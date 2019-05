Fejenagy névvel indított blogot Sinkovics Gábor, a Nemzeti Sport volt újságírója, akit azt követően rúgtak ki a laptól, hogy Mészáros Lőrinc médiabirodalma megvásárolta az ország elsőszámú sportújságát, a főszerkesztői székbe pedig a miniszterelnök egyik kedvenc újságírója, Szöllősi György került.

Sinkovics Gábor harminc évig volt a lap alkalmazottja, közismert publicistája és főmunkatársa, majd úgy váltak meg tőle, hogy még a személyes tárgyait és ereklyéit sem tudta elhozni a szerkesztőségből. Sinkovics még januárban, egy 444-en lehozott írásban ment neki kőkeményen a kézivezéreltté vált sportújságnak.

Sinkovics a levélben Szöllősi György főszerkesztőt egyenesen udvari bohócnak nevezte, akitől hánynia kell, mert annyi férfiasság sem volt benne, hogy a szemébe nézzen, amikor a mellé beültetett pártkatona kirúgta őt. A Mediaworks a levél miatt nemcsak Sinkovicsot, hanem az azt leközlő orgánumokat is perrel fenyegette.

A Fejenagy névre keresztelt blog május 13-án, hétfőn, közölte az első és eddigi egyetlen posztját, amelyet egyenesen Szöllősi Györgynek címzett. Bár a bejegyzés még a hét elején született, az azóta eltelt négy napban mindössze néhány kattintás érkezett rá: amikor először megnyitottam, én voltam a huszonegyedik kattintó. Azóta ez a szám gyarapodni kezdett.

Nincs munkám, elveszett a múltam, a jövőm, eltűntek a személyes cuccaim, most a maradék pénzemet akarjátok. Ki tudja, a végén még fel kell ajánlanom valamelyik alapítványotoknak a házamat, az öreg autómat, a feleségemet, esetleg Misát, a moszkvai őrkutyámat. Vagy a 91 éves, Orbán-hívő Apámat, aki tökéletesen mondja fel a közös családi ebédeknél a párttelevízió propagandáját és aki talán belehalna, ha tudná, hogy szeretett Vezére szolgálói előbb az utcára, majd a bíróságra terelik a fiát

– írja Sinkovics, aki Szöllősit a Nemzeti Sport "pufók főszerkesztőjeként" szólítja meg, Mészárosra pedig "szomorú bácsikaként" utal. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a Mediaworks személyiségi jog megsértésével vádolja a szerzőt, aki szerint azonban a Nemzeti Sport kiszolgáltatottsága és szolgalelkűsége az ötvenes évek Magyarországát idézi.

"Pitiánerek és kisstílűek vagytok. Kinyírtok bárkit, aki nem hisz a meséitekben. Eltüntettek televíziót, rádiót, újságot, egyetemet, leszedettek plakátokat, elhallgattattok mindent és mindenkit. Aztán mindent megmagyaráztok, szakmai okokra hivatkoztok, szerződésszegéssel vádoltok riportert, hajláktalant, bárkit. Kussolj és tűnj el! Ez a Ti rendszeretek filozófiája" – írja a Szólás, szabadság, szerelem című posztban.

Sinkovics Gábor aztán valamivel később kádározik is egyet a bejegyzésben: "Már senki nem várja el Tőletek, hogy a „N(er)BI-es labdarúgó bajnokságról vagy az egész magyar sportról kritikusan írjatok, hiszen mindenhol, a klubok és a szövetségek élén ott ülnek a pártkatonák. Olyan ez, mint a Kádár-rendszerben. Kiosztva a klubok, a szövetségek, mindent átsző a politika."

A laptól eltávolított szerző az elbocsátása kapcsán megjegyzi: nem igaz, hogy azért rúgták ki, mert a lapvezetésnek szakmai kifogása volt ellene. (A Mediaworks januári közleménye szerint közös megegyezéssel távozott.) "Legalább magadból ne csinálj hülyét, Gyurka, hiszen néhány hónapja épp Te javasoltál Feleki-díjra. Vagy a „Volt egyszer egy Népstadion” című könyv premierjén, amelyen Te házigazdaként elmondtál néhány mondatot, elfogyasztottál egy tányér pogácsát és ezért zsebre tettél 20 ezer forintot, úgy mutattál be, hogy „Legenda”. Nem vagyok az. Most már hivatalosan is senki vagyok."