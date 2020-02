Négy évad után véget ér a Stranger Things

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Hamarabb ér véget a Netflix Stranger Things című sorozata, mint ahogy azt a nézők eredetileg gondolták, ugyanis a várható 5. évad valójában a 4. évad második része lesz, írja az We Got This Covered.

A Stranger Things című sorozat 2016-ban kezdődött, azóta több Emmy-jelölést és díjat is magáénak tudhat, a harmadik évadával pedig rekordokat is döntött. A 4. évadról már tavaly szeptember végén kiderült, hogy leforgatják, az 5. évadot viszont hosszabb ideje homály fedte.

Mint most kiderült, végül magyar népmesékbe illő fordulattal lesz is Stranger Things 5. évad, meg nem is. Arról van igazából szó, hogy a kétrészes 4. évad második részét 5. évadnak fogják elnevezni - holott valójában történet szempontjából a 4. évadhoz fog kapcsolódni.

A Netflix egyébként nem először csinálja ezt, nem rég például a Bojack című, depressziós lóról szóló animációs sorozat 6. évadánál is az egy évadban kettő megoldást választották. A készülő Stranger Things 4. évadról sokat egyelőre nem tudni, így például azt sem, hogy hány részes lesz, azt viszont már igen, hogy 2021-re várhatjuk.