Miért vagyok annyira fickós a halálos járvány kellős közepén?

Miért nem vagyok fickós?

Lehet online szexpartit tartani?

Amikor egy állami szervezet azt kommunikálja, hogy legyél szíves, és otthon maszturbálj, akkor gond van. Pedig pont ez történt március végén, amikor New York városának közegészségügyi osztálya megosztott egy részletes tájékoztatót arról, hogyan érdemes egyáltalán szexelni járvány alatt. A legtöbb tanács teljes ésszerű volt: kezet és mindenféle más testrészeket kell sűrűn mosni szex előtt és után, takarítsuk le a játékszereinket, ne nagyon csókolózzunk, és, hát izé, kerüljük az ánusz nyalogatását is, mert az problémás lehet.

A lényeg az volt, hogy az ember legbiztonságosabb szexpartnere most saját maga, ha a maszturbálás közben is tartjuk az alapvető egészségügyi szabályokat, és gyakran mosunk kezet, akkor nem lesz para. Az ember második legbiztonságosabb szexpartnere most a lakótársa, ami most a fenekestül felforduló albérletpiacon nem várt izgalmakat hozhat. Az idegenekkel való szex pedig teljes egészében kerülendő, hiszen ki tudja, hogy ki a vírushordozó, vagy ki nem.

A közlemény nem azért érdekes, mert hihihi hahaha ánuszt nyalogatni, hanem mert egy hivatal teljesen jogosan azt érezte, hogy tájékoztatni kell az embereket egy alapvető szükségletüket érintő helyzetről, és elébe menni minden lehetségesen felmerülő kérdésnek, hogy nehogy aztán emailekkel bombázzák őket később, amiket aztán élőben közvetített, zárt sajtótájékoztatókon ne válaszoljanak meg. A szex ugyanis alapvető szükséglet, és azoknak, akiknek hirtelen nem szakadt a nyakába három távoktatott gyerek, esetleg plusz családtagok, a háztartás fenntartása, vagy egy önmagába zuhanó munkaerőpiac miatti létbizonytalanság, azok azt érezhetik magukon, hogy kanosak. Sőt, lehet, hogy csak azok kanosak igazán, akikkel ez mind megtörtént.

És minden, ami általában a normális, modern életben a szexhez vezetett, el is kezdett változni. A randiappok arra figyelmeztettek a közösségi felületeken, hogy mindenki hanyagolja a személyes találkozásokat, és maradjon inkább az online szexnél. A meleg, bi, és transz közösségek körében népszerű Grindr egy hétvégére bekapcsolta a fizetős szolgáltatások közé tartozó, konkrétabb szűrőket, amikkel lehet magasságra, testsúlyra, vagy épp szőrösségre szűrni a találatok között.

A jellemzően párok és a fétisközösség körében használd Feeld normál esetben korlátozza, hogy mekkora sugarú körben kereshetünk, de az üzemeltetők létrehoztak három olyan keresési halmazt (olyan nevekkel, mint Sext Bunker és Quarantine), ahova a világ bármely pontjáról lehet csatlakozni, ahonnan elérhető az app. A valószínűleg legnépszerűbb app, a Tinder pedig mindenki számára elérhetővé tette az alapesetben fizetős Passport opciót, amivel a világ bármely pontján lehet embereket keresni. A Tinder nemrég tette ingyenessé ezt funkciót, és azt ígérik, hogy április 30-ig elérhető lesz.

Miközben a randiappok arra terelik az embereket, hogy inkább a telefonjaik képernyőjén keresztül, mondatokkal, képekkel, videókkal, esetleg Facetime-mal szexeljenek egymással, a szextárgyak eladása az egekbe szökött az Egyesült Államokban, legalább is a Vice által megkérdezett viszonteladók szerint. Volt olyan cég, ami márciusban háromszor több vibrátort adott el, mint az előző év azonos hónapjában.

Egy három népszerű vibrátormárkát forgalmazó cég tulajdonosai szerint a jelenség nagyon hasonlít arra, amit az emberek az élelmiszerboltokban műveltek, azaz hogy tömegével vettek olyan dolgokat, amiket eddig nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem. Az egyik cég szerint az egyik legnépszerűbb termékük márciusban egy UV-fénnyel sterilizáló szütyő volt, amibe az eredeti rendeltetése szerint csak be kell helyezni a dildókat, vibrátorokat, vagy bármi mást, és az fertőtleníti is. A gyártó szerint nem egészen biztos, hogy a vásárlók az eredeti rendeltetésnek megfelelően használják, lehet, hogy inkább a kulcsokat vagy a telefont tartják benne. A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a leírása szerint a szütyő a baktériumok 99 százalékát pusztítja el, vírusokat nem biztos.

Más megszokott dolgok is megváltoztak, az otthoni magányos pornónézéstől egészen a luxus szexklubokig. A magyar swingerklubok már februárban-márciusban bezártak, de New Yorkban megtalálták a módját annak, hogy a hangulat valamennyire tovább tudjon élni. A város egyik legismertebb alternatív szexklubja a New Society for Wellness (azaz NSFW), ami leginkább egy oktatóteremre, egy budoárra és egy kifejezetten fiataloknak szóló swingerklubra hasonlít a leírások alapján, ahol tagdíj van, a tagokat szigorúan megszűrik, a testnedvek mellett pedig CBD-olaj és tudatos szex-, és/vagy BDSM-oktatás is folyik a különböző erotikus műsorok mellett. A tulajdonos az NSFW-klubot franchise-ként képzelte el még 2019 végén, de ennek valószínűleg betett a koronavírus, a klub programjai viszont nem álltak le, csak átmentek egy digitális platformra.

A Mel Magazine újságírója részt vehetett egy 69 résztvevő számára nyitott videokonferencián, ott nézett végig pár BDSM-műsort, aztán szexelhetett a többiek változó minőségű közvetítésével párhuzamosan, ha éppen kedve szottyant. A Killing Kittens nevű londoni szexklub szintén az internetre költözött, a Slate egy privát Zoom-partiról közölt cikket, amin meghívásos alapon lehetett résztvenni, és másokkal közösen maszturbálni vagy szexelni. Az app, ami barátok, kollégák és családtagok mankója lett, tökéletesen alkalmas az internetszexre is. (Igaz, egyre több cikk jelenik meg arról, hogy a Zoom mennyire kockázatos biztonsági szempontból, szóval érdemes kétszer is meggondolni, hogy mit csinálunk rajta.)

Az internetszex leghagyományosabb változatát persze még mindig lehet otthon, a négy fal között, pornót nézve művelni. A világ legnagyobb pornómegosztója, a PornHub ugyanis először a súlyosan járványsújtotta Olaszország, majd az egész világ számára ingyenessé tette a Premium előfizetést, amivel elérhetők a teljes hosszúságú filmek és tartalmak is az oldalon, illetve könnyebben hozzá lehet férni bizonyos stúdiók és pornóelőadók videóihoz is.

Illetve azokhoz a pornókhoz is, amik direkt rájátszanak a koronavírus-pánikra, hiszen valamiről úgy lehet megállapítani, hogy kollektív tudatunk része lett, hogy a pornósok a téma szerint beöltözve reszelnek az interneten. A Men’s Health újságírójánál láttam először az “apocalyptic hornies”, azaz az apokaliptikus kanosság kifejezést, ami azt hivatott bemutatni, hogy jön a világvége, itt a pandémia, egyszerűen mindenkiben bekapcsol egy ősi ösztön, és szeretné az emberi fajt átmenteni, úgyhogy vadul elkezd szexelni. Vagy egyáltalán nem érdekli a faj túlélése, csak maszturbálni akar. Úgyhogy megkérdeztem én is Füredi Krisztián szexuálpszichológust, a budapesti Psziché Műhely munkatársát erről, hogy mi állhat ennek a hátterében egészen pontosan. (Füredi a Pszi.hu oldalon lévő, koronavírus-járvány idejére létrehozott ingyenes segítségnyújtás szervezője is.)

Füredi szerint a szorongás jelentős hatással van a szexuális vágyra, leggyakrabban a vágy csökkenését okozza, de vannak olyan helyzetek, amikor éppen a szex tűnik az egyetlen lehetőségnek a szorongásoldásra. Szerinte a dolog kettős, hiszen aki erősen szorong, az kevésbé tud az erotikus ingerek felé fordulni, hiszen a szorongás pont arra késztet minket, hogy a félelemkeltő dolgokra figyeljünk, ne pedig átadjuk magunkat a szexuális élményeknek.



A szakértő szerint viszont a szex egy olyan, nagyon erőteljes ingerhalmaz, ami alkalmas arra, hogy elterelje a figyelmünket pont ezekről a fájdalmas, vagy szorongató érzésről. Így valaki a szorongás oldása miatt kezdheti el hajszolni a szexuális élményeket,

mert ez az egyetlen élmény, amely kilépést jelent számára a szorongató érzések közül.

Emiatt sokan a szorongásuk elleni hatásos eszközeként tekintenek a szexre vagy a pornóra. Ez Füredi szerint gyakori szexuális kezdeményezést, de intenzív, „rekreációs jellegű” pornóhasználatot is jelenthet, hiszen mindegyik menekülés a szorongás elől.

A pszichológus hozzáteszi, hogy a bezártság nagyon komoly hatással van a mentális működésre, a párkapcsolati és szexuális folyamatokra, aki egyedül van, annak ez a helyzet felerősítheti az egyedüllét érzését, de megterhelő lehet a helyzet a párkapcsolatban élőknek is. A párkapcsolatoknál a közelség és a távolsági helyzet váltakozása, azaz a „közösen töltött minőségi idő” és a „magunkra szánt énidő” egyensúlya a szinte folyamatos karantén miatt teljesen megborul.

Ami azért problémás, mert egy párkapcsolatot ennek az egyensúlynak már az egészen rövid megborulása is megterheli, gondoljunk például a nyaralásokra vagy a családi ünnepekre, most viszont ennek a drasztikusabb formáját tapasztaljuk.

Sokan olyan intenzíven töltenek most együtt időt, mint még soha, pláne nem ilyen hosszú ideig.

Füredi szerint emiatt feszültté válhatnak a párkapcsolatok, hiszen a helyzet felnagyít minden, már létező problémát, és sokkal nagyobb intenzitással szembesülünk vele, ráadásul a koronavírus-járvány krízise sok olyan helyzetet okoz, ami egy jól működő kapcsolatot is megviselhet. (Kapcsolódik, hogy világszerte megnőtt a családon belüli erőszak eseteinek száma.)

Ebben az állapotban egyrészt felerősödhet a szexuális vágy, hiszen kialakul egy folyamatos testi közelség, ami nagyon előnyösnek tűnhet, és egy új, szorosabb intimitást eredményezhet.

Sok pár tud is lubickolni ebben, hogy most annyi időt tölthetnek együtt és olyan intenzíven, mint még soha.

De Füredi hozzáteszi, hogy a vágy nagyon sok esetben kapcsolódik a távolsághoz, ha a másik sokáig nincsen jelen, de aztán a közelünkbe kerül, annak van egy olyan nagy energiája, ami felkeltheti vagy felerősítheti a szexuális vágyat. Most viszont a másik az esetek nagy részében folyamatosan jelen van, ezért nem feltétlen alakul ki olyan szexuális feszültség, ami aktivitásra késztetné a feleket, ez pedig az érdeklődés és kezdeményezés csökkenéséhez, vagy éppen ideiglenes megszűnéséhez vezethet – hasonlóan azokhoz a párokhoz, akik kevesebbet szexelnek, ha összeköltöznek, vagy elmennek nyaralni, és hiába van több idejük egymásra, pont a közelség miatt csökken a vágy.

Ezt már nem a szakértő mondja, hanem én: mint majdnem minden dologban a világon, egy párkapcsolatban is a lehető leghasznosabb dolog a nyílt kommunikáció, tudatni a másikkal, hogy érezzük magunkat, megbeszélni a problémákat, kompromisszumokra jutni, közösen meghatározni azt, hogy mi a jó mindkettőnknek. Ahogy Füredi is mondta, az összezártság most olyan, mint kuktával főzni, ha jól csinálja az ember, akkor megfő az ebéd, ha nem, akkor felrobban a konyha. És aki még soha nem is főzött kuktával, az is tudja, hogy az edény arról híres, hogy ki lehet rajta ereszteni a gőzt. Ha ennek most, 2020-ban ez a legjobb módja, akkor szexeljen és nézzen pornót mindenki.

