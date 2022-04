Levelet kaptunk Nagyvázsony polgármesterétől. Fábry Szabolcs ebben azt írja, hogy az Indexen olvasta a Járdasziget blogon 2022. április 17-én megjelent, Ez az örökségvédelem? Áruraktár lett a Kinizsi-várból című cikket, amelyet a blog egyik szerzője, Jarmik Levente írt.

Mivel a beruházás községük területén zajlott, illetve most is folyamatban van, azt kérte szerkesztőségünktől, hogy mint a beruházás megrendelője és mint mintegy tizenöt évvel ezelőtti kezdeményezője megfogalmazhassa válaszírását.

Kérésének eleget teszünk, az alábbiakban Fábry Szabolcs válaszlevelét olvashatják, amelyet változtatás nélkül közlünk.

Felhevült szívvel a Kinizsi-várról – válasz Jamrik Levente írására

Fel kellene akasztani! Villamosszékbe velük! Lökjük le a vártoronyból! Lőjük főbe! – ezek a mondatok húsvéthétfőn íródtak le egy ember klaviatúrájából az Index nagyvázsonyi várfejlesztéssel foglalkozó cikke, véleménye kapcsán. Alig pár nappal a feltámadt Krisztus keresztfás nagypéntekje után valaki így fejezte ki nemtetszését a közösségi médiában kívánva az építők, építtetők, beruházók, az önkormányzati közreműködők és nyilván az én halálomat is, hiszen közel tizenöt éve kezdtük el megálmodni a vár építését, felújítását. A nagypénteki feszítsd meg hangulatú tömeg egyik alakja megjelent 2022 húsvétján, mint ahogy megjelentek 1919-ben a Szamuelyk, 1949-ben a Péter Gáborok.

Elmúltak az ünnepek, most az emmauszi idő van. Az az időszak, amikor a tanítványok magányosan ballagva nem ismerik fel Krisztust, majd rádöbbennek – ahogy a gondos oknyomozó, Szent Lukács beszámol róla –, milyen „felhevült szívvel” hallgatták útitársuk tanítását. Utólag ismerték fel, hogy az útitárs nem volt más, mint a feltámadt Jézus. Elgondolkoztató tudósítás: felhevült szívvel hallgatott tanítás. Tanítást lehet hallgatni nyitott szívvel, nyitott értelemmel, érdeklődő elmével, de ez a felhevült szív, ez valami mást jelent. A felhevült szív a lényeget jelenti. Amivel az ember nemcsak néz, hanem lát is. Egy vak lány szólított meg minket egyik nap a pálos sziklatemplomban. Bekísértük, és az a vak lány, Réka többet látott felhevült szívével, mint sok mindent megmagyarázni tudó embertársunk, mindenhez értő szakértő, éles szemű kritikus. A lényeget látta, az emmauszi útitársat.

Az Index-cikk éles szemű kritikusa, szerzője úgy állítja be a Kinizsi-vár felújítását, a palotaépítést, az arról megalkotott kritikáját, mintha az a látogatók, a fejlesztést megtekintők általános véleménye volna. Természetesen nem ez az általános vélemény. Az általánosan leszűrhető látogatói megnyilvánulásokból megállapítható, hogy túlnyomó többségük elragadtatással beszél a technikai bravúrokról, a kivitelezés minőségéről, a kialakult új belső terek, épületek, udvarok lélegzetelállító hangulatáról.

Persze lehetnek más vélemények. Az Index által közölt egyik fénykép – légi felvétel valóban – délnyugat felől nem túl előnyös képét adja a visszaépült palotának. Tényleg nem szép onnan, madártávlatból az új tömb, amely a régi kápolnát és a lakótornyot összeköti, már csak azért sem, mert az eredeti látványterv szerint megismert hófehér szín helyett szürke falfelületeket kapott. Szerintem mondjuk nem is ronda, az biztos, hogy mindenképp elüt a középkori falaktól. Az meg másodlagos, de fontos tény, hogy mellesleg az épület külső falai díszdrapériát kapnak, a lapos tető pedig megengedi, hogy az eredetileg háromemeletes palotaszárny a most megépült másfél emelet után tovább épülhessen.

De engedtessék meg, hogy felhevült szívvel szólaljak meg egy ilyen beruházásról. Volt szerencsém megtekinteni számos hasonló fejlesztést Füzértől Fehérvárcsurgón át Ozoráig az elmúlt években. Volt szerencsém hallgatni a szkeptikus véleményeket nemcsak 2007-ben (amikor megalakítottuk Matolcsy György kezdeményezésére a Kinizsi Kört még a Gyurcsány-kormány alatt), de még három-négy esztendővel ezelőtt is: „úgysem lesz ebből semmi”, „ellopják ezt is” stb. Végig tudtam, hogy ha felhevült szívvel képviselem, küzdök, lobbizok, érvelek ezen történelemépítés mellett, azzal nem csak egy vár fejlesztését szolgálom. A beruházás végül állami tulajdonon, állami és uniós forrásból, állami lebonyolítással folyt le, a tervek minden hatósági és tervtanácsülésen megfeleltek. Ezek a puszta tények. Ha az ember képes felhevült szívvel küzdeni, akkor ugyanez a szív látja előre a már most kézzelfogható eredményeket: 18 új munkahely, két-háromszor ennyi másodlagos munkahelyteremtő hatás. Csak az ófaluban több mint negyven új gazdára lelő épület, amelyet jellemzően helyi, de máshonnan is érkező fiatalok vásároltak meg, újítanak fel, költöznek be családdal vagy családot tervezve. Csak az elmúlt két-három évben (az ünnepélyes átadás előtt hónapokkal) kijelenthető, hogy önerőből vagy pályázatból vagy a kettő kombinációjából valamivel több mint húsz turisztikai vállalkozás jelent meg és/vagy fejlesztett a várnál vagy a várhoz kötődően. Mindez egy kétezer fős településen. Ha multiplikálom a hatást, ez Veszprémben hatszáz munkahelyet, 1200 megújult ingatlant, hatszáz új vagy fejlesztett vállalkozást, Budapesten ugyanez a szám 18 000 munkahelyet, negyvenezer megújuló régi épületet, húszezer vállalkozásfejlesztést és/vagy indítást jelent. És még nem nyitott meg a vár, még csak a belső terek láthatóak.

A nagypénteki tömeg gyilkos indulata – amely azért mégiscsak egy törpe kisebbség – helyett érdemes inkább emmauszi hangulatban átgondolni egy ilyen fejlesztést, mint a Kinizsi-vár felújítása, a palotaszárny első ütemének visszaépítése. Utóbbiak fantasztikus belső terekkel várják majd a látogatókat, egyszerre szolgálják az élménypedagógiát, a XXI. századi technikák segítségével megelevenedő történelmet, de községünk közösségi életét, rendezvényeit is. A korrekt kritika épít – az okoskodó vélemény felesleges, a segítő vélemény felemel – a tudálékos kákán csomót keresés elszomorít, a hideg szív vak – a felhevült szív lát. Olyan élesen, mint a szeme világát elveszített Rékáé a pálosok sziklatemplomában.

A válaszlevél írója Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere .

