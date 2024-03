Ózd olyan lesz, mint Miami

Az Ózdi Kohászati Üzemek Magyarország legmeghatározóbb nehézipari termelését bonyolította le. A Gyár úton magasodó kilenc monumentális kémény a városkép meghatározó eleme volt, de az üzem privatizációja és a technológiai változások miatt a meglévő kohók és kémények feleslegessé váltak. Az üzem bezárt, a szimbólummá vált kéményeket pedig – a városi közösség minden törekvése ellenére – több más építménnyel együtt felrobbantották.

Az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre 2021-ben pályázatot hirdetett egy méltó emlékmű tervezésére a hajdani acélgyár jellegzetes kéménysora számára. A bontás során egyetlen kéményalapot meghagytak, ez adta az alapját Kulcsár Dávid és Nyárai Fruzsina tervének, amely bekerült a Média Építészeti Díjának Terv kategóriájában a finalisták közé. A páros egy négyzetes alaprajzú hasábot képzelt el, melynek tartószerkezetét acél zártszelvények alkotják. A belsejében periszkóphoz hasonlóan tükrök játéka biztosított volna rálátást a térre és a hajdani acélgyár megmaradt csonkjára

– olvasható az Építészfórumon.

Azonban állítólag másfajta terv valósul meg: a megmaradt alapra egy négy és fél méteres kéménytorzót terveznek felépíteni, a teljes kéményt pedig egy űrig hatoló lézerfénnyel fogják megidézni.

Az emlékművet Kovács Tamás magyar vállalkozó és feltaláló tervezte, akinek hazánkban még nincs állandó munkája, noha Amerikában több is akad.

Ő álmodta meg a Miami Hollywood negyedében található Hard Rock Hotel „nyakát” is. Az épületnek ugyanis gitár formája van, ám értelmetlen lett volna egy hosszú, keskeny, üres vasszerkezetet tenni a tetejére, így a nyak megjelenítését fényekkel oldották meg.

A lézeremlékmű egy TOP Plusz-pályázat keretében megvalósuló turisztikai fejlesztés része, erre európai uniós forrást nyert a város.

A finanszírozás 100 százalékos, így a város költségvetését nem terheli. A projekten belül a múzeum is modern, interaktív elemekkel bővül, és létrejön egy tanösvény is, mely az Ív úti légoltalmi pincéhez vezet majd. Itt egy újabb szárnyat is felújítanak, és szabadulószobákat is terveznek − írja a város honlapja.

Tematikus útvonal készül

„A közbeszerzési dokumentum szerint az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark épülete, valamit a LégÓZD légoltalmi pincelabirintus épülete közötti 500 méteres útszakaszon

tervezik kiállítani a jelenleg a Digitális Erőmű mögötti füves területen lévő ipartörténeti gépszobor-gyűjteményt.

A dokumentum szerint a megközelíthetőséget biztosító járdaszakaszok, teresedések kialakítására, valamint a szobrok megvilágítására és tájékoztató, információs táblák terv szerinti kihelyezésére keresik a szakembereket” – fogalmaznak a cikkben.

Az Olvasó épület melletti szabadtéri színpad bővítése és korszerűsítése, valamint egy lépcső kialakítása is a feladatok között szerepel. A bővített, 13×7 méteres simítottbeton-felületű pódiumon egyedi mintázatú térjátékot festenek fel – írja a dokumentum, amely szerint a gépszobrok restaurálása is a feladatok része. Az ajánlattétel határideje március 25. A nyertes pályázónak a munkaterület átadását követő 150 napon belül kell teljesítenie a feladatokat.

A terület rehabilitációjának részeként 2016-ban kezdte meg működését az Új Széchenyi Terv keretein belül az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 3,7 milliárd forintos támogatásával megvalósult Digitális Erőmű, illetve a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark. A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. Kultúrgyár Projektjét korábban mi is bemutattuk. A két intézmény – Csontos Györgyi DLA és Adorján Anna tájépítész munkája – 2019-ben World Gold Winner-díjat nyert a FIABCI World Prix d’Excellence díjátadó gálán a Heritage Category elnevezésű szekcióban.