Másfél évvel a nyitása után a hongkongi New Punjab Club lett a világ első olyan pakisztáni étterme, amelyik Michelin-csillagot kapott.

"Nem vagyok olyan arrogáns és botor, hogy azt állítsam, ez a világ legjobb pakisztáni étterme. Ennél sokkal jobb pakisztáni éttermek vannak Pakisztánban" – mondta a hír kapcsán Aszim Husszein.

Az MTI szerint a férfi dédnagyapja az első világháború idején érkezett Hongkongba, ahol aztán az apja a nyolcvanas-kilencvenes években több éttermet is nyitott. A 33 éves Husszein azonban kifejezetten Pandzsáb szakácsművészetét akarta meghonosítani a városban, mivel ő maga is onnan származik.

Aszim Husszein a vállalkozás sikere érdekében még az apja bezárt éttermeinek raktárban porosodó két régi tandori kemencéjét is felújította. Az ötlet és a koncepció pedig bejött, mert 18 hónappal a nyitás után a New Punjab Club Michelin-csillagot kapott. A siker még Pakisztánban is címlapokra került.

Husszein hangsúlyozta: az étterem csupán a gazdag pakisztáni konyha egyetlen ágára, Pandzsáb ízeire fókuszál. A New Punjab Club egyébként nem olcsó, egy étkezés akár 30 ezer forintba is kerülhet. A tulajdonos az elismerés ellenére nem bízta el magát, így nyilatkozott:

Amikor a fiúkkal tréfálkozom, mindig mondom nekik: ez az első pakisztáni pandzsábi étterem a világon, amelyik csillagot kapott. Nehogy az első legyen, amelyik el is veszíti.