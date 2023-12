A Budai Várnegyedben sétálva szinte nem tudunk olyan utcát érinteni, ahol ne találnánk kedvünkre való helyet. A kínálat mindenhol kicsit más – ami közös bennük, az a hagyománytisztelet és a magas minőség. Az építkezések ezeket az utcákat nem érintik, és akár ragyog a nap, akár esik a hó, a várba mindig érdemes felmenni – busszal vagy autóval – sétálni és ebédelni, vacsorázni egyet.

21 A Magyar Vendéglő

– magyar konyha 21. századi módon

Békebeli magyar konyha 21. századi módon: minden eredeti, hagyományos ízt koncentráltan megőriznek, a fogások mégis könnyebbek a régimódi magyar ételeknél. Mindehhez a legjobb alapanyagokat vásárolják és új technikákat, eljárásokat alkalmaznak.

Az étlapon megtalálhatjuk a kedvenceinket a gulyáslevestől a tyúkhúslevesen át a halászléig, de az előételek és a főételek között is vannak ismert fogások: füstölt pisztrángsaláta, tokajis kacsamájpástétom, hortobágyi palacsinta. A báránycomb Eszterházy módra igazán különleges, de a klasszikusokat szintén érdemes kipróbálni, ahogy a hideg túrógombócot is. Mindemellett érdemes szemügyre venni a táblás kínálatot.

Az ételek mellé széles borkínálatból választhatunk kísérőt. Kizárólag magyar borokat tartanak, amelyek között több olyan tétel is szerepel, amit máshol nem, vagy csak nehezen lehet beszerezni. Talán mindezekért is a 21 a helyi lakosok kedvelt helye, mindemellett tökéletes rendezvényhelyszín.

Pierrot

– a Budai Vár ékszerdoboza

A 21 A Magyar Vendéglővel éppen szemben található a Pierrot: lezseren elegáns, kifinomult, de barátságos, befogadó magyar étterem romantikus környezetben, XIII. századi falak között, ahol szintén a klasszikus magyar konyhát emelték újabb szintre: magyar ételek nagypolgári, európai tálalásban, a legjobb alapanyagokból, valódi ízekkel.

A kávéházként ismert és kedvelt Café Pierrot 1982-ben nyílt, és hamar a művészvilág, a politikai élet és a bankárok találkozóhelye, illetve számos nagy hollywoodi sztár és menő nemzetközi zenekar budapesti törzshelye lett. Olyan nagy nevek látogattak el ide, mint Ryan Gosling, Robert De Niro vagy Antonio Banderas. A Pierrot műemléképületében 40 éve minden este 6 órától élő zongoramuzsik szól, napsütéses időben pedig az étterem hátsó kertje a legjobb választás.

Ami a kínálatot illeti: az előételek között van füstölt tokhal és roppanós lecsó, a klasszikus levesek és fogások (borjú bécsit vagy csirkepaprikás) mellett pedig megkóstolhatjuk a langyos zöldborsó veloutét is. Utána jöhet a desszert: belga csokoládé mousse, málnás krémes vagy almás pite. A Pierrot az esküvő mellett első randevúhoz vagy lánykéréshez is tökéletes helyszín az eleganciájával és a romantikus hangulattal.

Baltazár Grill

– a faszén illata a várban

A Budai Várnegyed másik ékszerdoboza a Baltazár Grill. A minőségi alapanyagból készülő ételek a kézzel készített, híres katalán Josper Grillben argentin faszénen sülnek – igazi gourmet street food, a szárnyaló elefánt logója mellett az illat is a vendéglőbe csalogat. Télen különösen jó hangulatot teremtenek a közösen fogyasztható ételek, a komoly húsok, de a vegetáriánusokat is nagyszerű választék várja. Egyszerű, mégis kreatív ételek határozzák meg a Baltazár konyháját.

A Baltazár Burger vagy a Baltazár Buddha Bowl mellett magyar klasszikusok, finom desszertek, különleges és signatures koktélok, ízesített limonádék és kedvenc borok közül választhatunk. Mindezt – a jó kávéval – melegebb időben a teraszon is élvezhetjük a Budai Várnegyed festői látványával együtt.

A Baltazár belső világa mesébe illően barátságos, céges vagy családi rendezvényekhez is kiváló, akár a belső termeivel, akár a macskaköves teraszával.

Fekete Holló Kisvendéglő

– igazi gyöngyszem a helyieknek a '60-as évektől

Magas minőségben készített finom, hétköznapi fogásokkal várja a vendégeket a Fekete Holló Kisvendéglő, a Budai Vár legújabb kincsesládája. A Budapest történelmi szívében, a hangulatos Országház utcában található hagyományos magyar étterem igazi gyöngyszem. Az 1930-as években nyitotta meg kapuit, de ma is a Budai Várnegyed lakóinak kedvence – új koncepcióval és ételekkel, de családias, barátságos hangulattal. Első kerületi lakosként vagy dolgozóként pedig számos kedvezmény jár.

Az étlapon a magyar konyha tradicionális ételeit találhatjuk, többek között tanyasi csirkehúslevest vagy magyar bisztrótálat előételként. Nem maradhat ki az igazi magyar lecsó sem sült kolbásszal, és a kedvenc főzelékeinket is megtalálhatjuk, mellé kérhetünk frissen kirántott csirkét, ementálit vagy gombát. A kiadós ebéd végén kérhető nagymama palacsintája háromféle töltelékkel, esetleg mákos guba vagy Zuki fagyi. Csapolt és üveges sörök, valamint erős fröccskínálat teszi lazává az éttermet.

A Fekete Holló Kisvendéglő nagyszerű helyszín családi vagy céges rendezvényekhez, baráti összejövetelekhez, amelyekhez jó időben ott a tágas terasz.

Pest-Buda Vendéglő

– a nagymama konyhája

A hagyományos magyar ízek verhetetlen étterme, a nagymama konyhája nem más, mint a Pest-Buda Vendéglő szintén a Budai Várnegyedben. Az étterem igyekszik megteremteni azt a környezetet és hangulatot, amelytől úgy érezhetjük magunkat, mintha a nagymamánknál ennénk a vasárnapi ebédet.

A piros kockás terítős étterem 12 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit: az ételek szeretettel és gondossággal készülnek profi séfek keze alatt.

Tyúkhúslevest vagy gulyáslevest itt is kapunk, a közösen is elfogyasztható magyar bisztrótál pedig tökéletes előétel lehet. A klasszikus főételek között ott a marhapörkölt, a túrós csusza, a csirkepaprikás vajas galuskával vagy a hortobágyi palacsinta. Mindehhez karakteres magyar borokat találunk, amelyek az igazi borkedvelők számára vannak fenntartva.

A hangulatot az étterem elhelyezkedése, a fényűző Budai Várnegyed adja meg, ezért és a kínálat miatt is kiváló a Pest-Buda Vendéglő családias, meghitt rendezvényekhez. Mindehhez ott a két belső terem és a gyönyörű terasz.

Jamie Oliver budai étterme

– a vagány

A történelmi Budai Várban található a Jamie Oliver's Italian Budapest is: klasszikus olasz ételeivel, hatalmas, földig érő ablakaival és a Mátyás templomra néző teraszával tökéletes választás. A legmagasabb minőségű alapanyagokból készülő ételek mellett olaszos desszertek is várnak, amelyeket helyi és olasz borok, kézműves sörök és Jamie kedvenc koktéljai egészítik ki.

Már az előételeknél megtalálhatjuk a bruschettákat, de levessel vagy különleges ravioli frittivel, esetleg királyrák spiedinoval is megkezdhetjük a kiadós ebédet vagy vacsorát. A főételeknél jöhetnek a frissen készült házi tészták, lasagne, carbonara vagy bolognese, de van szezonálisan változó rizottó is. A hús- és halételek is olasz módra készülnek. Számos pizzakülönlegességgel találkozhatunk a Jamie's-ben, húsimádók és vegetáriánusok is megtalálhatják a kedvükre valót. De egyet ne felejtsenek: ketchup nincs!

A tiramisu elengedhetetlen desszert, de alma és szeder pavlovát, tripla csokoládés szeletet vagy ragacsos fügés piskótát is kóstolhatunk. A Jamie Oliver's Italian minden alkalomra tökéletes helyszín – akár rendezvényekre is. A széles koktélválaszték minden alkalmat feldob, legyen szó legény- vagy leánybúcsúról, születésnapi buliról, esetleg céges partiról.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Zsidai Gasztronómiai Csoport közreműködésével jött létre.