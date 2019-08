A KFC is bevezeti a műhúsos menüt

Egy atlantai gyorsétteremben kísérleti jelleggel bevezetik a Beyond Meat növényi alapú műhúsát felhasználó vega menüt, jelentette be a KFC tulajdonosa, a Yum Brands Inc, ami nem titkolt céllal az országos bevezetés tesztjének szánja az atlantai próbálkozást.

A rántott csirkéről ismert KFC 6, illetve 12 darabos nuggets, illetve filézett csirkeszárny formájában tervezi bevezetni a növényi alapú húsételeket.

A Yum, vagyis a KFC már a sokadik gyorsétteremlánc, ami együttműködésre lép a többek között Leonardo DiCaprióhoz is köthető Beyond Meattel – korábban olyan gyorsétteremóriások jelezték, hogy nyitottak a műhúsra, mint a Subway, a Burger King (és az anyacége), a Donkin' Donuts anyacége, illetve az itthon kevésbé ismert Del Taco és a Carl's Jr.

Az elmúlt fél évben akkora lett a kereslet az álhúsos termékek iránt, hogy a cégek nem bírják tartani a lépést a kereslettel. A Beyond Meat húspogácsájából készült hamburger egyébként már Magyarországon is elérhető.

(Reuters)