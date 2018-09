Kikészültek a Fidesz álciviljei az RTL Szenzációs négyesén

Bejelentést tett a Médiahatóságnál az RTL Szenzációs négyes című műsora miatt a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak), ami egy fideszes politikusok által gründolt szervezet. A hír - amiben a fideszes hátteret elfelejtették megemlíteni - a közmédia honlapján, a hirado.hu-n jelent meg.

A műsorról amúgy szakújságírónk sincs túl jó véleménnyel. Sixx kritikájában ezt írta:

A Szenzációs négyes egy semmilyen szempontból és tekintetben nem vállalható műsor, és nem feltétlenül azért, mert egy 66 éves operetténekesnő pankrátornak öltözve hörög benne a ringben, hanem azért, ahogy ez az egész meg van csinálva. Mert egy ótvaros nagy gagyi lett, egy alpári, prosztó, vásári giccs, aminek még az az egy pillanata is iszonyú kínos és mesterkélt lett, amit meghatónak szántak. Én egyébként nagy rajongója vagyok a trash televíziózásnak, ha lenne egy újabb feleségkeresős reality, dolgoznék is benne szívesen, és cseppet sincs ellenemre az a fajta műsor, amiben valaki hülyét csinál magából és képes röhögni is ezen, lásd Ezek megőrültek a TV2-n vagy ugyanitt a Sztárban Sztár.