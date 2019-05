Újabb bírság a TV2-nek, mert túltolta a Fideszt

Újra megbírságolták a TV2-t azért, mert elfogult a Fidesszel szemben, írja a HVG. A tévécsatornát most a Nemzeti Választási Bizottság büntette 7,45 millió forintra, a lap cikk szerint azért, mert „a Tényekben a Fidesz aránytalanul több megjelenési lehetőséget kapott, mint más pártok.”

A TV2-t mostanában sorozatosan marasztalják el a politikailag elfogult műsorkészítés miatt. A Kúria azért, mert az EP-választás kapcsán csak arról számoltak be, hogy a Fidesz összegyűjtötte az ajánlásokat, arról nem, hogy velük együtt a Jobbik és a Momentum is. Majd megbüntették őket azért, mert erről a büntetésről nem adtak hírt, holott kellett volna, és kaptak már elmarasztalást azért is, mert csak a Fidesz kampányüzenetét közvetítik.

Ez utóbbiért egyébként a fővárosban is büntetett a választási bizottság. Itt a józsefvárosi önkormányzati lapot marasztalták el, mert csak a fideszes Kocsis Máténak engedtek teret a lapban.