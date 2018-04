Veiszer Alindát is kirúgták a Hír TV-től

Veiszer Alinda az Alinda című műsort vezette a tévén, vendégei a művészvilág, a tudomány, a kultúra és a sport ismert és elismert szereplői közül kerültek ki, de olyan fiatal értelmiségieket is bemutatott, akik szakmájukban már sikeresek, csak a hazai média még nem fedezte fel őket.

Még csak haragban sem váltunk el, még az ajtót sem csaptam rájuk, igazából korrektül intézik az egészet"

- mondta az Indexnek a műsorvezető. Hozzátette: egy kicsit azért meglepődött, mert az Alinda nézettsége folyamatosan nőtt, "ekkora sikert kultúrában még sehol nem tudtam elérni". De gazdasági okokra hivatkozva május végével távoznia kell a csatornától, addig megy még a műsora.

Veiszer korábban dolgozott a Klubrádióban, a Rádió Caféban, majd 2004-ben a Magyar Televízió Riporter kerestetik című műsorában tűnt fel, ahonnan Az Este és a Kultúrház riportere lett. A köztévé Záróra című késő esti portrésorozatát 2006-tól 2011 tavaszáig vezette, hatszáz beszélgetése közül 2010-ben harmincat könyvben is megjelentetett, majd 2012-ben további 18-at. 2015 szeptemberében került a Hír TV-hez.

Információink szerint elbocsátották még a csatornától M. Kiss Csabát, Szöllősi Györgyit, D. Bányász Gergő belpolitikai főszerkesztőt és Pataky Enikőt is. Marad viszont Kálmán Olga műsora, és a Szabadfogás is Dévényi Istvánnal.

Információink szerint a leépítés 37 főt érint.

A Kreatív úgy tudja: több műsor is megszűnik a csatornán. Információik szerint a Lapzárta és a Newsroom című hírháttér-műsorok biztosan meg fognak szűnni, míg a Főszerkesztők Klubja és a Csörte más formában fog tovább működni, de egyelőre még nem ismert, hogy milyen módon. A lap úgy tudja, ezzel párhuzamosan Kálmán Olga Egyenesen-je, valamint Csintalan Sándor betelefonálós műsora még több adásidőt kap.

A Hír TV kedd délután adott ki közleményt a leépítésről. A közlemény szerint a csatorna „a jelenlegi médiapiaci körülmények között”, a „hosszú távú, hatékony működésének fenntartása érdekében” döntött a csoportos létszámleépítésről.

Simicska Lajos a múlt héten zárta be az érdekeltségeibe tartozó médiavállalkozások közül a Magyar Nemzetet és a Lánchíd Rádiót, és már akkor tudni lehetett, hogy a Hír Tévénél is lesznek személyi változások, míg a Heti Válasznak új kiadót kell keresnie (a Nemzetre és a Heti Válaszra be is jelentkezett az LMP-s Ungár Péter). Simicska médiapiaci visszavonulásáról és a múlt keddi döntésekről itt olvashat bővebben, ebben a cikkünkben írtunk a médiabirodalmának tündökléséről és bukásáról, ebben pedig nagyobb médiapiaci elemzést olvashat.

Információink szerint 1-2 kivétellel leépítik a hírhátteres csapatot, illetve távozhatnak a technikai személyzettől és külsős bedolgozók közül is.