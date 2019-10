Felicity Huffman ma kezdi kéthetes büntetését a luxuskóterben

A Született feleségek színésznője az év egyik nem Trump elnökkel kapcsolatos, nagy amerikai botrányának, a nagy port kavart elitegyetemi vesztegetési ügynek legprominensebb szereplője volt. Az ügy röviden: gazdag szülők, köztük hollywoodi hírességek és kiemelkedő üzleti vezetők 2011 és 2019 között vesztegetéssel érték el, hogy gyermekeiket elit amerikai egyetemekre, például a Yale-re, a Stanfordra, a Wake Forestre vagy a Dél-Kaliforniai Egyetemre felvegyék.

A harminc főt érintő vizsgálat hálójába két nagyhal is akadt: Felicity Huffman és Lori Loughlin színésznők. Huffmannt azzal vádolták, hogy 15 ezer dollár kenőpénzzel érte el, hogy a lánya egyetemi felvételi tesztjét picit megkozmetikázzák (úgy 400 ponttal), így tulajdonképpen bárhová felvételt nyerhetett volna. A színésznő lánya és férje, a szintén színész William H. Macy nem tudott a stikliről. Huffman áprilisban beismerte bűnösségét, vállalta a felelősséget, és megbánást tanúsított. A bíróság szeptember 13-án végül 14 nap letöltendő és egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, emellett és 30 ezer dolláros pénzbírságot is meg kell fizetnie, és 250 órányi közmunka is vár még rá.

Huffman tegnap jelentkezett egy szövetségi börtönben, hogy 77806-112-es számú fegyencként letöltse két hetes büntetését. A börtönbe, ami nem feltétlenül olyan, mint az Orange is The New Black című remek Netflix-sorozat színhelye, férje vitte be. Az intézmény a kaliforniai Dublinban található, és a médiában csak wellnesshotelként emlegetik egy 2009-es Forbes lista alapján, ami a legpuccosabb büntetésvégrehajtási intézményeket vette számba.

A színésznőnek kötelező rabruhát és a börtön által kiutalt alsóneműt viselnie, a cellájában rajta kívül még hárman lesznek, akikkel a vécén is meg kell majd osztoznia. Korábban ebben a műintézetben lakott Heidi Fleiss, a hollywoodi hírességeket prostituáltakkal ellátó madám is. Huffman valószínűleg kap majd valami könnyűipari melót, bugyivarrás, stb. vonalon, és használhatja a konditermet, a könyvtárat és a tévészobát is. Huffman sajtósa udvaron töltött hosszú sétákat és sok olvasás említett, mint ügyfelét érdeklő rekreációs tevékenységet.