Mintegy négyszáz híresség fordult meg a Gundelben az évek során, híres színészek, a világ vezető politikusai és koronás fők is ettek a legendás városligeti vendéglőben. A Gundel Palota 130 éves jubileuma alkalmából mostantól híres vendégeik Gundel-élményeit is elérhetővé teszik a Hírességek Menüi-sorozatban. Elsőként a II. Erzsébet királynő tiszteletére rendezett fogadás „Négykoronás menüjét” kóstolhatják meg a vacsoravendégek 2024. július 8-17. között.

A Gundel épülete 1894 óta áll a vendéglátás és a gasztronómiai kiválóság szolgálatában, idén ünnepli alapításának 130. évfordulóját. A Gundel Károly által megálmodott és megvalósított filozófia szerint az étterem mindig is a vendégszeretet, az odafigyelés, az innováció és a hagyományőrzés helyszíne volt.

A mai Gundel missziója az, hogy ápolja ezt a legendás örökséget, megőrizze értékeit, hagyományait, és mindenkivel megossza az élményt. E jeles jubileum alkalmából a Gundel csapata tovább erősíti ezt az elköteleződést.

Hírességek Menüi

A városligeti étterem a magyar gasztronómiát meghatározó receptjeiről, az évszázados vendégszeretetéről, társadalmi érzékenységéről és a neves vendégeiről is híres. Királyi és egyházi méltóságok, hercegek, politikusok, világsztárok látogatásai gazdagítják a 130 éves Gundel Palota történetét. Az ismert vendégek olyan különleges menüsorokat fogyasztottak, amelyek mások számára nem voltak elérhetők – eddig.

A Gundel a 130 éves jubileum alkalmából és a küldetéséhez híven mostantól híres vendégei Gundel-élményeit is elérhetővé teszi, megidézi az emlékezetes ízeket. Az étterem Moldován Viktor executive chef vezényletével elindítja a Hírességek Menüi sorozatot.

Az első, a II. Erzsébet királynő tiszteletére rendezett fogadás „Négykoronás menüje” lesz, amely – vacsora formájában, egyszerű asztalfoglalással – néhány héten belül bárki számára elérhetővé válik: tíz napon át kérhetjük majd ezt a fenséges válogatást.

II. Erzsébet Magyarországon

A brit királynő és férje, Fülöp edinburgh-i herceg 1993. május 4-én Göncz Árpád köztársasági elnök meghívására érkezett Magyarországra. Az uralkodói pár a hazánkban töltött négy nap alatt – a kötelező politikai körök mellett – megtekintette az Operaházban a Csipkerózsika című balettet, kirándult Kecskeméten, Bugacon, és ebédelt a Gundel étteremben. 1993. május 5-én, a jeles protokolláris eseményen

Antall József miniszterelnök és felesége adott ebédet II. Erzsébet és férje tiszteletére.

A 32 személyes ebéd a királyi pár fogadásával kezdődött a Gundel Palota emeletén található Erzsébet Királyné Bálteremben. A Gundel kiválasztása és az itt megrendezett ebéd azért volt különösen nagy szó, mert állítólag ez volt a négy itt töltött nap egyetlen ünnepélyes alkalma, amikor a királyi pár nem az otthonról hozott udvari szakács ételét fogyasztotta.

„Gin Tonic, please”

Az ünnepélyes ebéd előtt a konyha tíz próbamenüt készített, hogy mindenképpen beleférjenek a rendelkezésre álló pontosan 1 óra 40 percbe. A gyorsaság mellett természetesen adtak a minőségre is. Az étlapot kézzel írták, a felszolgálóknak pedig külön koreográfiát tanítottak be.

Az épület előtti útszakaszt teljesen lezárták, a kíváncsiskodók az út két oldalán várták a királynőt és férjét szállító autót.

A vendégeket a palota vörösmárvány lépcsőjén keresztül kísérték fel az emeletre. Az ebéd helyszíne a Gundel Palota emeletén található Erzsébet Királyné Bálterem volt, ám a welcome drinket az emeleti teraszon fogyasztották el a vendégek. A személyzet jobbnál jobb italkülönlegességekkel készült, ám a királyi felség egyszer csak így szólt:

„Gin Tonic, please.”

A Gundel Palota egyik beszámolója szerint erre senki sem számított, így Kozma Kálmán házigazgató hármasával szedte a lépcsőket a földszinti söntés felé, hogy a kívánságot teljesítse.

A vacsora fogásait Kalla Kálmán, a Gundel akkori executive séfje úgy álmodta meg, hogy minden étel tálalásában megjelenjen a királyi korona. A galambesszencia adta fel a leckét a leginkább, itt végül a zöldségeket formázták apró koronákká. A főételhez egyedileg gyártott formán grillezték a fonatokba rendezett bélszínt, a desszert pedig saroglyán behozott óriás tésztakoronában felhalmozott epergúlán pompázó eperparfé volt.

A Gundel csapata

Moldován Viktor executive chef a Gundel 2021-es megnyitása óta bizonyítja rátermettségét. A klasszikus magyar konyha nagy rajongójaként Japánban vitt hosszú évekig magyaros konyhát, és közben elsajátította a nagyon következetes és precíz japán munkakultúrát, munkaszervezést. Munkáját Wolf András, az Eventrend Group egyik corporate séfje segíti, valójában ketten vezetik a konyhai csapatot. Az ő munkájukat támogatja Kovács János chef és Dudok Györgyi pastry chef.

A Gundel étlapját, annak gerincét nem kellett megírni, már több mint nyolcvan éve készen áll. A legjobb Gundel-hagyományokra építi az ételeket, ennek központi eleme a Nemzeti11, az a tizenegy ikonikus Gundel-fogás, ami a következőkből áll:

tokaji aszús libamájpástétom mákos barhesszel;

gulyásleves házi csipetkével;

Újházi tyúkhúsleves házi metélttel;

palócleves bárányhúsból;

Kárpáti fogasfilé gombával és rákkal vajas mártásban;

paprikás csirke nokedlivel és tejfeles uborkasalátával;

bakonyi bélszín szalonnás túrós csuszával;

bécsi szelet mangalicából pirított petrezselymes burgonyával és házi savanyúsággal;

az eredeti Gundel-palacsinta;

Somlói galuska;

és Rákóczi túrós tejfölfagylalttal.

Az elmúlt több mint 125 évben a Gundel híre az egész Földet bejárta, világhírű közszereplők a mai napig élvezik az étterem vendégszeretetét.

Az étterem azonban nem csak a luxuslakomák helye volt, a teraszon régen sós perecet, csapolt sört és pörköltszaftos főtt tojást is felszolgáltak.

A Gundel az 1920-as évektől az elegáns, nagy rendezvények vendéglátója lett, és mértékadó találkozóhelyek színhelyévé vált, ám az állatkert és az angolpark közönsége is szívesen betért az étterembe, hiszen sikk volt a Gundelbe járni.

A Gundel és az Eventrend

2021 májusában az Eventrend Group vette át a világhírű Gundel és a Bagolyvár üzemeltetését. Az erről szóló szerződést 2021 január végén írta alá a tulajdonos Danubius Hotels képviselőivel. A bérbe adók akkor úgy nyilatkoztak: bíznak a nagy múltú, történelmi háttérrel rendelkező helyek üzemeltetésében jelentős tapasztalatokkal rendelkező Eventrend Group szakmai hátterében.

A cégcsoport vezetői az átvétel után így fogalmaztak:

Óriási pillanat ez az életünkben! Újabb különleges budapesti bakancslistás hely értékeit őrizhetjük és gondozhatjuk tovább, amire nagyon büszkék vagyunk. Az új egység érkezése a családunkba felemelő érzés és egyben nagy felelősség is, hiszen a Gundel nemzeti ügy, világhírű családi márka. A vendéglátásban, a rendezvényszervezésben szerzett több mint 30 éves tapasztalatunkkal, hozzáértésünkkel és csapatunk minden lelkesedésével őrizzük majd ezt a hírnevet, és legjobb tudásunk szerint öregbítjük. Célunk az, hogy ne csak egy kiváltságos kör számára legyen elérhető a Gundel-életérzés, hanem bárki átélhesse.

Ki találja meg a koronákat?

A Gundel hatalmas terasza és kertje mindig is a társasági élet kiemelt helyszíne volt Budapesten. Az Eventrend Group a kertet is megújította, hogy történelméhez méltó, de minden modern igényt kielégítő szabadtéri terület álljon rendelkezésre. A vendégek tehát itt is elfogyaszthatják a Nemzeti11 valamelyik fogását, elkölthetik a vasárnapi ebédet, vagy 2024. július 8-17. között tíz napig megkóstolhatják, mit evett II. Erzsébet és férje 1993-ban. A négy fogásos menüt lehet két-, illetve három fogásos változatban is kérni.

Előételként rózsaszínre füstölt lazac érkezik fehér spárgával és zsályamártással,

a leves galambesszencia néven fut,

a főétel fonott borjúszűz Queen Elizabeth módra,

a desszert pedig „eper parfé Trompe l'Oeil”.

A lazac puha, mégis van tartása és kellemesen füstös ízű, a leves mélységét a számos zöldség és a petrezselyemolaj íze mellett az adja meg, hogy a csontokat, mielőtt belefőttek volna a levesbe, megpirították. A főétel húsát megfonva készítik, ügyelve, hogy mindenütt megsüljön, ami nem kis kihívás. A fonat közepén vadrizs és kulcsmagomba adja a köretet. A desszert nevében pedig azért szerepelhet az optikai csalódás kifejezés, mert a parfé is eperalakot formáz.

A koronaékszert a lazac mellett a zöldségdíszek adják ki, a levesben koronalakú répát találhatunk a finom galambhús-gombócok mellett, a borjúszűz tetején burgonya chips formájában köszön vissza a királyi fejék, a desszerthez pedig korona alakú keksz jár. A fogásokat Herendi porcelánból, ezüst evőeszközökkel fogyaszthatjuk el.

És ha valaki gin-tonikot szeretne inni a vacsorához, a Gundelben azt is megteheti.

