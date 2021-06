Szomszédok alul, felül, oldalt – így kezdődött a nagy panelsztori

Ötvenöt éve kezdett dübörögni az első magyarországi házgyár, és ezzel végérvényesen eldőlt, hogy az évszázados lakáskrízist inkább mennyiségi, mintsem minőségi szempontok alapján oldja meg a Kádár-rendszer. Utólag visszatekintve járhattunk volna rosszabbul is, de a sztálini érában egyeduralkodó szocreál túl drága és lassú volt ahhoz, hogy labdába rúghasson a tömeges lakásépítésben. Így maradt a panel, amellyel már 1958-ban megindult az első kísérlet az akkor még Sztálinvárosként épülő Dunaújvárosban. 1960-ban költöztek be az első lakók a többemeletes, habosított kohósalak-betonból felhúzott panelbe, egy évvel azelőtt, hogy a desztalinizáció elérte a városneveket is.