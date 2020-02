Eurovízió nélkül még súlytalanabb A Dal a köztévén

Hosszú évek után 2020-ban Magyarország nem vesz részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, ami annak tudatában különösen furcsa döntés a közmédia részéről, hogy az elmúlt években százmilliókat költöttek közpénzből arra, hogy A Dal c. műsor elindításával az MTVA-nak is legyen saját esztrádműsora, ahonnan az adott év győztesét aztán kiemelt figyelemmel kísérik végig a nemzetközi dalversenyre. Idén viszont, úgy tűnik, hogy elege lett már a közmédiának a sokszínűségből , és kihagyja Magyarország a versenyt. Ennek ellenére A Dal c. műsort valamilyen oknál fogva megtartották, a győztesnek mindenféle promóciós és fesztiválos ajándékokat felajánlva az Eurovízió helyett, és még a zsűribe is sikerült bevarázsolni a kormánymédia egyik kedvenc publicistáját. Az első adás után továbbra is kérdés, pontosan milyen közszolgálati funkciót lát el A Dal c. műsor 2020-ban, mert szórakoztatónak aligha lehet nevezni.

Az idei adás egyik érdekessége, hogy sikerült az előző évadok gyakorlatilag egyetlen józan hangját, Both Miklóst Apáti Bence kormánymédiás publicistára és balettigazgatóra lecserélni a zsűriben, aki mellett ott volt Nagy Feró, Vincze Lilla és a műsorban korábban fellépőként szereplő Pély Barna is. Új műsorvezető-társat kapott Fehérvári Alfréd "Freddie" is Rókusfalvy Lili személyében, illetve újragondolták az eddigi szavazási rendszert is. De mindezt először az LGT Zenevonat c. számának közös eléneklésével vezették fel, konkrétan az összes fellépő együtt énekelt egy vagonban, ami alapján már fel lehetett készülni arra, hogy itt bizony egészen kellemetlen este előtt állunk.

Annyira sokkhatás alatt voltam a vonatos jelenettől, hogy nem is sikerült rögtön felfognom, hogy mi az új pontozási rendszer.

Annyira egyébként nem is fontos, mert sajnos A Dal még mindig ugyanaz a műsor, ami a kezdetek óta. Harminc előadó és zenekar eljátssza a saját számát, négy megmondóember a lehető legkimértebb kritikát megfogalmazva 10-es skálán pontozza, de csak 6-tól 10-ig, és mindenki állatira el van ájulva és meg van hatódva. A fellépők pedig továbbra sem túl izgalmasak, főleg volt tévés tehetségkutatósok, és közepesen vagy annyira sem ismert zenekarok, illetve énekesek adják a mezőnyt. Ez az ilyen langyos vizes esztrádműsor-koncepció évek óta állati unalmas és érdektelen, de idén legalább annyira feltekerték a szekunder szégyenérzetet, hogy néha hangosan lehessen nevetni rajta.

Most azt hagyjuk is, hogy a zenék 100 százaléka mennyire rossz és súlytalan, álljon itt Horus és Marcus dala, akik simán tovább mentek ezzel rappelős, nananázós, hegedülős reggaeton dalvalamivel, ami olyan, mintha egy őrült tudós Pápai Jociból, NOX-ból, Fankadeliből és Denizből próbálta volna megalkotni a közmédia-pozitív popzene legtökéletesebb szörnyetegét:

Nem is az a baj, hogy zeneileg unalmas és végtelen érdektelen A Dal a kezdetek óta, hanem az, ahogy színpadon kívül még mindig valamiféle múltszázadi igénytelenség jellemzi. A műsorvezetőre láthatóan túl szűk nadrágot adnak, A Dal logója egy '60-as évekbeli bútoráruház logója is lehetne, és alapvetően a Duna TV vizuális megjelenése évtizedekkel van elmaradva bármitől, amit manapság szívesen néznek az emberek. Már nem is érdekel a semmitmondás, az érzelmesnek szánt pillanatok, ezek ugyanolyan dögunalmasak, mint az X-Faktorban és társaiban.

Na, de az, hogy a kertévés struktúrát lekoppintva, a zsűritagokat is énekelni küldik az első adásba, az tényleg egészen döbbenetes.

Most képzeljük el Hont Andrást a Megasztárban vagy Bayer Zsoltot a Csillagok születikben, esetleg Puzsér Róbertet, ahogy egy kiadósabb ordítozás után kitépi a versenyző kezéből a mikrofont, és vadul belekezd a Highway to Hell-be az X-Faktorban. Ennyire volt nekem szürreális, ahogy szinte az összes kormánymédiába publikáló Apáti Bence is rákezdett az Azok a boldog szép napok c. számra Nagy Feróval, Pély Barnával és Vincze Lillával a Napoleon Boulevardból. Valahol nagyon aranyos, hogy egy az egyben átvették az éneklő zsűri koncepciót már az új évad legelső adásában, de hát inkább volt ez a produkció olyan, mintha egy fiatal NER-lovag legénybúcsújára szerződtették volna le privátban fellépni a zsűrit.

És mindezt úgy, hogy az égvilágon semmi tétje nincs a műsornak. Oké, az adás elején elhadarták, hogy 25 milliót így, 25 milliót úgy költhet majd el a győztes zenei promócióra és hasonlókra, de nincs Eurovízió, szóval minden marad az országhatárokon belül. Apropó, csak magyar számok voltak a versenyen, és őszintén szólva inkább hallgatok bugyuta magyar szöveget, mint rossz angolsággal bármit.

Egyszerűen nem tudja semmi megindokolni 2020-ban A Dal létjogosultságát. Miközben az X-Faktor dalai Manuellel az élen egyre szebb szeletet hasítanak ki a magyar Youtube-ból, A Dalban hallható dalok még egy '99-es Danubius Rádió-válogatásra sem kerülhettek volna rá. De ez is így megy a műsor kezdete óta, szóval ebben sincs újdonság, egyszerűen az tartotta életben a koncepciót, hogy minden évben elindulhatott valami magyar előadó az Eurovízión, amit az ország fele élőben nézett, mert a Játék Határok Nélkül óta rajongunk azért, ha idióta vetélkedőkben veszünk részt más európai országokkal.