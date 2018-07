Újraértelmezett lángos hódít a Balaton déli partján

Bezerics Dániel Paletta nevű egységeivel mindig is Balaton megújítói közé tartozott. Így volt ez már a kezdetekkor is, amikor először debütált a boglári Palettában a kizárólag helyi alapanyagokból készült bazalt burger, vagy amikor Bezerics újraértelmezte a rántott sajtot, vagy amikor vajas kiflibe csomagolta a füstölt halat, és megalkotta a pulled pontyot. Nem telt el még úgy nyár, hogy a Paletta tulajdonosa ne talált volna ki valami újat, és nem kivétel ez alól ez az év sem. Ráadásul idén már

négy balatoni büfében lehet Paletta-étlapot kóstolni, ráadásul mindegyik a déli parton van.

A boglári Paletta kirendeltség mellé Bezerics két új büfét is nyitott a héten, egyet Siófokon, a kemping mellett, egyet pedig a fonyódi kutyás strandon. Ezek mellett pedig franchise-rendszerben Parti Bisztró – Paletta Konyha Zamárdi néven egy hatalmas, tetőteraszos egység nyílik majd Zamárdiban, itt az étlapot és az alapanyagokat a Paletta adja majd. Bezerics szerint a jövő a kis alapterületen működő, könnyen felállítható büféké – mint amilyen például a konténeres szerkezet –, amit bárhol és viszonylag takarékos körülmények között lehet üzemeltetni. A zamárdi és a siófoki büfé is mobil konténerben nyílt, és bár ezekről a szerkezetekről az ember nem feltétlenül asszociál ízléses dologra, a Paletta kék konténerei kifejezetten hívogatóra sikerültek.

A négy büfében rengeteg az újdonság, megpróbálom összefoglalni: van a palacsinta, ami sajnos kizárólag a zamárdi szabadstrandon üzemelő Parti Bisztróban fogyasztható (ez az, ami franchise-rendszerben működik). A palacsinta az ígéret szerint mindig frissen készül majd, egy ember egész nap csak palacsintát süt.

Fotó: Kalas Györgyi

Garantáltan mikrómentes, friss tejjel, kevés olajjal, az eredmény pedig egy lágy, vastag tészta.

Frissen főzött baracklekvár kerül bele, ami egész nap a tűzhelyen van. Finom, friss, kiadós, igazi standétel. A palacsinta ára 400 forint, ami ár-érték arányban elég jó a Balaton partján.

A második ajánlatom egy másik, szintén hagyományos, balatoni strandétel: a lángos. Bezerics ezt is újragondolta, és elnevezte DOP lángosnak, – a DOP itt az olasz eredetvédett termékekre utal, a Denominazione di Origine Protetta rövidítése. Bár nálunk nincsenek eredetvédett alapanyagok, és így ennek az elnevezésnek sincs sok értelme, de a név nyilván annyit takar, hogy a szándék egy kifejezetten balatoni, regionális lángos lenne.

A Paletta lángosa átmenet a pizza és a magyar lángos között, a tészta nem nagyban tér el az eredeti recepttől, jóval több víz van benne, mint a pizzatésztában, és legalább 24 órán keresztül kelesztik.

Kemencében sütik, mint a pizzát, viszont abban mégis a lángoshoz hasonlít, hogy utólag raknak rá mindenféle feltétet.

Van sajtos-tejfölös lángos, de emellett létezik mangalicasonkás, lecsós, és „tó gyümölcsei” változatokban is, az utóbbin értelemszerűen Balaton környéki halak képezik a feltétet: harcsa, fogas és ponty.

A lángosra Magyaralmásról jön a friss házi tejföl, és kilenc hónapig érlelt házi sajt kerül rá, valamint kap egy kis hidegen sajtolt napraforgóolajat, ami Kaposvár mellől érkezik. Nyilván a hangsúlyosan helyi alapanyagokból készült lángoshoz nem illik a olívaolaj. Őszintén szólva, én imádom az eredeti pizzát, és semmi bajom az olajos lángossal sem, így ennek az újításnak azt hiszem, nem én vagyok a célközönsége. A lángos mindegyik Palettában kapható, de Balatonbogláron csak egészben, míg Zamárdiban szelet változatban is. Egy sajtos-tejfölös változat 450, a lecsós 500, míg a halas 750 forint lesz. Egy szelet lángos egy palacsintával ezer forintból megúszható, és garantáltan friss és jó kaját kapunk.

Végére hagytam a kedvencemet, a stick&chipset, ami viszont teljes mértékben megszólított engem, bárcsak minden balatoni strandon lehetne valami hasonló ételt kapni. A stick&chips neve nem véletlenül utal a fish&chipsre, az alapgondolat ugyanaz. Annyi eltéréssel, hogy itt a bundázott hal mellé még cukkinit, csirkét és sajtot is kapunk.Egy adag négy kicsi rántott rúdból áll, hozzá a Palettában már megszokott, remek sült krumpli és kétféle mártogatós szósz. A stick&chips Zamárdiban, Siófokon és a fonyódi strandon is kapható, mindenhol 2250 forint. A három Palettában és a Parti Bisztróban a felsoroltak mellé a már jól bevált, népszerű ételek is kaphatók, mint a már emlegetett pulled ponty vagy a bazalt burger. Mindkettő arról nevezetes, hogy kizárólag balatoni, regionális alapanyagokból készül.

(Borítókép: Facebook/Paletta)