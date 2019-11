Az otthoni csőd ellenére külföldön terjeszkedik Jamie Oliver

Mindössze hat hónappal azután, hogy az éttermei nagy része becsődölt Nagy-Britanniában, külföldön terjeszkedik Jamie Oliver. A BBC írja, hogy 2020 végéig összesen 21 franchise éttermet nyitnak világszerte Jamie Oliver neve alatt. A 21-ből két étterem egy új brand, a Jamie Oliver Kitchen égisze alatt nyílik majd.

A lépés azért is érdekes, mert májusban derült ki, hogy a szakács éttermei nagy részét be kell zárni Nagy-Britanniában, ami miatt közel 1000 ember vesztette el a munkáját. Oliver 25 brit étterméből mindössze három tudott megmaradni. Mint kiderült, a brit éttermekkel szemben a külföldi helyek életképesek, sőt, a 27 országban található 70 étterem mellett most további újakat nyitnak.

Az új brand alatt nyíló Kitchen éttermek például Balin és Bangkokban lesznek majd, a többi pedig a Magyarországon is ismert Jamie's Italian, vagy a Jamie Oliver's Pizzeria, a Jamie's Deli vagy a Jamie Oliver's Diner márkanév alatt a világ különböző pontjain.