Hallás- és látássérültek kapnak mostantól kiemelkedő figyelmet a Gundel étteremben. A felszolgálók megtanulták az alapszintű jelnyelvi kommunikációt angol és magyar nyelven is, a látássérültek pedig Braille-írásos étlapról ismerhetik meg a leghíresebb magyar étterem fogásainak történetét. Készült egy Gundel-kisfilm is, amelyet Bergendy Péter filmrendező neve fémjelez, ez mától szintén elérhető.

Jelnyelv és Braille-írás

Az odafigyelés, a megbecsülés fontos pillérei a városligeti étteremnek, ahol mostantól a hallás- és látássérültek mélyebben is átélhetik a valódi Gundel-élményt. A felszolgálók megtanulták a vendégek számára legfontosabb tíz jelelési kommunikációt angol és magyar nyelven, illetve a látássérültek még színvonalasabb kiszolgálását segíti az ételek történetét bemutató Braille-írásos étlap. Mindezek mellett pedig az akadálymentes közlekedés is prioritást élvez az étterem területén.

A Gundel különösen büszke rá, hogy olyan befogadó közösség alkotja a csapatát, amely nap mint azért dolgozik, hogy mindenki jól érezze magát náluk. Ezt a fogyatékkal élők felé is megnyilvánuló Gundel-vendégszeretetet mutatja a közelmúltban leforgatott kisfilm, amit a neves rendező, a többek között A vizsga és a Post Mortem című alkotásokat is jegyző Bergendy Péter készített. A kisfilm az emocionális értékei mellett, edukációs jelentőséggel is bír.

A filmrendező elmondta: a Gundellel közösen megvalósított kisfilm nagyon emberi történet, amely túl azon, hogy bepillantást enged ennek a különleges, nagy múltú és mindig megújulni képes étteremnek a működésébe, az egymás felé fordulás szép példáját is bemutatja, ami a mai világunkban egyre inkább elvesző érték. Pont emiatt fontos, hogy újra és újra emlékeztessük rá magunkat, hogy az odafigyelés mennyire egyszerű cselekedet és mégis micsoda hétköznapi csodákat eredményez.

Legendás vendégszeretet

Magyary Jenő, a Gundel ügyvezető igazgatója megerősítette, hogy a legendás vendégszeretet mellett a társadalmi felelősségvállalás és érzékenység is mindig része volt a Gundel alapeszményeinek, illetve meghatározta az itt dolgozók hozzáállását, ami most megmutatkozik a látás-és hallássérült vendégek felé irányuló odafigyelésében is.

A Gundelt üzemeltető Eventrend Group két alapító tulajdonosa, Kőrössy Zoltán és Nagy Gábor elmondta: Gundel Károly azzal a szándékkal működtette az 1894-ben alapított, majd nevére vett városligeti éttermet, hogy annak kapui mindenki előtt nyitva legyenek. A Gundelt olyan hellyé formálta, amit a vendégszeretet, a konyhaművészet, a hagyományőrzés határoz meg, és ahová mindig öröm betérni. Ez az az örökség, amit a mai üzemeltető, az Eventrend is teljes egészében magáénak érez, és folyamatosan tovább gazdagít.

A kisfilmet a tervek szerint fesztiválokra és versenyekre is benevezik majd az alkotók.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom az Eventrend Group közreműködésével jött létre.