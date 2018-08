Mit szívjon, aki nem akar szívószálat?

Magyarországon 43 kocsma, étterem vezetése döntött úgy, hogy nem használ többé eldobható műanyag szívószálat, mivel az környezetszennyező. Ezzel a hazai vendéglátóipari egységek az egyre kiterjedtebb nemzetközi trendhez kapcsolódtak, miután az Egyesült Államokban pár éve fatvát kiáltottak a szívószálra. Sőt, nemrég az Európai Bizottság javaslata is kiszivárgott, amiben azt tervezgetik, miként tiltanának be egy csomó műanyag terméket, például ezt is. De mivel szívjon, szürcsöljön, aki környezettudatosan szeretne létezni, de mégiscsak szeretne szívni? Tíz ötletet javaslunk.