Lefújta az RTL a Survivor forgatását

Az RTL hivatalos közleményben számolt be a koronavírus-járvány hatásáról a csatorna műsoraira. Ma reggel mi is megírtuk, hogy a Drága örökösök forgatása két hétre leáll, ahogy a világ szinte minden országában történik a fikciós tartalmakkal (amiket jellemzően egy stúdióban, vagy korlátozott számú helyszínen vesznek fel), illetve feltételeztük, hogy hasonló sorsra jut a Fülöp-szigetekre tervezett Survivor is.

Ennek forgatásával kapcsolatban az RTL múlt héten még bizakodó volt, hiszen a kezdetét április végére időzítették, és az akkori állás szerint a forgatás színhelyén csak április közepéig lett volna érvényben a belföldi utazásra vonatkozó korlátozás.

A helyzet azonban rohamosan változott, így a csatorna ma este kénytelen volt bejelenteni, hogy a reality forgatását lefújják.

A kialakult egészségügyi helyzetben, a produkciós céggel közösen úgy ítéltük meg, hogy a Fülöp-szigeteki forgatás nem megvalósítható, így a Survivor idén nem kerül képernyőre.

Az RTL Magyarország műsorait érintő további változások:

Ahol csak lehet, átállnak home office -ra az egészségügyi kockázat csökkentése érdekében.

Ahol csak lehet, átállnak home office -ra az egészségügyi kockázat csökkentése érdekében.

-ra az egészségügyi kockázat csökkentése érdekében. A Híradó és a Fókusz dupla stábbal dolgozik , hogy egy esetleges fertőzés esetén a másik stáb tudjon dolgozni. A Hírigazgatóság összes munkatársa ezen munkálatokban vesz részt, így a Házon kívül, a XXI. század és a Fókusz Portré című műsor március 23-i héttől határozatlan időre szünetel. Szabados Ági, a Híradó műsorvezetője az Instagramon azt írta, hogy bizonytalan ideig mostantól egyedül, váltásban vezetik a Híradót műsorvezető-társaival és a stáb egyetlen tagjával sem érintkeznek, hogy ezzel is kerüljék a személyes kontaktust. (Erre egyébként a stúdió rendszere kiválóan alkalmas, ahogy a Tényeké is.)

A Drága örökösök 3., aktuálisan képernyőn lévő évadát nem érintik a változások. A jelenleg gyártásban lévő (egyébként is őszi sugárzásra tervezett) 4. évad forgatási munkálatai két hétig szünetelnek, mert a gyártó döntése értelmében két hetes önkéntes karantén kezdődött a teljes stábban, amelyet a gyártó ellenőriz. Ennek értelmében a sorozat munkálatai két hét múlva folytatódhatnak.

A Barátok közt esetében is változások történnek a munkarendben, miszerint a stáb védelmében a meghosszabbított tavaszi szünet előbbre kerül.

. A Cápák között üzleti show felvételei már lezajlottak, a műsor utómunkája változatlanul, folyamatosan zajlik.

Az RTLII csatornán látható Showder Klub új adásainak felvételei a jelenlegi egészségügyi helyzet miatt elmaradnak.

Az Éjjel-Nappal Budapest rendkívül szigorú biztonsági előírások betartása mellett folytatja a munkát. A sorozat epizódjai terv szerint kerülnek képernyőre.

A Bátrak földje című telenovella és az Álarcos énekes showműsor epizódjait már jóval az egészségügyi korlátozások kihirdetése előtt felvették.

Az Álarcos énekes háttérműsora, az Álarc mögött felvételei nem folytatódnak.

Április 4-én, szombaton 21 órakor debütál az RTL Magyarország első saját fejlesztésű sorozata, a Mellékhatás – ezt még tavaly forgatták. Az online premier március 28-án lesz az RTL Most+-on.

Tavasszal képernyőre kerül az Apatigris című, saját fejlesztésű vígjátéksorozatuk Scherer Péter főszereplésével, valamint A Tanár 3. évada is. A két sorozatot már korábban leforgatták.

A TV2 egyelőre nem szólalt meg a saját műsoraival kapcsolatban. Hétvégén a Nicsak, ki vagyok! című élő showműsorukat közönség nélkül vették fel, a műsor zsűrije (Ábel Anita, Majka, Hajós András, Judy, Kajdi Csaba és Ganxsta Zolee) pedig a gázsijuk egy részét a Szent László és a Szent István Kórházak alapítványának ajánlották fel, ami előtt le a kalappal.