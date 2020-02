Kezd összeállni, hogy kik rendezhetik a Mandalorian második évadát

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Arról már korábban írtunk, hogy a Disney+ a nagy sikerek után berendelt egy második évadot is a Mandalorianból. Most az is kiderült, hogy két rendező, James Mangold és Robert Rodriguez már biztosan rendez részeket az új évadból, írja a Screenrant.

Az új részek forgatókönyvírója továbbra is Jon Favreau marad, a Disney pedig azt is bejelentette, hogy az második évad megjelenése idén októberre várható. Az új évadban James Mangold (Logan, Az aszfalt királyai) és Robert Rodriguez (Alita: a harc angyala) már biztosan rendez részeket amellett, hogy a sorozat atyja, Favreau, illetve a korábban már két részt rendező Dave Filoni is készít epizódokat.

A lap szerint azt még nem tudni, hogy a rendezők egész epizódokat készítenek-e majd, vagy különböző epizódok egyes részeit. Mangold neve egyébként korábban a Boba Fett film elkészítése kapcsán is felmerült, illetve a pletykák szerint az Indiana Jones 5. rendezésére is esélyes.