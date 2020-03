Mit nézzünk, ha nem mozdulhatunk ki a lakásból?

Ez itt ismét a Karantévé, az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streaming-szolgáltatóknál (a Netflixen, a HBO Go-n, az iTunes-on és a Google Playen) megjelent új tartalmakról. Az előző heti ajánlónkat ezen a linken lehet elérni.

Ahogy azt már korábban is írtuk, nagy VOD-forradalom elérte Magyarországot, már meg lehet vásárolni azt a 2020-as filmet, ami még mozikba tudott kerülni februárban, de a koronavírus miatti mozibezárások miatt nem tudta kifutni magát. (A VOD, vagyis a video-on-demand egy jó megoldás lehetne a bevételektől teljesen eleső filmgyártóknak, és azoknak is, akik szívesen fizetnének egy filmért, hogy hamarabb, és főleg, legálisan nézhessék meg a mozi helyett otthon.)

Egyelőre a Vin Diesel főszereplésével készült Bloodshot a hazai közönségnek is hozzáférhető: meg lehet vásárolni iTuneson 3990 forintos áron. A stúdiók közben több olyan filmet is bejelentettek, amely korábban kerül a digitális boltok kínálatába: az idei év legnagyobb kasszasikerét, a Bad Boys 3-at, illetve a Sundance-fesztiválon debütált, ígéretes karrier előtt álló, tinilányokról szóló realista dráma, a Never Rarely Sometimes Alwayst is meg lehet majd április elejétől vásárolni. Mármint az Egyesült Államokban, mert Magyarországon összetehetjük majd a kezünket, ha ezek nálunk is hozzáférhetőek lesznek.

De ez a fenti bekezdés csak az új, mozikban is futott filmekre vonatkozik, a Netflixen vagy az HBO GO műsorán még mindig jönnek az új sorozatok, amikkel ki lehet bekkelni a következő időszakot.

A lista nem teljeskörű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, és szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Filmek

Uncorked – Enyhe szégyenérzettel ugyan, de felnevettem az Uncorked előzetesének azon a poénján, amikor a film főszereplője bejelenti a szüleinek, hogy sommelier szeretne lenni. A szülők ugyanis úgy értik, hogy azt mondja “szomáliai”, vagyis kalóz. Igen, ennek a vígjátéknak ilyen magasan szállnak a poénjai, de ezekben a vészterhes időkben talán pont erre van szükségünk. Szóval ez a bizonyos főhős, a fekete Elijah (Mamoudou Athie) mindent tud a borokról, és nagy álma, hogy ezt a tudást kamatoztathassa, és sommelier lehessen. Csakhogy a szülei gyerekkora óta azt szeretnék, ha a családi bizniszt folytatná, ami egy barátságos barbecue étterem vezetése, olyan távol a menő borok világától, amennyire csak lehetséges. Innentől nagyjából sejthető, hogy milyen konfliktusok és poénok mentén halad a történet. (március 27.)

Coffee & Kareem – A Coffee & Kareem szintén egy vígjáték a Másnaposokból ismert Ed Helmsszel és Taraji P. Hensonnal a főszerepben. Ők egy vegyes bőrszínű párt alakítanak, akiknek emiatt számos nehézséggel kell szembenézniük. De ha ez nem lenne elég, ott van még a nő fia, aki szívből utálja az anyja új pasiját, aki nemcsak, hogy fehér, de még zsaru is. Ezért a nagyjából 12 éves Kareem, aki fiatal kora ellenére már komoly vloggerkarriert tud maga mögött, elhatározza, hogy elteszi (elteteti) láb alól a férfit. Ez nem teljesen úgy sül el, ahogy elképzelte, az akcióval a nyakukra szabadítja a helyi drogmaffiát. Ebben a filmben senki nem túl okos, így a bűnözők elől közösen menekülni kénytelen Kareemék és a drogdílerek sem túl nagy szellemi munícióval vágnak bele a kalandba. (április 3.)

Disobedience – Sebastián Lelio chilei rendező nevét akkor ismerte meg a magyar közönség, amikor az Egy fantasztikus nő című filmje elhappolta az Oscart a Testről és lélekről elől 2018-ban. Disobedience című filmje ugyan elkerülte a magyar mozikat, de a Titanic Filmfesztiválon A rabbi meg a lánya címmel játszották. (Az Index is ott látta, kritikánkat itt lehet elolvasni róla.) A film az elsőkönyves angol író, Naomi Alderman regényéből készült, aki saját gyerekkora világába, egy londoni ortodox zsidó közösségbe helyezte a történetet. Egyik főszereplője, a rabbi lánya, Ronit Krushka (Rachel Weisz) ide tér vissza New York-ból, amikor értesül róla, hogy az apja meghalt. Londonban megdöbbenve tapasztalja, hogy két gyerekkori barátja, Esti (Rachel McAdams) és Dovid (Alessandro Nivola) összeházasodtak. Hogy miért olyan meglepő ez a hír Ronitnak, és miért veti meg őt az egész közösség, az lassan bomlik ki a filmben. Bár a londoni ortodox zsidó közösség élete nagyon érdekes, a rendezőt inkább a szereplők közötti szokatlan szerelmi háromszög érdekelte, így a Disobedience sokkal inkább szerelmesfilm, mint egy zárt közösség bemutatása. (április 1.)

Eighth Grade – “13 éves lánynak lenni igazi horror” – írtuk kritikánkban a Eighth Grade-ről, amiben a 13 éves Kaylát (Elsie Fisher) követhetjük egy teljesen átlagos amerikai iskolában, ahogy megpróbálja átvészelni a nyolcadik osztály utolsó heteit. Kaylában nincs semmi különös, hacsak az nem, hogy az édesapja (Josh Hamilton) egyedül neveli, és hogy nagyon igyekszik felfuttatni az életvezetési tanácsokról szóló, egyelőre nem túl népszerű YouTube-csatornáját. A filmet egy akkor 27 éves stand up komikus, Bo Burnham írta, aki maga is YouTube-on szerezte be az első rajongóit, ezután építette fel komikusi karrierjét. A Eighth Grade úgy rajzol hiteles, és Magyarországról nézve is érthető képet a kamaszkor ezen szakaszáról, hogy nem mutat be semmi egetrengetőt, csak például azt, hogy micsoda kín lehet egy sulis medencés buli egy introvertált lánynak. (április 1.)

Sorozat

Unorthodox – Úgy látszik, hogy ezen a héten több, ortodox zsidó közösségben játszódó történet is megjelenik, az Unorthodox ugyanis hasonló a Disobedience sztorijához. Ez is megtörtént eseményeken alapul, egy New York-i, pontosabban williamsburgi haszid zsidó nő, Deborah Feldman önéletírásából készült. A magyar gyökerekkel rendelkező Deborah (a filmben Esther) kalandos körülmények között szökött meg férjétől és családjától, és egészen Berlinig menekült előlük. Részben a közösség szigorú szabályai elől, nem működő házasságából menekült, másrészt pedig azért, hogy zenét tanulhasson, amire gyerekkora óta vágyott és ami ebben a közösségben a nőknek tilos. Csakhogy ezt sem Esther férje, sem williamsburgi környezete nem hagyta annyiban. A nő berlini élete még el sem kezdődött igazán, amikor máris meg kellett védenie frissen szerzett szabadságát. Deborah Feldman könyvét egyébként rengeteg bírálat érte, valószínűleg a négyrészes minisorozat is megosztja majd a nézőket. (március 26.)

Community – A Community (magyar címén Balfékek) az NBC hat évadon át tartó, népszerű szitkomja, ami áprilistól a Netflixen látható. A sorozat alapötletét az alkotó, Dan Harmon a saját életéből merítette. Azért, hogy megmentse a kapcsolatát az akkori barátnőjével, jelentkezett a kaliforniai Glendale Community College-ba, ahol így együtt járhattak spanyolórára. A főiskolán, bár eleinte nagyon nem akarta, végül egy tanulócsoport tagja lett, és barátságokat kötött olyan emberekkel, akikkel amúgy semmi közös nem volt bennük. A sorozat főhőse, Jeff Winger (Joel McHale) szintén visszatér az iskolapadba, mert kiderül, hogy érvénytelen diplomája miatt nem dolgozhat tovább ügyvédként. Itt, egy mindenki számára nyitott közösségi suliban aztán kénytelen kapcsolatba kerülni egy csomó olyan emberrel, akikhez alapesetben hozzá se szólna: a társadalom szélére sodródott, kallódó, furcsa alakokkal. (április 1.)

HBO GO

Filmek

Volt egyszer egy... Hollywood – Quentin Tarantino parádés tavalyi filmjét már meg lehetett vásárolni digitális boltokban, de most magyar streamingen is látható, az HBO ugyanis előrehozta az online premiert. És mit lehet még elmondani a Volt egyszer egy... Hollywoodról, amit még nem beszélt ki mindenki a haverjaival, családtagjaival, ismeretlennek az interneten, amit nem írtunk meg a kritikánkban, a történelmi háttércikkeinkben? Hát például azt, hogy most, 2020 márciusában nagyon kemény visszagondolni arra az időszakra, amikor megérkezett egy új Tarantino-film, ami egyszerűen arról szólt, hogy milyen csodálatos dolog moziba járni, bulikban táncolni, sétálni a napsütésben az utcán, autókázni a forgalomban, nézni a fiatalokat az utcán (ha Manson-gyerekek, akkor kicsit ferde szemmel), és csak úgy lődörögni a Los Angeles-i végtelen nyárban, ahol egy tévészínész és a kaszkadőrje másfelé billentik el a történelem folyását. Lehet, hogy sokaknak a Volt egyszer egy... Hollywood végtelennek tűnt, amiben nem történik semmi, de nézzük meg, hol vagyunk most. (április 1.)

The White Crow – Rudolf Nurejev élete – A The White Crow Ralph Fiennes, a Harry Potter-filmek, Az angol beteg és a James Bond-sorozat sztárjának harmadik játékfilm rendezése, amelyben az egyik fontos szerepet is eljátssza. A főszerep azonban Oleg Ivenkóé, aki a legendás orosz balett-táncost, Rudolf Nurejevet alakítja. A film elsősorban arra az időszakra koncentrál, amikor az óriási szegénységben felnőtt Nurejev nyugatra menekült nem akármilyen körülmények között, szó szerint belevetve magát a szabadságba. A szakmai sikerek ellenére sem élhetett nyugodtan ezután, hiszen a KGB és a Szovjetunió egyáltalán nem felejtette el könnyen egyik leghíresebb polgára disszidálását. A Nurejevet alakító Oleg Ivenko mellett a kortárs balett számos világsztárja játszik a filmben, például Szergej Polunyin, a mostani balettvilág legellentmondásosabb, rocksztárként ünnepelt alakja. (április 2.)

Egyetlen – Már 400 napja hullik a hamu az égből a Földön, vele egyidőben pedig elkezdtek a bolygó női is sorban kihalni. Kivéve a Freida Pinto által játszott karaktert, aki a címbeli egyetlen lesz azon a világon, ahol nemigen vannak már más nőneműek. De szerencsére van egy párja, akivel meg tud húzódni egy sterilizált lakásban, miközben a kormány próbálná minden értelemben rájuk törni az ajtót. Nagyjából ez az Egyetlen című kisköltségvetésű sci-fi alaphelyzete, ami tavaly mutatkozott be a Tribeca filmfesztiválon, hogy aztán március 6-án bekerüljön az amerikai mozikba, majd onnan záros határidőn belül el is tűnjön, de lehet, hogy streamingen megismétli a Madarak a dobozban sikerét. (április 3.)

Dóra és az elveszett aranyváros – Akinek van kisgyereke, biztosan ismeri Dórát és barátait, Csizit, a majmot, Diegót, az unokatesót, a beszélő hátizsákot és térképet, aki mindig tudja, hogy merre kell menni egy-egy kaland során. Aztán ott van még Swiper, a gonosz róka, aki folyton elcseni Dóráék kincseit, ezzel akadályozva az éppen aktuális küldetést. A Dóra, a felfedező című animációs sorozat eredetileg az angol nyelv megismertetésére, megszerettetésére jött létre, és nem kevesebb, mint húsz éven át futott a különböző tévécsatornákon. Tavaly készült belőle élőszereplős filmváltozat, amiben Dóra, (aki már gimnazista) és barátai nem kisebb feladattal néznek szembe, mint megfejteni az eltűnt inka civilizáció megoldhatatlan rejtélyét, és mellesleg megmenteni Dóra szüleit. (április 5.)

Sorozatok

Mayans M.C. – Összesen hét évadot élt meg Kurt Sutter sorozta, a Kemény motorosok, de ez sem volt elég, úgyhogy 2018-ban elindult a Mayans M.C. (a rövidítés itt motorcycle club), ami négy és fél évvel az eredeti sorozat történései után, de attól mérföldekre játszódik, ugyanabban a világban. Ez a világ pedig a koszos, mocskos, brutális, csibészes motorosok világa, itt a főszereplő nem a nagymenő Charlie Hunnam, hanem egy feltörekvő mexikói srác, akit J. D. Pardo alakít, de feltűnnek benne az eredetiből Robert Patrick és Katey Sagal karakterei is. Összesen két évad készült belőle, mindegyiket meg lehet nézni az HBO GO-n, elviekben egy harmadik is készülne, de az évadok között megváltak Suttertől, miután a Foxot felvásároló Disney belső vizsgálatot kezdett a producer és író miatt. (április 1.)

Hétköznapi vámpírok – Hiába nyert Taika Waititi Oscar-díjat egy habókos Hitleres film forgatókönyvéért, a legjobb dolog, talán a legszórakoztatóbb dolog, amit valaha készített, az a Hétköznapi vámpírok című, elmondhatatlanul vicces vámpíros áldokumentumfilm, amiben három szerencsétlen vérszívó Új-Zélandon próbál valahogy lakótársakként túlélni. A remek filmből egy hangyányival gyengébb, de még így is szuper sorozat is készült, ami átrakta a cselekményt az Egyesült Államokba, de a karaktereket megtartotta ugyanolyan viccesnek, plusz Waititiék megcsinálták a legjobb vámpírfejlesztést emberemlékezet óta, ugyanis sikerült a negyedik főszereplőnek megtenni egy teljesen átlagosnak tűnő irodistát, aki nem klasszikus, hanem energiavámpír. A sorozat első évada teljes egészében felkerült április 2-án, majd a második évad elkezdődik egy duplarésszel 16-án. (április 2. + április 16.)

ITUNES, GOOGLE PLAY

Ezek a filmek azok, amiket nem a streamingoldalakon, hanem a feljebb említett digitális szolgáltatók kínálatából lehet megvásárolni vagy kikölcsönözni.

Bloodshot – A film, amit említettünk a cikk elején, hogy rövid mozis karrier után nagyon hamar megjelent a digitális felületen, Magyarországon elsőként. Amúgy egy kifejezetten béna, kilencvenes-kétezres éveket nem a jó értelemben megidéző képregényfilmről van szó, amiben simán le lehet lőni bármennyiszer Vin Dieselt, mert a testében lépő nanorobotok pikk-pakk kijavítják. És hiába néz ki az egész úgy, mintha egy Halálos iramban-rész lenne, nem, nem az, csak egy közepesnél rosszabb tucatfilm, aminek a mentségére azt el lehet legalább mondani, hogy részben Magyarországon forgatták.

