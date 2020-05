Számíthatunk arra, hogy aki itt vásárol, az elkötelezett, tudatos vásárló

– nyilatkozta az Indexnek nemrég a Nyíregyházi Kosár bevásárlóközösség egyik termelője, Márkus Péter.

A tudatos vásárlók megjelenése segítette elő azt a boomot, amit most a termelői piacok és rendelős oldalak terén lehet tapasztalni. Egyre többen szeretnének környezettudatos módon élni, és úgy gondolják, ha helyi termelőktől vásárolnak, azzal csökkenthetik ökológiai lábnyomukat.

Miért lettek egyre népszerűbbek a kistermelői áruk?

Milyen lehetőségei vannak annak, aki magyar kis- és őstermelőktől szeretne vásárolni akár közvetlenül, akár közvetve?

Hogy mennyivel jobb helyi alapanyagokból dolgozni, azt a gasztrobloggerek és a felkapott éttermek séfjei is sűrűn hangoztatják, már a hazai kávézókban is az a menő, aki helyi pörkölőből szerzi be a kávét. Vannak kritikusai is a rendszernek, akik többek között azzal érvelnek, hogy egyes zöldségeknek és gyümölcsöknek nem árt a szállítás, és hogy időnként arányait tekintve energiatakarékosabb a nagyüzemi termelés. Nem minden esetben lehet kiváltani a teljes bevásárlást azzal, ha felkeresünk egy termelői piacot, de vannak szempontok, amik mellette szólnak.

Ha helyi termelőktől vásárolunk, azzal a helyi gazdaságot, valamint kifejezetten azt az embert, családot támogatjuk. A helyi termékek vásárlásával nemcsak az élelmiszer-kilométereket csökkentjük, hanem egy olyan jövőt támogatunk, amelyben van értelme Magyarországon a mezőgazdasági pályát választani megélhetésnek

– nyilatkozta nekünk korábban Varga Judit, a Felelős Gasztrohős Alapítvány igazgatója.

A közösség által támogatott mezőgazdaság (community-supported agriculture, CSA) az alternatív termelési és élelmiszer-hálózatok egy formája, a mezőgazdasági termelés és a termények elosztásának olyan modellje, ami a kistermelők és a fogyasztók közösségére alapul, együtt vállalja a termelés kockázatát, illetve együtt osztozik a nyereségen. Aki egy közösségi gazdasághoz csatlakozik, egy egész szezonra vállalja, hogy minden héten átveszi, ami a gazdaságban megtermett, és a mindig változó szezonális terményekért cserébe átalánydíjat fizet. A dobozrendszer hasonlóan működik, vagyis a vásárló azt kapja, ami abban az időszakban termett, ennek az előnye, el lehet dönteni, hogy adott időszakban szeretnénk-e rendelni, vagy sem. A bevásárlóközösségeknél pedig egy adott listáról lehet rendelni a környékbeli gazdák terményeiből és terméseiből; ugyan zömében zöldségeket és gyümölcsöket tudunk vásárolni ilyen módon, de a Tudatos Vásárló listáján két kategóriában vannak olyan közösségek, ahol állati eredetű termékekhez is hozzájuthatunk.

A korábban már említett Nyíregyházi Kosár az egyik legrégebbi olyan hazai kezdeményezés, amely a helyi fogyasztókat összekapcsolja a helyi termelőkkel. Főszezonban akár 60 beszállítóval is dolgozhatnak, és hetente 150-180 család keresi fel őket, a kijárási korlátozás bevezetése előtt 180%-os forgalommal üzemeltek a megnövekedett érdeklődés miatt. A velük készített videóra még a Belügyminisztériumban is felfigyeltek, hiszen lehet, hogy ez a modell segíthet majd kilábalni a járvány okozta kedvezőtlen gazdasági helyzetből.

Helyi termékekkel mentenék meg a klímát és a gazdaságot

Bár az elmúlt két hónapban hihetetlenül megugrott azoknak a száma, akik online rendeltek, most, hogy az ország jelentős részén már szabadabban lélegezhetünk, számuk valószínűleg vissza fog esni. A kialakult új rutinok azonban nem vesznek el teljesen, valószínűleg többször térünk vissza az internetre vásárolni. Az online rendelés sokáig egyfajta luxus volt, úri huncutság, és a piaci szereplők is inkább arra voltak berendezkedve, hogy helyben adják el a termékeiket.

A pandémia előtt a termelői piacok egyre népszerűbbek lettek, a számuk 2012 és 2019 között a két és félszeresére nőtt Magyarországon. A kormány 2012-ben határozta meg a termelői piac fogalmát: a lényege, hogy könnyített feltételek mellett üzemeltethető, de csak kistermelők értékesíthetik ott a saját gazdaságukból származó mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeiket. A helyi termelői piacoknak nem kellett bezárniuk a járvány idejére, sőt: „A koronavírus-járvány okozta helyzetben kiemelten fontosak a helyi termelői piacok. A piacokon ugyanis helyben, mentesen a felesleges utazástól, elérhetőek a kiváló minőségű magyar élelmiszerek” – írja a Nébih. Aki nem akar lemondani a piacozásról, használhatja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara oldalán is a piackeresőt, de választhatjuk a házhoz rendelést, amihez az online piactereket érdemes felkeresni. (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy nemrég új szereplők is megjelentek a piacon, számos étterem és catering cég vállalta, hogy minőségi, magyar alapanyagokat szállít házhoz.)

NekedTerem

Egy viszonylag régi online piactér. A csapat maga nem rendelkezik termelői háttérrel, de azoknak a termelőknek a listája, akikkel együtt dolgoznak, elég hosszú, még egy Michelin-csillagos séf, Heiszler Olivér kenyerei is megtalálhatóak a kínálatban.

Mit lehet kapni? Nem feltétlenül kell nekünk összeállítani a rendelést, különböző dobozok közül is választhatunk, van amiben csak biozöldségek vannak, másokban gyümölcsök, van húsimádó csomag, nem főzök doboz konyhakész élelmiszerekkel, és így tovább. Jó pont, hogy állandó rendelést is be lehet állítani bizonyos dobozokra. Illetve kétféle értékben adománydobozt is lehet küldeni, amivel hátrányos helyzetű családokon segíthetünk. De nyugodtan szemezgethetünk is a piactér kínálatából, amiben édességek és háztartási eszközök is megtalálhatók.

Hova szállítanak? Budapest, illetve több környező település. Kedden, szerdán, pénteken és szombaton szállítanak, és lehet érintésmentes szolgáltatást is kérni, pontosabban arra az esetre, ha valaki nem tartózkodik otthon, lehet kérni egy biztonságos helyet, ahova a futár lerakhatja a dobozt.

Mennyiért szállítanak? Budapesten belül 580-980 Ft, a környező településekre 1480 forint.

Honlap: https://nekedterem.hu/

ittaSzezon

A gödi Duna-parton született meg ennek az online piacnak az ötlete Hámori Zsuzsa és Répássy Zsuzsanna fejéből. Ők előtte teljesen más területen dolgoztak, de nem ez lenne az első eset, hogy a fogyasztók maguk próbálják megteremteni a jobb kínálatot. Jelenleg 40 magyar termelőt, családi gazdaságot kötnek össze több ezer regisztrált felhasználóval, átvételi pontokon lehetett felvenni az árut, de március 26-tól elindult a házhoz rendelés is.

Mit lehet kapni? Heti kínálat van, hétfő délig lehet leadni a rendelést. Az aktuális kínálatban szerepel tészta, gyöngytyúk (konyhakészen természetesen), disznótoros, péksütemények, borok, mézek, lekvár, sőt még instant ételek is a Hridaya Farmtól. Hamarosan fűszer és gyógynövény palánták is érkeznek.

Hova szállítanak? Budapest, illetve Pest megye.

Mennyiért szállítanak? Budapest határán belül 1190 Ft, Pest megyében 1590 Ft, csütörtökön (budai oldal) vagy pénteken (pesti oldal) érkezik meg a rendelés.

Honlap: ittaszezon.com

Szatyorbolt

Egy viszonylag ismert budapesti bevásárló közösség, amibe akár tagként is be lehet lépni, de ez nem kötelező, regisztráció után nyugodtan lehet használni a boltot. „Hosszú távon egy olyan vásárlási forma kialakításán dolgozunk, ahol a vásárló, a termelő és a szervező ugyanazt szeretné: egészséges, fenntartható életet, termelést és fogyasztást. Mi nem azt szeretnénk, hogy a vásárlók minél többet fogyasszanak, vásároljanak, olyat is akár, ami felesleges, hanem épp annyit, amennyire szükséged van” – írják az ismertetőben.

Mit lehet kapni? Nagyon sok hazai, de nem feltétlenül Pest megyei termelővel dolgoznak együtt. Ugyan magunk is összeválogathatjuk, hogy miket szeretnénk megrendelni, de van például ún. kis szatyor, ha valaki inkább a csapatra bízza a zöldségek, gyümölcsök összeállítását, és akár bérletet is lehet vásárolni, ha rendszeresítenénk a rendelést. A kínálat hasonló a többiekéhez: zöldség, gyümölcs, pékáru, tejtermék, húsok, italok, kamrába való tartós élelmiszerek, valamint kozmetikai, illetve tisztítószerek.

Hova szállítanak? Vannak átvevőpontok, mint a legtöbb online piactérnél, de lehet házhoz szállítást is kérni. Ha csütörtökre rendelne, a rendelés leadási határideje kedd, ha keddre, akkor péntek dél.

Mennyiért szállítanak? A házhoz szállítás csütörtökön rendelhető előzetes telefonos egyeztetés alapján. A szállításnak extra költsége van, kerületenként változik.

Honlap: szatyorbolt.hu

Farmfutár

Egy pilisszentiváni családi vállalkozásból nőtte ki magát ez az online piactér, és a főváros környéki kistermelők áruit lehet kapni. „Történetünk onnan indult, hogy szerettünk volna magunk és családunk részére minden este olyan egészséges termékeket tenni a vacsoraasztalra, amelyek nem nagyipari körülmények között és az ezzel járó mesterséges adalékanyagokkal készültek, hanem, mint régen a nagyszüleink idejében, házi kisgazdaságokból, a kertből vagy akár a saját kamránkból származnak és még távolról se láttak tartósítót, vagy bármilyen más egészségre és a környezetre káros adalékanyagot” – írják az ismertetőjükben. A Farmfutár nem összekeverendő a Falu Fooddal, bár hasonló szolgáltatást kínálnak.

Fotó: Farmfutár

Mit lehet kapni? Zöldségek, gyümölcsök, húsok, tejtermékek, pékáruk, tartós élelmiszerek és vannak szezonális ajánlatok, most éppen eper és spárga.

Hova szállítanak? Budapest összes kerületébe, emellett: Üröm, Pilisborosjenő, Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Piliscsaba, Pilisborosjenő, Tinnye, Pilisjászfalu, Csobánka, Pomáz, Érd, Budaörs, Törökbálint, Budakalász, illetve Nagykovácsi.

Mennyiért szállítanak? Szállítási címtől függően 690 vagy 990 forint, 20 ezer forintnyi rendelés felett pedig ingyenes. Minimális rendelési érték 6000 Ft.

Honlap: farmfutar.hu

Ne Pazarolj és Farm to Fork

Még a műanyagmentes július alatt fedeztük fel többen is a Fő utcában található csomagolásmentes boltot, ahol még túrórudit is lehet csak úgy pucéran vásárolni, és az áfonyás joghurtnak is függői lettünk. A járványhelyzetre tekintettel egyik beszállítójukkal, a Farm to Fork alapítójával, Horváth Boldizsárral online piacteret hoztak létre.

Mit lehet kapni? Online is mindent meg lehet vásárolni, amit a boltban: a tartós élelmiszerek és a friss zöldségek és gyümölcsök mellett a környezettudatos háztartáshoz még szemetes és kutyapiszokzsák is van, illetve különböző tisztító és tisztálkodási szerek is, sőt, palánták is azoknak, akik urbánus kertészkedésre adnák a fejüket. A szállítást ugyan nem lehet csomagolásmentesen megoldani, mint amikor személyesen jelent meg befőttes üveggel az ember, de erre azért most is figyelnek, kérhetjük papírzacskóba és üvegtárolóba is a termékeket. Előbbi plusz 25 forint, utóbbi pedig fajtájától függően 175 és 750 forint is lehet.

Hova szállítanak? V., VI., VII., VIII. és IX. kerület, illetve ha a címünkhöz olyan irányítószám tartozik, ami szerepel a felsorolásban. A kedden hatig leadott rendeléseket csütörtökön a budai címekre, pénteken pedig a pesti címekre szállítják ki, a vasárnap délig leadott rendeléseket pedig kedden Budára, szerdán Pesten viszik ki.

Mennyiért szállítanak? Van mód személyes átvételre is, ebben az esetben nincsen minimális rendelési összeg. 19 999 forintig 1290 Ft, 20 ezer forint felett 990 Ft.

Honlap: nepazarolj.hu

Pancs Gasztropiac

A Pancs Gasztroplacc rendszeresen szervez piacnapokat a Tűzoltó utcában, de a veszélyhelyzetre való tekintettel egy ideig szüneteltetik ezt a lehetőséget. Az online termelői piac viszont működik, sőt, a kínálat egyre bővül, ugyanis egyre több termelő dönt úgy, hogy vállal házhoz szállítást, illetve interneten is árusít.

Fotó: Pancs Gasztropiac

Mit lehet kapni? Az oldalon lehet szűrni termelőre, illetve termékre is, és a mosószertől, szappantól kezdve a tartós élelmiszereken át a zöldségekig és tejtermékekig minden megtalálható a kínálatban. Közel harminc termelő kínálja náluk a portékáját, lehet pékárut rendelni a Panificio il Basilicotól, szószt, lekvárt, szörpöket a Szorgos Gazdától, többféle őrségi magolajat, és így tovább. Szorgos Gazdáktól egyébként már közvetlenül is lehet rendelni heti csomagot 5000 forintért.

Hova szállítanak? Budapest határain belül, illetve Diósd, Törökbálint, Budaörs, Budakeszi is számíthat rájuk péntekenként. Péntek a kiszállítás napja. Ami pedig a borokat illeti, az egész ország területére lehet rendelni, és szerdán, illetve pénteken van kiszállítás.

Mennyiért szállítanak? Szállítási címtől függően 1500 Ft, 2000 Ft vagy 2200 Ft.

Honlap: pancspiac.com

Bár a fent említett oldalakról csak a főváros környékére lehet rendelni, vannak olyan online piacok is, ahonnan az egész ország területére szállítanak, lásd Hazai Piac vagy a Spájzold be, bár a nagyobb szállítási terület azzal jár, hogy csak tartós élelmiszereket kapni, friss terményeket nem.

Aki keres, talál

Persze nincs feltétlenül szükség közvetítőre. A termelőkkel közvetlenül is fel lehet venni a kapcsolatot, ebben segít a telefonra letölthető a KofaGO alkalmazás, amiben nemcsak a közelben lévő termelőket lehet keresni, hanem értékelni is tudjuk őket, illetve 2018-ban elindult a Microker, ahol különböző termékcsoportokra szűrve lehet böngészni. A Nébih oldalán is van erre lehetőség, a keresést itt egy térkép is segíti, illetve a termelők listáját az alapján is lehet szűrni, hogy vállalnak-e házhoz szállítást.

A Keresd a helyit azért indult, hogy bemutassák a helyi élelmiszerek fogyasztásának előnyeit, és ennek a kezdeményezésnek is megvan a maga termelőböngészője. Az Együnk helyit oldalán külön szekciót kaptak a termelői piacok, a bevásárló közösségek és a termelői boltok, de náluk is lehet kizárólag termelőkre keresni, és az oldal nagyon informatív. Érdemes szétnézni a Termelőtől.hu oldalán is, a név elég beszédes, illetve a Facebookon is vannak olyan közösségek, ahol segítenek a keresésben. Ilyen például a Vásárolj helyit csoport, de a Felelős Gasztrohős is készült a járványra egy nagyon komoly listával, ami ugyan nem klasszikus értelemben vett kereső, de a célnak tökéletesen megfelel.

(Borítókép: Medvehagyma-szedés Zala megyében. Fotó: Varga György / MTI)