Húsmentes hamburgerek: a kézművestől a majdnem gyorséttermiig

Hogy pontosan milyen étrend az, ami megmentheti a Földet, arról egyelőre még megy a vita, újabb és újabb kutatások készülnek a témában. Az tény, hogy egyre többen vannak, akik áttérnek a veganizmusra, illetve vegetarianizmusra, esetleg a fenntartható húsfogyasztást választják, vagy egyszerűen csak szeretnének valami újat kipróbálni. Ez nyilván nemcsak az otthoni konyhákban, hanem a gasztronómia minden szegmensében érezteti a hatását, nem képeznek kivételt sem a gyorséttermek, sem a kézműves, street foodos vonal. Budapesten is sorra nyílnak meg azok a helyek, ahol vegetáriánius vagy vegán hamburgereket lehet fogyasztani, úgy tűnik - és elnézést a kifejetésért - ez lehet az újhullámos street food.

És akkor itt most tegye fel a kezét vagy bólintson, aki találkozott már azzal a kérdéssel, hogy miért kell a húsos ételeknek elkészíteni növényalapú változatát, amikor ezek a fogások olyanok, mint az alkoholmentes sör vagy a diétás kakaócsiga. Szerencsére ez a műfaj ennél sokkal megengedőbb, és ugyan a street foodnak valóban vannak vadhajtásai, akárhány helyen jártunk az elmúlt pár hétben, úgy tűnt, van létjogosultságuk, és viszonylag széles palettán mozog a kínálat.

Van igény? Hogy hány ember vallja magát vegánnak vagy vegetáriánusnak Magyarországon, arról nem találtunk pontos adatot. Az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat eredményei alapján a magyar lakosság 60 százalékban állati eredetű fehérjéket fogyaszt, a Felelős Gasztrohős reprezentatív kutatása szerint pedig még a környezetbarát életmóddal szimpatizálók körében is nagyon alacsony a számuk, az 500 válaszadó alig 4 százaléka folytat húsmentes életmódot. Mindezt úgy, hogy a húsmentes étkezés, vagyis annak a modern formája már több mint száz éve van jelen, 1883-ban alakult meg ugyanis a Magyarországi Vegetárius Egyesület. De attól még, hogy itthon nem térnek át tömegek a húsmentes étkezésre, a vegetáriánus burgerek a húsevőket is érdekelhetik - legalábbis ha finomak.

Tökmag Vegan Street Food

A Tökmag neve sokatmondó, valóban aprócska helyről van szó, két vendég tud helyet foglalni bent, de nyáron szerencsére van kiülős rész, ahol még akkor is lehet találni helyet, ha - ahogy általában lenni szokott - többen állnak sorba. A kiszolgálás gyors, 5-7 perc alatt biztosan megkapjuk, amit kértünk, bár a kütyüt, ami rendeléskor jelez, sajnos nem tudjuk mi magunk kikapcsolni, de ez legyen a legnagyobb gond. A Tökmag vállaltan utazik azokra, akik nem vegánok, csak szeretnek gasztrokalandokba bocsátkozni, és valami újat szeretnének kipróbálni. Ez kezdődhet mondjuk a céklaburgerrel, ami mind textúrájában, mind ízvilágában teljesen más, mint amit a húsevők megszokhattak, mégis több ismerősnél bevált beugró fogásként. Az étterem nevével díszített lapos buci egyszerűen tökély, de a szokatlan formavilág ne verjen át senkit, ettől sem lesz könnyebben kezelhető a szendvics, evőeszközre (vagy partedlire) mindenképpen szükség lesz. A Tökmagban összesen ötféle burger van, a céklás mellett lehet még kapni tököst, csiperkést, zöldborsóst és cukkinist, és ezeket mind lehet kérni gluténmentes buciban is. Az árak 1690 és 1890 forint között mozognak, és mint a legtöbb hasonló helyen, a köret itt is sült édesburgonya, ez 750 forintba kerül.

Mit lehet még kapni? Leveseket változó kínálattal 790 forintért, szendvicseket 990, illetve 1190 forintért, lunchboxokat 1690 forintért, utóbbiak között találni különböző tésztaételeket, de van saláta és hummusztál is.

Egyéb árak: desszert - 890 Ft , víz - 250 Ft, dzsúszok 650-1590 Ft, a hamburgerhez a növényi sajt 300 forintba kerül, az extra szósz pedig 150 forintba, kivéve a mentás kesuszósz, mert az szintén 300 forint

Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig: 09:00-20:00

Cím: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 5.

Matrjoska Kroshka

A Kálvin térnél található étterem 2017-ben bezárt a Matrjoska Bisztró hamvaiból lett. A kínálatban és designban is Oroszországot idéző helyén a menüben több orosz étel vegán verziója is megtalálható, a pelmenyi tálat például nagyon melegen tudjuk ajánlani, de most ugye nem erről lesz szó. Aki nehezen dönt, annak nem lesz könnyű dolga, ugyanis többféle buci és pogácsa közül lehet választani, hogy éppen ezek mit jelentenek, az változó, a menüt rendszeresen megújítják. A prémium szendvics (ilyen pl. a lencsés laskagombás ) 1980 forint, a normál (pl. currys csicseriborsós brokkolis) 1580 forint, ezeknél méretben nincsen eltérés, csak a hozzávalókban. És még egy meredek helyzet a tanácstalanoknak, köretként sem csak édes- vagy jelen esetben steak burgonyát lehet kapni, hanem van roston sült bébirépa és zöldbab is. A Tökmaghoz hasonlóan azoknak, akik húsevőként tényleg csak egy kis ízkalandra vágynak, szintén érdemes betérniük. Plusz pont, hogy minden helyben készül, a bucik is, és nincs semmi szejtán vagy szója.

Mit lehet még kapni? Krémleveseket 890 forintért, pelmenyi, vagyis orosz töltött tésztát 1580 forintért, illetve kapni még tortillatekercset és zöldséges quinoasalátát ugyanezen az áron, de van ebédmenü is, ami 1880, 1980 vagy 2380 forint attól függően, hogy a leves mellé milyen főételt választunk a kínálatból, illetve reggelizni is lehet náluk, a kelt palacsinta 110 Ft, a szendvics 850 Ft, a zabkása pedig 690 Ft.

Egyéb árak: desszert - 300-780 Ft, szódavíz - 180 Ft, bor - 450 Ft/1 dl, almafröccs - 320 Ft/3 dl almalé - 620 Ft /3 dl, kézműves sörök (van gluténmentes is) 990 - 1300 Ft

Nyitva tartás: keddtől szombatig 11:00-19:30 , vasárnap és hétfőn zárva van

Cím: 1085 Budapest. Baross utca 6.

Istvánffi Veggie Burger

A Kálvin tér közelében található étterem nem annyira a street food irányt, hanem inkább a gyorséttermi vonalat képviseli. Fogalmazhatnánk úgy, hogy a vega- és vegán hamburgerezők Mekije, de ez azért nem teljesen fedi a valóságot, bár közel áll hozzá. Igen, az árak barátiak, egy szimpla hamburger 850 forintba kerül, egy dupla pedig maximum 1550 forintba; igen, ezeket könnyű kézbe fogni és pár harapással el lehet tüntetni; igen, nincs semmi fakszni, a külcsín itt nem szempont, azoknak szól, aki gyorsan szeretnének enni valamit. De ez nem egy franchise, vagyis csak egy van belőle, és itt nem egy központból szállítják a hozzávalókat, hanem - a honlapjuk szerint - helyben készülnek például a saját fejlesztésű szószok és a bucik is. Oké, a sült burgonya az fagyasztott, és ez egy kicsit érződött is rajta, nem volt annyira friss, de nem is ehetetlen, még belefér azoknak, akik már jártak gyorsétteremben.

A választékban összesen öt szimpla és öt duplaburger szerepel, és választhatunk, hogy búzás, gombás vagy zabpelyhes zöldségpogácsával kérjük a szendvicsünket. Mi a középsővel kértük a Cézár fantázianevű hamburgerüket. és igen, érződött, hogy ez tényleg gombából készült. Ami a többi összetevőt illeti, azok ismerősek lehetnek a nagy étteremláncok hamburgereiből, gondolunk itt a savanyú uborkára, a jégsalátára és persze a hagymára, a ketchupra, a mustárra vagy a BBQ-szószra, annyi, hogy a majonéz helyett mandulaszószt használnak, ami nyilván nem ugyanaz, de mégis tökéletesen illik ebbe a világba. Valahol üdítő volt látni, hogy egy vegán hamburgerező nem csak kézműves felállásban működik, hanem igazi gyorsétteremként is üzemeltethető, mert biztosan van közös keresztmetszete azoknak, akik olcsó hamburgerre vágynak, de nem akarnak (mindig) húst enni és a nagyobb láncok zsúfolt éttermeit is kerülnék.

Mit lehet még kapni? Ez tényleg csak hamburgerező, nem több, nem kevesebb. Amit lehet választani, az az, hogy kérünk-e menüt, és abból elég lesz a kicsi, vagy inkább a nagyobb adagra utazunk. És természetesen van azért desszert, illetve saláta is, a gyorséttermi kínálatból azért ezek sem hiányozhatnak. Ha valakinek nem elég nagy a kínálat vegetáriánus ételekből, pár perc sétára található a VegaCity, ahol szintén van hamburger a menün, és amikor hazafelé bekukkantottunk, a pultban kikészítve valóban ott csücsült pár szendvics.

Egyéb árak: desszert - 250 Ft, saláta - 550-950 Ft, ásványvíz - 350 Ft, rostos gyümölcslevek 200-300 Ft/dl

Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig: 11:00-21:00

Cím: 1053 Budapest, Királyi Pál utca 20.

Las Vegan's

Ha már más étteremláncokhoz hasonlítjuk a helyeket, akkor a Las Vegan's az a húsmentesen étkezőknek (vagy az ezzel az életmóddal kacérkodóknak), ami a Zing étteremlánc mindenki másnak. A Las Vegan's Budapest több pontján is nyitott éttermet, meg lehet találni őket például az Allee mellett is, de mi ki akartuk maxolni a street food élményt, ezért bevetettük magunkat a turistákkal teli Kazinczy utcába, hogy Karaván udvarban található Las Vegan's food truck kínálatát kóstoljuk meg. Itt összesen hatféle burgerből választhatunk, variálni nem lehet a bucikkal és a pogácsákkal, de azért így is mindenki talál kedvére valót. A legolcsóbb a Dr. Carrot 1690 forinttal, és ahogy a neve is mutatja, ebben répafasírt van, a legdrágább pedig a Magic Muhsroom, illetve a The Oceon, előbbi nyilván gombás, utóbbiban pedig algás (!) cukkinifasírt van. Mi maradtunk a répás burgernél, amiből - hiába szeretem, és sok helyen kötelező elem - a kovászos uborkát simán mellőztem volna, főleg, hogy a pogácsa is kellemesen fűszeres volt. Arra mindenkinek érdemes felkészülni, hogy a hamburgerek iszonyatosan meg vannak pakolva, ezeket szépen nem lehet enni, potyog, csurog és csöpög, de ilyen ez a popszakma. Az ismertebb húspótlékok közül náluk a grillezett szejtán jelenik meg a kínálatban, és hallottunk olyan véleményt, hogy nem elég karakteres. Egy gabonaalapú pogácsánál szerintem alapvető, hogy nem igazán van ízük, úgyhogy nagyon sok múlik a szószon.

Mit lehet még kapni? Vegán nuggets négyféle adagban 790-3590 forintig, illetve a Corvin Plázában található üzletben már leves is van. Itt kétféle köret van: steak burgonya, illetve édesburgonya, előbbi 790 Ft, utóbbi 990 Ft.

Egyéb árak: limonádé - 450, illetve 700 Ft, szószok - 200 Ft, smoothie - 1290 Ft, mangó lasszi - 590-1190 Ft

Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 11:00-23:0

Cím: 1073 Budapest, Dob utca 40.

Vegan Love

A Bartók Béla út tele van jobbnál jobb helyekkel, sok sikert annak, aki például a Keletben szeretne helyet találni kora este. Itt található egyik ismert vega street food/gyorsétterem, a Vegan Love. A népszerűségnek persze átka van, a berendezésen egy kicsit meglátszik, hogy sokan látogatják. A kiszolgálás mindenesetre gyors, és a választék is elég jó, csak hamburgerből nyolcféle van. Ezek ára 1960 forinttól 2150 forintig terjed, és olyan klasszikusok vegán verziója is megtalálható a menüben mint a Ponyvaregényből ismert Big Kahuna vagy a Jucy Lucy. Utóbbinak a különleges ismertetőjegye az, hogy a sajt nem a (hús)pogácsán van, hanem benne. A választásom a menü első szereplőjére esett, ez pedig az édesburgonyás burger. A Vegan Love is jól megpakolt burgerekben hisz, vagyis érdemes késsel és villával nekilátni. Igen, ahogyan a legtöbb helyen, itt sincs már műanyag étkészlet, minden környezetbarát és újrahasznosítható. Soha nem gondoltam volna, hogy paradicsomszósz ennyire jól működik ketchup helyett egy hamburgerben. Mert hogy az édesburgonyás burgerben található szószt lehet, hogy házi ketchupként definiálták, de azért inkább az előbbi kategória, viszont ezzel nincs is baj, sőt. És üdvözítő, hogy ők is kölcsönvesznek olyan hozzávalókat, amikkel a klasszikus hamburgerekben nem találkozunk, vegetáriánus és vegán ételekben annál inkább, lásd retekcsíra vagy cukkini. Mindezt úgy, hogy azért azoknak se legyen oka panaszra, aki szerint a cheddar (vagy jelen esetben annak tejmentes változata) és hagyma nélkül nincs hamburger.

Mit lehet még kapni? Szedd magad saláta 810, illetve 1620 forintért, gírosz pitaszendvics 1840 forintért, gírosztál 2300 forintért, gluténmentes sajtos tészta 1200 forintért, hotdogok 1960 forintért, szendvicsek 1290-2190 forintért.

Egyéb árak: tisztított víz - 240 Ft, limonádé - 750 Ft, zöld turmix - 1100 Ft, tea - 520 Ft, presszó - 450 Ft

Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig: 11:00-21:00

Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 9.

Ebben a cikkben pedig a nagy láncok által kínált vega burgereket vettük sorra: