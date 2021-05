Azt edd, amit megkívánsz – az Asztalfőn Kovács Katalin

Hazai Vizeken néven szabadidős rendezvénysorozatot indít a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, az Index.hu-val pedig stratégiai megállapodást kötött arról, hogy színes riportokkal számolunk be az eseményekről.

Degusztátor című gasztronómiai rovatunkban ehhez kapcsolódóan a háromszoros olimpiai bajnok és 31-szeres világbajnok kajakozó Kovács Katalin a heti Asztalfő vendége, akiről kiderül, hogy nem volt válogatós gyerekkorában, de a tökfőzeléket csak felnőttként szerette meg. Szívesen tölt időt a konyhában, és egyre jobban ért a borokhoz. Álma az, hogy egész életében boldog és kiegyensúlyozott legyen.

Milyen ízekre emlékszik vissza a gyerekkorából?

Édesanyám mesélte, hogy amikor kisgyerekként a pépes ételeket kínálta nekem, elfordultam tőlük, s inkább a „kolbászkatonák” után nyúltam, azokat szedtem ki a tányérból! Nem voltam válogatós, szinte minden ételt megettem, kivéve a tökfőzeléket, de később azzal is megbarátkoztam. Emlékszem, vasárnaponként csibeleves volt és rakott krumpli, ami ma is az egyik kedvencem. Nagyon szerettem benne a főtt tojást, ezért a tepsiből igyekeztem kiszedni a nővéreim elől... A karácsonyi menü a mai napig ugyanaz: gyümölcsleves, pisztráng citrommal, vajas-petrezselymes krumpli és a végén mákos guba mézzel. Édesanyám mostanában néhány új ételt is bevezetett, például készít borlevest és sült libamájat is.

Mikor vett a kezébe először fakanalat?

A két nővéremmel hamar önállóak lettünk, mert édesanya sokáig dolgozott, és nem volt ideje mindig főzni. Általában mi vásároltunk be, mi készítettük el az ételeket. Rengeteg csokis piskótát sütöttünk, aztán kókusztekercset készítettünk, amire a szomszéd néni tanított meg minket. Emlékszem, olyat is csináltunk, hogy megfőztük a karfiolt, tepsibe raktuk, közé bacont tettünk, jól meglocsoltuk tejföllel, sajtot reszeltünk rá, s aztán sütőben kisütöttük.

A húsos, a zöldséges vagy a tésztás ételeket szereti inkább?

Ez változó, én inkább olyan „rákattanós” típus vagyok. Ha megkívánom a pizzát, képes vagyok hónapokig azt enni, aztán egyszer csak megkívánom a rántott gombát vagy a túrós csuszát, és akkor azt eszem hetekig. Azt vallom, amit az ember kíván, azt kell hogy egye. Viszont a versenyidőszak alatt vigyáznom kell arra, hogy olyan ételeket egyek, amiktől jól érzem magam edzés közben is. Ezért például délben húslevest és túrós csuszát eszem, mert kitapasztaltam, hogy a paprikás ételektől edzés után rosszul érzem magam. Egyébként leginkább a magyar konyhát szeretem, itthon érzem jól magam. Imádom a paprikás csirkét galuskával, tejfölös uborkasalátával, a csirkezúzapörköltet, a rakott kelt, a rakott karfiolt. A pacalpörköltet nem kedvelem, de a csülkös pacalból szívesen „kieszem” a csülköt... A cupákos dolgokat nem nagyon szeretem, ezért a rántott borjúlábat sem enném meg. Az utóbbi években már a steaket is megkóstoltam, egyelőre még csak ízlelgetem, de remélem, hogy egyszer nagy élvezettel fogom fogyasztani.

És mi a helyzet a borral, azzal hogyan találkozott?

Már régebben is kóstolgattam borokat, és szerettem is az ízüket, de a borfogyasztás kultúráját Besenyei Péter barátom tanította meg nekem. Ő magyarázta el, mit kell megérezni egy-egy borban, s most már odáig jutottam, hogy tudatosan választok az ételekhez bort. Egyébként szeretem a fehérborokat és a vörösborokat egyaránt, a rozét talán kevésbé.

Ezek szerint rutinosan mozog a konyhában.

Elég sok országban jártam, s mivel nem vagyok válogatós, szinte mindent megkóstoltam. Egyedül talán a kínai konyha volt csalódás, azt nem tudtam megszeretni... Számomra az alapanyagok beszerzése és maga a főzés is egyfajta kikapcsolódás. Van egy idézet, ami szerint próbálok élni, így hangzik: „Mindig azt tedd, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel.” Ez egyszerű, és működik, hinnünk kell abban, amit csinálunk, különben nem érjük el a célunkat. Ha összegezni kellene az életemet, úgy érzem, szerencsés vagyok. Nem érzem nehéznek, mert szeretem azt, amit csinálok. Persze az én életemben is voltak hullámvölgyek, de az az érdekes, hogy amikor megélek egy nehéz helyzetet, az abban a pillanatban sokkal nehezebb, mint amikor túl vagyok rajta. Utólag visszagondolva pedig azt látom, kellettek ezek a szakaszok ahhoz, hogy itt maradjak a Honvéd Vízitelepen, ahol tizenegy évesen kezdtem el kajakozni...

Mert az naponta örömet szerez?

Az élsport azért jó, mert mindennap lehet sikerélményünk, örülhetünk az elért eredményeknek. Jó érzés legyőzni önmagamat, amikor úgy érzem, hogy nem bírom tovább, s mégis megemelem a súlyt még egyszer. Régebben rengeteg könyvet olvastam, mostanában viszont inkább filmsorozatokat nézek a tévében. Nekem az az álmom, hogy egész életemben boldog és kiegyensúlyozott ember legyek; most jól érzem magam, s szeretném, ha ez így is maradna. Számomra az a legfontosabb, hogy mindig jó közegbe kerüljek, és abban a csapatban is ki tudjak teljesedni.