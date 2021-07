Magyar bor a világ egyik legjobbja: St Andrea Bikavér

Nagyszerű eredmények születtek a 2021-es Decanter World Winne Award (DWWA) borversenyen. A magyar boroknak büszke nap a mai, hiszen a világ 50 legjobbja közé került egy 2017-es egri bikavér elnyerve a Best in Show díjat.

Fotó: Decanter Magazine

Az összes, mind a 92 benevezett magyar bor érmet kapott, ami hihetetlen teljesítmény. Toronyi Zsuzsa borszakértő, a Wines of Hungary UK vezetője értékeli a borversenyt és a magyar díjakat a Degusztátornak.

Igazán közelről követted végig a DWWA borversenyt, hiszen szakértőként a zsűri tagja vagy. Hogyan lehet bekerülni egy ilyen testületbe?

A DWWA bíráinak ajánlással lehet bekerülni, Caroline Gilby MW ajánlott a szervezőknek. A meghíváshoz a részletes szakmai önéletrajzot, az elvégzett tanulmányokat, szakmai tapasztalatot és kiemelve a borbírálói tapasztalatot kell megküldeni.

Mi a zsűrízés folyamata a borversenyen Londonban?

A több mint 18 ezer nevezett bort két héten keresztül bírálja több 4 fős panel. Naponta közel 100 bort bírál minden résztvevő. A borokat származási hely, szőlőfajta alapján csoportosítják és 12-es flightokban töltik a bírálók poharaiba. Mindenki önállóan pontoz, és a flightok végén a panel chair összegzi az eredményt a bírák pontszámai alapján.

A Gold érmet kapott borokat pedig a verseny utolsó napján a panel chairek csapata újra kóstolja és juttatja tovább Platinum, vagy Best in Show díjra a bor érdemei szerint.

A bírálók Master of Wine, Master Sommelier fokozattal rendelkeznek, vagy neves buyerek, head sommelierek, a szakma csúcsa. Ezért is nagyon fontos, hogy minél több magyar bor kerüljön benevezésre, hogy ezek a szakértők elé kerüljenek, ami nagyban növeli az ismertségünket, boraink pozitív megítélését, hiszen ez a világ legrangosabb bor versenye.

Mekkora sikert hozott az idei megmérettetés a magyar boroknak?

Lett egy Best in Show díjazottunk. Ez azt jelenti, hogy a Decanter bírák kiválasztják minden évben a világ legjobb 50 borát, melyek közé idén bekerült a St. Andrea Nagy-Eged Grand Superior 2017-es bikavér. Ez hatalmas eredmény!

Fotó: St. Andrea

Négy bor kapott Platinum díjat:

Itt érdekes megjegyezni, hogy az egész nemzetközi felhozatalban nincs magasabb pont a 98-nál!

15 arany díjunk lett 95-96-os pontszámokkal, többek között a Kreinbacher, Sauska, Juliet Victor, Dobogó és Gizella pincészetekből. Az összes Best in Show, Platinum és Gold díjazottunkat az alábbi tábla mutatja be.

Melyik hazai szőlőfajták versenyképesek világviszonylatban?

Alapvetően a helyi, autochton szőlőfajtáink a keresettebbek. A furmint nagyon népszerű és keresett, de emögött hároméves munkánk van a borászatokkal. Vörösek közül a kékfrankos és a kadarka ismertebb. De dolgozunk a többi szőlőfajtánk megismertetésével is, hétfőn volt egy hárslevelű kóstolónk, ahol 12 pincészet kiváló hárslevelűjét mutattuk be a szakmának itt Londonban.

Mi az amit a világ most fog felfedezni a magyar borokról?

Alapvetően minden. Az édes Tokajin kívül nem nagyon ismertek a magyar borok. Rengeteg tennivalónk van még, hogy a világon ismertek és elismertek legyünk. De jó termékkel dolgozunk, így tényleg „csak" meg kell mutatnunk a borainkat. Anélkül nem megy. Az Egyesült királyság a világ legnagyobb borpiaca, minden ország aki termel bort, itt jelen van. Az ország ad otthont a világ legfontosabb borszakértőinek, akiknek nemzetközi befolyása van, mint például Jancis Robinson, és a világ legnagyobb boros média brandjének a Decanternek, amit a világon mindenhol olvasnak.

A világ borait ismerve, és ilyen rangos közegben dolgozva, mi a viszonyod magyar borokhoz?

Egy szóval leírva: szerelem. Amit csinálok azt szerintem csak szenvedéllyel lehet, a magyar borok szeretetével felvértezve tudok eredményeket elérni. A világpiac nyitott ránk, rengeteg pozitív visszajelzés érkezik a szakmától. Nálunk, a magyar borászoknál van a labda, annyi eredményt érünk el, amennyi aktivitást mögé teszünk. Minden sikerünk büszkeséggel tölt el, sokat vissza is kapok a magyar borokkal való munkám során.

Mi az, amiben lehetnénk még ügyesebbek?

Az sajnálatos, hogy viszonylag kevés magyar bort neveztek be a borászok, sokan kihagyják ezt a hatalmas nemzetközi promóciós lehetőséget. 92 magyar bor került benevezésre a 18.000 bor közül, ez nagyon kis arány a világpiacon betöltött szerepünkhöz képest. Összehasonlításként a csehek 99, a horvátok 254 bort neveztek be.

A Degusztátor mai napon egy következő cikkben megszólaltatja a díjak nyerteseit. Térjen hozzánk vissza, és ünnepeljük együtt a magyar bor sikerét!