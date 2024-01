Lerombolják, amit eddig felépített?

Budapest látképe, főtengelyei és hangsúlyos tereinek arculata sokat köszönhet a 88 éves korában elhunyt Finta Józsefnek. A többszörösen díjazott és szakmailag elismert építész munkássága, urbanisztikai gondolatai, városrendezési elképzelései annak ellenére maradandó értéket képviselnek, hogy sok örökkévalóságnak szánt épülete nem élte meg az 50. életévét.

Hűlt helyét találjuk a Dózsa György út és a Váci út kereszteződésében 1971-ben átadott Volga szállodájának, de a bécsi Hungária (ma Carat) és a pozsonyi Bratislava hoteleket is annyira átalakították már új tulajdonosai, hogy alig ismerhető fel rajtuk tervezőjük eredeti üzenete és koncepciója.

Ezek a formai és esztétikai változtatások, rombolások nem feltétlenül az akadémiai tagsággal is rendelkező építész hibájának róhatók fel, de a közízlés és korszellem változásai miatt ezek a kivédhetetlen metamorfózisok mindenképpen hozzájárulnak Finta József építészetben betöltött szerepének megítélésében, pontos helyének meghatározásában.

Az 1935-ben született művész kolozsvári értelmiségi családban látta meg a napvilágot, majd a háború elől menekülve pont Budapest ostromának évében kötött ki szüleivel együtt a fővárosban. Bár velejéig urbánus, városi gyermek volt, kötődése élete végéig megmaradt Erdéllyel.

8 A Nemzet Művésze címmel idén kitüntetett Finta József Kossuth-díjas építész budapesti stúdiójában 2014. november 25-én Galéria: Finta József munkássága (Fotó: Marjai János / MTI)

Felnőttként gyakran járt vissza szülőföldjére skicceket, vázlatokat készíteni Mezőség, Borsa-völgye, Báródság dombjairól, ezeknek a tájegységeknek pusztuló és elnéptelenedő zsákfalvairól, rogyadozó tetejű parasztházairól és székelykapuiról.

Finta ugyanilyen aprólékos, nagyon dekoratív grafikákat készített Nyugat-Európa városairól is. Többek között megörökítette a sevillai Giralda-tornyot, a párizsi Luxemburg-kertet, a reimsi székesegyházat, Córdoba és Toledo falvait, Velence, Firenze és Róma belvárosait is.

Léleksimogató rajzait szemlélve jól megfigyelhető ikrek jegyének kettőssége, hiszen sem monumentális terveiben, sem megvalósult modern, rideg és távolságtartó épületeiben nem köszöntött vissza sohasem ezeket a tájképeit jellemző, minden díszre, formára és részletre odafigyelő otthonos, meleg világ.

Funkcionalizmus bármi áron

Mivel elmondása szerint rokonsága fele református lelkész volt, így érthető, hogy pályafutása során miért törekedett mindig egyszerű, minden barokkos csicsától mentes épületek megtervezésére, miért is szerette a letisztult protestáns építészetet.

Gyakorlatias volt, de elmondása szerint leginkább érzelmes funkcionalista.

Nemcsak a megrendelő igényeit szolgálta ki messzemenően, hanem épületeinek leendő felhasználóit is. Praktikusan tudott a szállóvendégek fejével gondolkodni, átlátni leendő napi rutinjukat és cselekvéseiket. Tudta, hogy működésüket tekintve gépeknek tekintett házainak mindig a kitűzött „használati” céloknak kell megfelelniük, és sohasem az érzelmek, az emóciók szerint.

8 Az 1997-ben átadott és Finta József Kossuth- és kétszeres Ybl Miklós-díjas, valamint Prima Primissima díjas építész tervei alapján készült Országos Rendőr-főkapitányság épülete, a köznyelvben Rendőrpalota (Rendőrségi Igazgatási Központ) a Göncz Árpád városközpontban, a főváros XIII. kerületének 2016 áprilisában átnevezett városrészében Galéria: Finta József munkássága (Fotó: Róka László / MTI)

Elméjében a Falanszter, a kiszámítható „mechanika és géptan” mindig előrébb való volt, mint maga a stílus. (De erről Georges-Louis Leclerc de Buffon francia természettudós már 1753-ban értekezett.)

Ennek a látásmódnak köszönhetően Finta technikai produktumai vegytiszta és steril szemléletről árulkodtak. Madáchi eszmeisége miatt így sosem alakult ki nála az úgynevezett nagybetűs stílus.

Finta élete végéig a nemzetközi kortárs építészet aktuális divatjainak egyik legismertebb hazai leképzője, lemásolója volt.

A szeszélyes trendek elmúlása miatt – ennek megfelelően – ma már sok építménye nem is kívánatos városi elem. Koremlék ide, vagy oda, sokan csaknem minden tárgyiasult emlékét lerombolnák.

Amikor a divat mondja meg, hogy ki vagy?

Finta József alkotásait a pályája legelején a finn, a svéd építészet, illetve a szép lassan kimúló, németes beütésű Bauhaus jellemezte. Míg az előzőre a dunaújvárosi garzonház a jó példa, addig utóbbira az OTP finanszírozta Thurzó utca 16. alatti társasház, amelyet 1966-ban adtak át rendeltetésének. Következő, egy évvel későbbi megbízatásakor már házgyári elemekből emelt sarokházat skiccelt fel a főváros Hűvösvölgyi út 99. számú telkére.

Finta elkalandozott a brutalista építészet felé is, amelyet jól jellemez Újbuda legelső toronyháza, a Petőfi híd tengelyében lepottyantott Schönherz Zoltán Kollégium. Ez a kicsiny vertikális diákszállás adta az apropót, hogy Budapest első „felhőkarcolója”, a Mol-torony jó pár évtizeddel később ebben a kerületben épüljön – fel pár száz méterrel arrébb.

Karakteres, szögletes rakétasilóra emlékeztető épülete egyelőre még dacol az idővel és a formaiságát kritizáló egyre hangosabb ellenvetésekkel, ám a műegyetemi hallgatók állítólag szeretik a néhai művész elképzelései szerint megvalósult ideiglenes otthonukat.

Egy újabb, ám hosszabb ideig tartó kalandozása volt, amikor a posztmodern divatot meglovagolva, ismételten házgyári technológia felhasználásával tervezett gigantikus méretű, de már picit jobban tagolt tízemeletes paneltömböket.

Divatos szóval élve, ezeket az egymásba fonódó kubusokat Magyarországon kívül megtalálhatjuk a szomszédos államok területein is. Ezek a többnyire svéd technológiával kivitelezett szállodák a mai napig meghatározó iránytűknek számítanak a Brünnben, Pozsonyban, a Krisztina körúton vagy a pesti Duna-parton eltévedő turisták riadt szemében.

8 Az 1969-ben Duna Intercontinental Hotelként Finta József és Kovácsy László tervei alapján megvalósult Marriott Hotel épületének részlete a főváros V. kerületében a Duna-parton Galéria: Finta József munkássága (Fotó: Jászai Csaba / MTI)

Leghevesebb vitákat kiváltó épületei pont ez utóbbi területhez köthetők.

Sokak szerint élete legsúlyosabb városépítészeti tévedése, megint mások szerint munkásságának egyik remekműve a pesti Korzó középpontjában felépített Duna Intercontinental szálloda megléte.

Ez a hosszanti tengelyénél kettévágott anyahajóra, vagy csonka keresztre emlékeztető hotel valóban jelentősen megváltoztatta Budapest látképét és hangulatát. Finta itt is minden funkciót a leendő vendégek, turisták kényelmének rendelt alá: sokak szerint finom eszközökkel, megint mások szerint agresszív bárdcsapás útján.

Tény: a lépcsőzetesen egymás elé helyezett szobákból és lakosztályokból gyönyörűen látszik a Duna, a Lánchíd és a budai Várnegyed. A szobák kialakítása elsőrangú. A gond itt az, hogy a környezetéhez képest jobban felhizlalt „betongyermek″ miatt bontották le a II. világháborút túlélt Bristol hotelt, illetve vették el az Apáczai Csere János utca lakóinak örökpanorámás kilátását a szálloda erre az utcára néző „új Siratófala” miatt.

Finta itt valóban nem akart a meglévő városszövettel közösködni. Neki és megrendelőinek ténylegesen egy önálló entitású, zárt atmoszférájú belvárosi sziget kellett. Munkáját már átadása évétől kritizálta a szakma és a lakosság, ám ez őt sosem érdekelte. Folyóra hangolt monstrumánál elmondása szerint csak az zavarta, hogy nem valósulhatott meg a Dunára kifutó, annak medrébe kapaszkodó négy-öt, kereszt formájú terasza.

Miért értékes életműve?

Véleményem szerint Finta József alkotásai közül azért

csak az 1985-től kivitelezett épületei értékesek, mert az ekkor berobbanó high-tech építészetet a korábbi stílusgyakorlatokkal ellentétben, jobban megélte.

Az ekkor elkészült épületei szinte mind remekművek. Meglátásom szerint élete fő műve a Teve utcai Rendőrpalota, amely bástyáival, íves homlokzataival, játékos tagozataival, anyaghasználatával a mai napig uralja az Árpád híd pesti oldalát.

Szintén sikeres ennek a műnek a kisebb méretű pandantja, az Andrássy út tengelyének nyugati végpontjában elhelyezett Nemzetközi Kereskedelmi Központ (NKK), amely a Szent István Bazilikának csökkentett méretű kupolájával operál. E műve azért is fontos, mert ez az ingatlan okosan úgy válaszol az Andrássy út kezdetének számító, kupolájától megfosztott szemközti Fonciere-palotára, hogy annak mai napig hiányos a tetőszerkezete. Az NKK olyan, mintha Finta mindig is tudta volna a környék betagozódott végzetét, ezért is emeltetett „ideiglenesen” az eredetivel szemben egy kortárs Fonciere-palotát.

A fenti példákhoz hasonlóan ötletes, működőképes és követendő példa a Váci utca 20. szám alatti egykori Hotel Taverna és a vele szemben kialakított Vasudvar nyugati menekülőfolyosója. Persze hiába ez a hevenyész nekrológ, a végső ítéletet úgyis mindig az utókor hozza meg.

