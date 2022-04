Fülel, rámol, szilatol, zöcsköl

Ez az írás választhatna romantikus, irodalmi megközelítést is arról, kik is a mészégetők, mit is csinálnak/tak, ám a szikár valóságnál erősebb képet nem is adhatnánk, hiszen – mint most ez pillanatokon belül kiderül – a mészégetés tudományosan pontosan körülírható, képletekkel ábrázolható. Az írás végén azért választ is adunk arra, vajon mit jelent az, hogy megy, mint a meszes...

A Múlt-kép blog a Nemzeti Fotótár szakmai együttműködésével valósul meg.

Íme, mire képes az ember, ha valami az életének részévé válik. Így már érteni fogják, miért muszáj leírni azt, hogyan határozza meg a Magyar Néprajzi Lexikon azt, kicsoda is a mészégető:

a termésállapotban kifejtett kalciumtartalmú kövek kiégetésével foglalkozó szakember, aki a mészégetéshez szükséges berendezésekről, anyagokról gondoskodik, majd a kész meszet értékesíti.

Ha ez a leírás nem volna elegendő, hiszen mégiscsak emberek kemény munkájáról van szó, akik éjjelüket és nappalaikat azzal töltötték, hogy meszet gyártsanak, tetemre hívjuk a kémiát. Merthogy a mészégetés folyamatának van képlete is. Mit képlete, képletei! Erről Ugod község a honlapján becsülettel meg is emlékezik, felhasználva Kecskés József tanulmányát (Az ugodi mészégetés. Veszprém megyei honismereti tanulmányok, Veszprém, 1976).

A Veszprém megyei településen ugyanis olyan erős a mészégetés hagyománya, hogy ott egyenesen mészgyár is épült. Ugodon évszázadokon át iparszerűen folyt a mészégetés, melyet így magyaráznak:

„A mészégetés alapanyaga a mészkő (kalcium-karbonát), mely apró kalcitkristályokból áll. Ez 900-1000 C°-on történő hevítés hatására szén-dioxidra és kalcium-oxidra esik szét:

CaCO 3 =>C O 2 + CaO

A szén-dioxid légnemű, távozik, és visszamarad a szilárd halmazállapotú kalcium-oxid, az égetett mész. Az égetés során 1 kg kőből kb. 0,5 kg mész lesz. Az égetett mész víz hozzáadásakor kalcium-hidroxiddá (oltott mész) alakul:

CaO + H 2 O => Ca(OH) 2

Az oltott mész a levegő szén-dioxidját megköti, visszaalakul kalcium-karbonáttá, és közben víz szabadul fel:

Ca(OH) 2 + CO 2 => CaCO 3 + H 2 O″

S most, hogy kiokosítunk magunkat (és bízzunk abban, hogy a diákoknak ez segítség a kémiaérettségin), ne gondoljuk azt, hogy ennyiben ki is merült a mészégetés bemutatása. Mert most keresztkérdések következnek, persze, ezt is szigorúan okulásul.

Mert most az oldalról megtanulhatjuk, tudjuk-e, mit is jelent például a…

Digics: sűrített levegővel működő szerszám, amely a követ kisebb darabokra töri.

Fülel a kemence: ha nem egyenletesen rakták a tüzet, akkor ezt csinálja a kemence.

Musza: az előző égetések során összeégett föld, kő, mész.

Rámolás: a bányafalon függőben maradt kövek lelökdösése a robbantás után.

Sifra: égetésre nem való apró, agyaggal kevert kő.

Stocoló: (Zöcskölő) kézi fúró. A német der Stoss = taszítás, lökés átvétele. A fúrás módjára utal.

Sukk: mértékegység. Nyújtott hüvelykujjú ököl hossza a tenyéréltől a hüvelykujj végéig. Egyénenként változó. Ezt a mértékegységet használja Fekete István Hajnal Badányban című regényében.

Szilatol: apró darabokra vág. Zöcskölés: fúrás a stocoló vagy zöcskölő fúróval.

Mindez, persze, töredéke annak, amit a mészégetés felmutatni képes, és tény, amióta a cementet feltalálták, az oltott mész mint kötőanyag eltűnt az építőiparból, azaz mégsem teljesen: vakolatok és habarcsok alapanyaga ma is, és vidéken járva nem ritka a fehérre meszelt fal látványa sem, amely azon túl, hogy a tisztaság érzetét kelti, fertőtlenítő hatása sem elenyésző, és a penész sem rajong a mészért.

A mezőgazdaságból sem tűnt el a mész, talajkezelésre használható, de a cukorgyárak mésszel tisztítják a cukorrépa, a cukornád levelét is.

S ha már ez az írás tanórásra sikeredett, álljon itt a mondás is, a

megy, mint a meszes.

És ha már megidézzük ezt is, adjunk hozzá megfejtést is, hogy a meszes miért is megy – olyan gyorsan? A válasz többféle is: a friss meszet gyorsan a rendeltetési helyére kellett szállítani, nehogy tönkremenjen, például azért, mert elered az eső, vagy nehogy megkösse a vizet a levegőből; de az is igaz lehet, hogy a lovas fogatok azért hajtottak olyan gyorsan, hogy minél hamarabb fordulni tudjanak, vagyis a mészégetők még több pénzt keressenek.

Fotó: Kunkovács László / MTI Nemzeti Fotótár Parasznya, 1968. július 25. A mészégetőket ellátó kőbánya. Mészégetéssel pótolja a parasznyai tsz az aszály miatti jövedelemkiesést. Az idén 80 vagon meszet szállítanak a miskolci "TÜZÉP"-nek és a "December 4" drótüzemnek. A segédüzemek többszázezer forint többletbevételt biztosítanak.

Fotó: Kunkovács László / MTI Nemzeti Fotótár Parasznya, 1968. július 25. Építik a mészégető boksákat. Mészégetéssel pótolja a parasznyai tsz az aszály miatti jövedelemkiesést. Az idén 80 vagon meszet szállítanak a miskolci "TÜZÉP"-nek és a "December 4" drótüzemnek. A segédüzemek többszázezer forint többletbevételt biztosítanak.

Fotó: Friedmann Endre / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1957. augusztus 2. Működő mészégető kemencék. Megkezdte működését a Nagykovácsi Kőbányászok és Kisszénégetők ktsz-e (kisipari termelőszövetkezet), öt kemencét építenek, melyből kettő már működik.

Fotó: Jászai Csaba / MTI Nemzeti Fotótár Bakonykoppány, 1970. június 9. Miss József mészégető kis fémkosárban viszi a kiégetett meszet. A Bakonyban egykor elterjedt mészégetőket a mai mészkombinátok háttérbe szorították ugyan, de egyes vidékeken még ma is jövedelmezőnek bizonyul ez a régi kisipari kitermelés.