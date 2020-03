Rosario Dawson mellé a Terminátorból is igazol az új Mandalorian

Már tavaly kiderült, hogy érkezik a vártnál jóval nagyobb sikert hozó, Star Wars-univerzumban játszódó The Mandalorian című sorozat második évada, és már arról is érkeztek hírek, hogy kik rendezik majd az új évad egyes epizódjait. Most már azt is tudni lehet, hogy az új évadban játszani fog Rosario Dawson és Michael Biehn is.

Dawson érkezése összefügghet az egyik rendező, Robert Rodriguez személyével: a színésznő több filmjében is főszerepet játszott. Dawson azt az Ahsoka Tano nevű szereplőt fogja játszani, aki már jelentős hírnévre tett szert a Star Wars-filmeket kísérő univerzumban: mára ez a karakter lett a Clone Wars című animációs sorozat egyik főszereplője (ott nem Dawson szinkronizálja a figurát), szerepelt a Star Wars Rebelsben és hivatalos Star Wars-könyvet is adtak már ki róla. Élőszereplős filmben azonban eddig nem jelent meg.

A második évadban visszatérő főszereplők (Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito) mellett most kiderült egy újabb név is a sorozatból: Michael Biehn egy másik fejvadászt fog játszani a főszereplő mellett, írja a Screen Rant.

Biehn szintén játszott már Robert Rodriguez-filmben (Grindhouse - Terrorbolygó), de leghíresebb szerepei jóval korábbiak: ő játszotta Kyle Reeset a Terminátor - A halálosztóban és Hicks tizedest az Alien 2. - A bolygó neve: Halálban.

Emellett visszatér a sorozat második évadában Bill Burr is, aki Mayfeldet játszotta az első évad hatodik epizódjában.

A Mandalorian első évadáról itt írtunk, itt pedig podcastben beszéltük ki A Vaják és a Watchmen mellett.

(Borítókép: Ilya S. Savenok / Getty Images Hungary)