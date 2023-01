A miénk örökké ragyog

A Múlt-kép blog a Nemzeti Fotótár szakmai együttműködésével valósul meg.

Földi létünk törékenységének legfőbb bizonyítéka, hogy planétánkat minden irányból a múlt öleli. Bármerre bámulunk is az éjszakába, letűnt világok fényei, hangjai, emlékfoszlányai száguldanak felénk. Miközben ahová a szívünk mélyén vágyunk, mert kiválasztunk magunknak egy csillagot, lehet, régóta halott.

Mi is választottunk magunknak csillagot. Ott pislákol az Orion csillagkép övén, a Mintaka mellett. Valójában nem lehet látni, mi is csak odaképzeltük. Ott ugyanis minden csillag fénye egybeolvad. Mégis ott kell lennie, mert azt mondtuk, hogy ott van. Ám azon a tavaszias téli estén, amikor nagykabátban feküdtünk a domboldalon, mert az év könnyű estéket hozott, bármit el tudtunk képzelni. Azt is, hogy nem csupán a világ, a szerelmünk is végtelen.

Azt találgattuk, hogy az a csillag, aminek nevet adtunk, milyen messze lehet. Amiénk, így neveztük el, egybeírva, és számolgattuk, milyen messze van a Földtől. Végül abban maradtunk, hogy olyan távolságban lehet tőlünk, mintha valaki a végtelen pereméről a végtelen másik peremén lévő kulcslyukon keresztül próbálná meglátni egy gyertya lángjának fényét.

Azon az estén nemhogy a fényt láttuk, de a láng remegését is éreztük. Persze az is lehet, csak a sejtjeink fala rezdült másként, és a szívünk vert olyan erővel, hogy abba az egész világegyetem beleszédült. De ilyen az, amikor csillagot választunk az égen. Azt hisszük, mert mondjuk, örökre szól, miközben tudjuk, hogy olyan ez, mint a hidak korlátjára zárt lakat. A kulcs repül a folyóba, a lakat meg csak addig lóg, ameddig a városvezetés meg nem unja a tonnányi vasat. A fűrésznek meg mindegy: átvág nevet, szentséget és fogadalmat. A folyó medréből hajóval kotorják a szerelmet.

Ez van a csillagokkal is. Csak a lépték nagyobb. Tíz év semmi, száz sem számít. A mindenségben milliókban mérik a másodperceket. Az időt is távolságban. Egy fényév az a távolság, amelyet a fény – légüres térben – egy év alatt megtesz.

De ez, hanyatt fekve egy földi domboldalon, értelmezhetetlen. Jól hangzik, ám amikor kiválasztunk magunknak egy csillagot, lényegtelen. Az a csillag ott, abban a pillanatban a legfényesebb az éggömb szövetén.

S ha azon kezdenénk el tanakodni, hogy a csillag, amit választunk, lehet, már azelőtt elpusztult, hogy megszülettünk volna, s hogy az ember a Földön megjelent, minden darabokra törne. Szilánkosra. Illúzió, remény, szerelem.

Talán jobb is, hogy a fényre, ami felénk száguld, azt mondjuk, hogy a végtelenből érkezett és a végtelenbe tart. Mert lehet, hogy amiből és amiért született, régóta halott, a lényeg úgyis az, hogy ami egyszer a miénk volt, az örökké ragyog.

Fotó: Mikó László / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1961. július 12. Gyulafi Mátyás autóbusz-vezető (j3), akinek 15 éves kora óta szenvedélye a csillagászat, szomszédainak mutatja saját építésű távcsövét az Üllői úton. A férfi az Uránia bemutató Csillagvizsgálóban kezdett aktívan foglalkozni a csillagászaton kívül a távcsőépítéssel is. Jelenleg saját tervei alapján készíti második távcsövét. Ilyen rendszerű tükörobjektíves távcsövet Magyarországon amatőrök még nem építettek, és hasonló is csak egyetlen van az MTA csillagvizsgáló intézetében

Fotó: Fehérváry Ferenc / MTI Nemzeti Fotótár Kunbaracs, 1969. június 13. Bagó Lajos saját gyártmányú csillagvizsgáló berendezését szereli kunbaracsi tanyáján. A férfit szőlőnemesítőként is ismerik, 326 fajtából álló gyűjteménye van, 2800 hibriddel (mintegy 340 kombináció) kísérletezik, és már hat fajtajelöltje van, egyet baracsi rubin néven már elfogadtak

Fotó: Danis Barna / MTI Nemzeti Fotótár Békéscsaba, 1975. október 10. Marik János 63 éves állatgondozó és felesége a távcsővel. A csillagászkodó férfi a békéscsabai tanyavilágban él feleségével. 1971-ben egy csillagászati könyv alapján távcsövet készített, majd egy 25 cm tükörátmérőjű távcsövet épített. Azóta rendszeresen megfigyeléseket végez és naplót vezet a napfoltokról, a Holdról és más égitestekről