Amikor eleve elrendeltetett a lógás: szökőnapon alakult a félkatonai szervezet

A Múlt-kép blog a Nemzeti Fotótár szakmai együttműködésével valósul meg.

A január elsején immár hetedik születésnapját ünneplő Honvédelmi Sportszövetség elődjeként 1948. február 29-én, tehát szökőnapon alakult meg a sport- és szabadidő-tevékenységeket szervező Magyar Szabadságharcos Szövetség (MSZHSZ). Az országos félkatonai szervezet története során politikai okokból többször alakult át és váltott nevet, egyvalami azonban megmaradt: a sporttevékenységek iránti elkötelezettség. Erről a többségnek mégis két olyan dolog maradhatott meg leginkább az emlékezetében, amelynek azért csak közvetetten volt köze ehhez: egy tanításmentes iskolai nap és a jogosítvány megszerzése. Pedig a szervezet ennél jóval színesebb volt.

És itt a palettán most nem feltétlen azokra a színekre gondolunk, hogy a Magyar Kommunista Párt eszmei értékei mellett, azokra a figyelmet felhívva üzemi, városi és községi szervezetek a kitűnő közösségi és mozgalmi élet mellett „eredményes politikai felvilágosító munkát végeztek”. A II. világháború utáni időszakban a kultúrcsoportok működése mellett persze a sport is erős szerepet kapott, amiben azért könnyű volt észrevenni a katonai hátteret. Így jött képbe egyebek között a lövészet, a síelés, a lovaglás, a kerékpározás, de volt motoros és ejtőernyős szakosztály is, amelyet rövid átmenettel követett egy újabb közlekedési forma, a repülő, valamint a rádióamatőr szakkör. Az 1956-os események a szervezet életében is erős nyomot hagytak maguk után: először is kettészakadt, másodszor politikailag felkészült kormánybiztosok érkeztek azzal a feladattal, hogy segítségükkel kiszűrjék, majd ki is zárják az „ellenforradalmár-gyanús” személyeket soraik közül. A valóban klasszikussá váló Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) 1967 nyarán született meg, vezetői a szervezés mellett a nagy értékű technikai eszközökért is felelősséggel tartoztak, a legtöbbjük a kor szellemének megfelelően lelkiismeretesen és lelkesen állt munkához.

A nagy tömegek mégis iskolásként találkozhattak elsősorban az MHSZ áldásos tevékenységével. Ezek közül az első és minden bizonnyal legnagyobb áldás a tanításmentes iskolai nap volt, lévén az tényleg kivétel nélkül mindenkit érintett. Az ügyességi és akadályversenyek néhol politikai fejtágítóval egészültek ki, de azért ezek száma és tartalma az idő múlásával egyre inkább tompult, kopott, és miután sokszor volt rábízva helyi erőkre, olyan sokkal azért nem jutott vele előrébb proletár munkásmozgalom és a Magyar Népköztársaság sem. Miként utóbbi hadserege sem azzal a lövészettel, ami leginkább mozgatta meg az iskolások fantáziáját. Az '50-es évek közepén olykor korukbeliek még éles lőszerről vettek részt a forradalomban - akkori elnevezését tekintve ellenforradalomban -, kockáztatták és áldozták életüket, a későbbi korokra ebből a jóval békésebb formátumú légpuska és a céltábla maradt meg csupán. Persze, a fegyverrel való találkozás így is épp elég izgalmat hordozott magában, az pedig nem kevésbé, hogy utána "céltáblaként" szolgált az a diák is, aki a földszinti belső udvaron létesített lövőállásból nem a tőle pár méterre lévő célt találta el, hanem a második emeleten lőtte ki az üvegablakot. Hosszú időre mementót szolgáltatva ezzel ügyességéről és éleslátásáról. Hasonlóan "eredményes" vagányok utána napokig a tőlük megszokottnál jóval csendesebben közlekedtek a folyosókon, pár napig a legtöbbször körön kívüli társ is az osztályközösség érdemi tagjának érezhette magát.

Általánosságban a fiúk körében az MHSZ-szakkörök nagyobb érdeklődést generáltak, sokan komoly szinten űzhették hobbijukat, aminek aztán katonaköteles korba érve látták a hasznát vagy éppen kárát. Aki rendszeresen járt a rádióamatőrök közé, azokra katonaként a híradósok szolidabb élete várt, akik ejtőernyőztek, ők katonaként is gyarapíthatták ugrásaik számát, ami azért előbbinél jóval keményebb igénybevételt jelentett. Prémiumként állítólag plusz szabadnapokat tűztek ki számukra. Az MHSZ-es oktatók segítségével kevesek repülős alapismereteket szerezhettek, így a fővárosiak Budaörsön vagy éppen Dunakeszin siklórepülőztek, a többség viszont "akciós áron" jutott különböző kategóriás (A, B, de talán még C) jogosítványhoz. Ezeknek a honvédségben, még inkább a civil életben vette hasznát az ember, amire akár karrier is épülhetett.

Fotó: Müller Lajos / MTI Nemzeti Fotótár Csobánka, 1959. május 24. Harsonával nyitják meg úttörők az ifjúsági tábort. A Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége (KIMSZ) 1942-es illegális antifasiszta gyűlésének emlékére, a KISZ Budapesti Bizottsága, a Hazafias Népfront és a Magyar Honvédelmi Sportszövetség kétnapos ifjúsági találkozót rendezett az Oszoly-csúcson.

Fotó: MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1960. május 24. Sólyom János MHS nehézbúvár feljön a vízből a Margit híd háborúból visszamaradt roncsainak kutatása során. A kiemelt fémrészek értékesítéséből származó összeget a szakosztályok fejlesztésére fordítják. Az eredeti felvétel készítője ismeretlen.

Fotó: Bereth Ferenc / MTI Nemzeti Fotótár Alsógöd, 1968. június 27. Versenyhez készülnek a motoros hajómodellezők a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) alsógödi telepén megrendezett nyári táborban.

Fotó: Pálfai Gábor / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1961. augusztus 20. Polikarpov CSS-13 típusú repülőgép viszi a zászlót az Országház előtt a Magyar Honvédelmi Sportszövetség augusztus 20-a tiszteletére rendezett vízi- és légi parádéján.

Fotó: Petrovits László / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1965. július 5. Várhidi Eszter az első modern gimnasztikai országos bajnok alapfokú művészi tornagyakorlatokra tanítja a Magyar Testnevelési és Sportszövetség (MTS) Központi Sportiskolájának (KSI) fiatal sportolóit.

Fotó: Petrovits László / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1965. július 5. Csányi Rajmund tornász, kétszeres olimpikon, mesteredző tanítja a Magyar Testnevelési és Sportszövetség (MTS) Központi Sportiskolájának (KSI) fiatal sportolóit.

Fotó: Járai Rudolf / MTI Nemzeti Fotótár Dunakeszi, 1959. április 3. Indulás előtt motorszerelők vizsgálják át az egyik versenyző gépét az alagi reptéren, a Magyar Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar Népköztársaság Központi Repülőklubja április 4-e tiszteletére rendezett repülőversenyén.

Fotó: Bajkor József / MTI Nemzeti Fotótár Békéscsaba, 1967. július 21. A Magyar Honvédelmi Sport Szövetség (MHS) műrepülő kötelékének tagjai Varga Imre, Kovács Pál és Heit Gáspár Csehszlovák gyártmányú Zlin-226 Trener 6 típusú légcsavaros repülőgépeikkel, az augusztus 20-án a Népköztársaság ünnepén, illetve a Magyar Népköztársaság Alkotmányának ünnepén a fővárosban megrendezésre kerülő légi bemutatóra gyakorolnak, a békéscsabai repülőtér légterében.