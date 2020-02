Fullba nyomja az agymosást a köztévé

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Csütörtökön néhány száz menekült a magyar-szerb határnál úgy döntött, nem bolyonganak és várnak tovább a szerb oldalon, hanem elindulnak Magyarország felé. Békésen elmentek hát a magyar határig, amit a magyar hatóságok közben lezártak. A menekültek a magyar határkerítésnél letáboroztak, békésen várakoznak, és az a szándékuk, hogy maradnak, amíg nem mehetnek tovább. Persze ebből még sok minden lehet, de a köztévé műsorvezetői és szakértői nem óvatoskodnak a történtek megítélésében és a várható fejlemények felvázolásában.

Eleve ugye következetesen migránskaravánról beszélnek. Mivel a tömegben gyerekek is vannak, a szakértők megállapították, hogy ők "a színjátékhoz tartoznak, felhasználják őket". A közmédia egyik riportere szerint a magyar határ felé tartó menekültek között sokan drogosok, tudatmódosítók hatása alatt állnak, és főleg az afrikai országokból érkezőktől kell tartani, mert ők az agresszív, balhés elemek.

Szakértőik szerint a menekültek nagyon profin és tudatosan, pl. videókkal arra ösztönzik a többi illegális bevándorlót, hogy induljanak útnak ők is, és ez a mozgósítás vélhetően sikeres is lesz, ezért egyre többen érkeznek majd a határhoz.

A köztévé szerint a bevándorlókat természetesen NGO-k szervezik, olyan erők, amik át akarják alakítani egész Európát, de főleg Kelet-Közép Európát, és azon belül is Magyarországot.

Beszédes, hogy a helyszínen lévő egyik tudósítójuk szerint a menekültek elszántak, azaz nem akarnak addig elmenni, amíg a határt meg nem nyitják előttük. A stúdióban lévő műsorvezető viszont ebből - egyértelműen egy erőszakos ostromot vizionálva - annyit szajkóz, hogy a menekültek nagyon elszántak. Ebből adódik is hogy az egyik elemző - természetesen ismét a műsorvezető faggatására - már arról beszélt, hogy az éles lőfegyver használata is indokolt lehet, mert "a határ megvédése mindenáron történik, akár fegyverrel is".

"Válsághelyzet van, egyértelmű, hogy szervezett akciók keretében megtámadják a magyar határt" - vázolta a helyzetet a kormányközeli ifjabb Lomnici Zoltán, aki szerint a múlt heti akció csak egy teszt volt. Megállapította azt is, hogy "egyértelműen a magyar kormány elleni nyomásgyakorlásról van szó".

És akkor még egyszer, hogy mi az, ami a történésekről eddig biztosra tudható: néhány száz békés menekült - köztük több gyerek - felvonult az időközben lezárt magyar határhoz Tompánál, és mindenféle balhé vagy atrocitás nélkül letáboroztak, és azt mondák, addig maradnak, amíg nem tudnak továbbmenni.

Az összes többi a közmédia alá nem támasztott, bizonyítékok nélküli kreálmánya.