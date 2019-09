Szülőmegőrzővel jön az első magyar TikTok fesztivál

Szeptember 29-én rendezik meg az első magyar TikTok fesztivált és díjátadót az Akváriumban. A TikTok a leggyorsabban fejlődő közösségi média platform annak ellenére, hogy a 25 évesnél idősebbek többnyire nem is ismerik, pláne nem használják. A fesztivál szervezői közleményükben azt állítják, hogy már több mint egymilliárdan letöltötték a döntően 15 másodperces videók készítésére és megosztására alkalmas appot. Jellemzően a 10-25 évesek, sőt még inkább a 18 év alattiak használják. A TikTok értékét tavaly 75 milliárd dollárra becsülték - áll a fesztivál közleményében.

A fesztiválon ott lesznek a legnépszerűbb magyar TikTokkerek, többek között Szász Dorina, Zsigmond Angi, Szender Milán, Kitti Léda, Nasz Dani, Czura Karina, Bóna Bia, Makovics Tina, Varga Bettina, Osztolykán Amanda és Sóvári Márk is. A mintegy 50 közönségtalálkozó mellett a TikTokkerek egy része nem hagyományos showműsorokban is fellép, ahol a közönség is kérdezhet tőlük. A YouTube-on is népszerű Szabyest itt mutatja be új lemezét, és kiderül, hogy a szakmai zsűri és a közönség szavazatai alapján ki lesz 2019-ben az Év TikTokkere, az Év TikTok Felfedezettje, illetve, kié az Év TikTok videója.

A szervezők és a vezető influencerek egy Etikai Kódexet is kiadnak majd a TikTokon elvárt viselkedési normákról, Tóth Gabi és Balázs Andi pedig a netes zaklatásról beszélnek.

A gyerekeket kísérő szülőknek lesz egy külön szülőmegőrző, ahol pszichológusok, tanárok, rendőrök és véleményvezérek tartanak nekik előadásokat arról, "hogy lehet őszinte kapcsolatot kialakítani és fenntartani a Z generációval a közösségi média korában", hogy kerüljék el a netes zaklatást és a gyerekbaleseteket.