Új filmmel érkezik Spike Lee, a rendező, aki a BlacKkKlansman című filmjével Oscar-díjat zsebelt be, illetve aki történelmet írt Cannes-i fesztiválon: ugyanis az ő személyében lesz először fekete elnöke a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijének a fesztivál történetében. Mindemellett most ő rendezi a Netflix Az 5 bajtárs című filmjét, amiben a vietnámi háborúval is találkozhatunk.

A film története szerint ugyanis négy, egykor Vietnámban harcoló afro-amerikai katona visszatér Vietnámba, hogy megkeressék parancsnokuk sírját, valamint egy elrejtett kincset. A visszautazás rengeteg emléket idéz fel a katonáknak, miközben pedig a múlt be-bevillan nekik, addig a jelenben meg kell küzdeniük a természettel és az emberekkel egyaránt.

Ahogy az előzetes végén is látható, a filmben szerepet kap Jean Reno is, a főbb szerepeket viszont Chadwick Boseman (a Fekete párduc alakítója), Delroy Lindo (Tolvajtempó), Clarke Peters (Drót) és Jonathan Majors (Elrabolt világ) játsszák.

A film június 12-én jelenik meg.