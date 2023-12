Ahol valóságosan is piros hó esett

A Múlt-kép blog a Nemzeti Fotótár szakmai együttműködésével valósul meg.

Az osztályban voltak a vasműs gyerekek és a papírgyári gyerekek. A vasműs gyerekek szülei a vasműben, a papírgyáriaké értelemszerűen a papírgyárban dolgoztak, és ez leginkább nyáron kapott értelmet, a vasműs gyerekek ugyanis a vasmű üdülőjébe mehettek nyaralni a Balatonra, a papírgyári gyerekek pedig a papírgyáréba, és a kettő között nem volt átjárás.

A vasműs gyerekek persze többen voltak, ezért az osztályban is jobban összekovácsolódtak – és a papírgyár mintha kevésbé lenne benne a kollektív emlékezetben is, a korabeli fényképeken legtöbbször csak az acélmű fáradt kohászait és a Dunai Vasmű tömbjét, kéményeit látni, pedig a 6-os útról a város felé tekintve a papírgyár épülete és víztornya is azonnal szembetűnik.

A város jellegzetességei közé tartoznak a víztornyok, különleges formájukkal meghatározzák egy-egy városrész hangulatát.

Dunaújvárosról, hiába hívták kezdetben Sztálinvárosnak, és állt hatalmas Lenin-szobor a főtéren, nem a kommunizmus építése ugrik be, hanem a Duna-part, ahol órákig lehetett figyelni, ahogy az uszályokon érkező vasércet kipakolják, vagy a strand, ahol olyan hosszú láncon lógott a hinta, hogy az embert – legyen felnőtt vagy gyerek – az egekbe röpítette. Aztán a mellette felépülő uszoda, amihez fogható modern sportlétesítmény kevés volt az országban, és amely ma már a fiatalon meghalt iskolatársunk, Fabó Éva nevét viseli, a tornacsarnok pedig az ország legjobb tornászait adta Csollány Szilvesztertől Óvári Éváig.

A heroizmus ezen a téren is felesleges, mindannyian tudjuk, hogy Hajdu Szabolcs filmje, a Fehér tenyér nem Debrecenben játszódik, hanem a dunaújvárosi tornászok életéből inspirálódott. És ha már a filmeknél tartunk, Koltai Róbert, aki a gyermekéveit szintén a városban töltötte, Csocsó, avagy éljen május elseje! címmel megrendezte a saját Dunaújváros-élményét. A május elsejékről persze ma már tudjuk, amit tudunk, de akkor inkább büszkeség volt, ha az ember lánya az úszók egyenmelegítőjében vonulhatott, az anyukáját a fehér köpenyesek, vagyis az orvosok között tudva, utána pedig jöhetett a virsli a papírgyári majálison.

Dunaújváros nekünk a Vasmű út, ahol minden szaküzletből nyílt egy – ott volt „a” játékbolt, a sportbolt, a könyvesbolt, a háztartási bolt –, a Bartók Béla Művelődési Központ (ma Bartók Kamaraszínház), az iskolák, a Vasvári, a Ságvári, a Móricz, a Dózsa mozi, a Béke Étterem a diszkóval, az Intercisa Múzeum, ahol a település római kori emlékei láthatók, és az Uitz Terem (ma ICA-D), ahol számos kortárs képzőművész talált otthonra.

Dunaújváros korántsem csupán munkásváros volt, sok frissen végzett diplomást és művészt vonzott,

és aztán olyan színészeket, előadóművészeket adott a világnak, mint Auksz Éva, Nagy Ervin vagy Dolák-Saly Róbert, és itt kovácsolta bandává a Quimbyt Kiss Tibi és Varga Livius. De említhetném a Dunaújvárosi Vasas Néptáncegyüttest is, amelynek tagjai adták aztán az István, a király ősbemutatóján a táncosok derékhadát.

Aki Dunaújvárosba (vissza)látogat, nem hagyja ki soha a békás szökőkutat, ahol minden gyerek felpattan valamelyik béka hátára, hogy befogja a száját, és úgy spriccelje le a többi gyereket, vagy a pisilő medvét, ami lehet, hogy nem is pisil, csak szemérmetlenül szétteszi a lábát. A város korántsem a lakótelepek világa, sokkal jellemzőbbek az emberléptékű, négyemeletes téglaházak – és egyáltalán, a tágas terek, ahol gyerekként bicikliztünk és bandáztunk, 50 fillérért fagyit vettünk, és karácsony közeledtével az iskolából hazafelé rugdostuk a havat.

Nekünk nem mondhatták azt a szüleink, hogy „majd ha piros hó esik”, mert a Vasmű felől érkező vörösesbarna por szépen megfestette a fehér pelyheket, a piros hó így minden dunaújvárosi gyerek álmát valóra váltotta volna.

Fotó: Kovács László / MTI Nemzeti Fotótár Dunaújváros, 1965. június 2. Fiatal anyák beszélgetnek egy dunaújvárosi élelmiszerbolt előtt

Fotó: Balassa Ferenc / MTI Nemzeti Fotótár Sztálinváros, 1959. augusztus 5. Óvodáscsoport megy gondozónőjével a belváros egyik utcáján

Fotó: Vadas Ernõ / MTI Nemzeti Fotótár Sztálinváros, 1960. június 25. Lóvontatású ekekapával írtja a gyomot a kukoricásban egy férfi a Dunai Vasmű közelében

Fotó: Fényes Tamás / MTI Nemzeti Fotótár Dunaújváros, 1966. június 24. Parkoló gépkocsik a Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége 1949 végén hozott döntése alapján a Duna folyó mellett létrehozott nehézipari település központjában

Fotó: Balassa Ferenc / MTI Nemzeti Fotótár Sztálinváros, 1959. augusztus 3. A Vidámpark felé tartó sztálinvárosiak. A harmincötezer fős város a közeljövőben ünnepli fennállásának tízéves jubileumát

Fotó: Jászai Csaba / MTI Nemzeti Fotótár Dunaújváros, 1975. június 11. A dunaújvárosi belváros: a Castrum városrész, melyben több ezer lakás épült fel, amelyeket többnyire fiatal munkáscsaládok kaptak

Fotó: Tóth Gyula / MTI Nemzeti Fotótár Dunaújváros, 1981. november 26. A Dunai Vasmű konverteres acélműve

Fotó: Bisztray Károly / MTI Nemzeti Fotótár Dunaújváros, 1978. március 2. Túlteljesítette első negyedéves tervét a Dunai Vasmű Kohászati Gyáregysége. A Dunai Vasmű nagyolvasztójának dolgozói a minőség további javítása mellett jobb munkaszervezéssel kilencezer tonnával több nyersvasat gyártottak a tervezettnél. A Kohászati Gyáregységhez tartozó Martinacélmű dolgozói 8500 tonnával több finomacélt állítottak elő. A képen: Both János kohász

Fotó: Járai Rudolf / MTI Nemzeti Fotótár Dunaújváros, 1964. június 3. Vizet köpő békaszobrok Wagner Nándor Korsós lány szobra alkotásán a Dózsa mozi előtti téren. A medence közepén, kőposztamensen egy parasztlány áll, korsóval a kezében és oldalanként 4-4 darab, méretes alumíniumbéka, a vizet köpik

Fotó: Fényes Tamás / MTI Nemzeti Fotótár Dunaújváros, 1966. június 24. Pihenő, napozó emberek a Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége 1949 végén hozott döntése alapján a Duna folyó mellett létrehozott nehézipari település strandján. Háttérben a 25 méter magas I. számú víztorony az Építők útján

Fotó: Fényes Tamás / MTI Nemzeti Fotótár Dunaújváros, 1966. június 24. Turistákat szállító Ikarus autóbuszok a Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége 1949 végén hozott döntése alapján a Duna folyó mellett létrehozott nehézipari településen, a Vasmű úton. A háttérben a tizenkét ápolási egységgel, ötszázötvenöt ággyal, 1965-ben átadott új kórház

Fotó: Fényes Tamás / MTI Nemzeti Fotótár Dunaújváros, 1966. június 24. Parasztasszony kézi mérleggel méri a saját termesztésű zöldségét egy vásárlónak a Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége 1949 végén hozott döntése alapján a Duna folyó mellett létrehozott nehézipari település piacán

Fotó: Petrovits László / MTI Nemzeti Fotótár Dunaújváros, 1962. május 22. Rollerező és görkorcsolyázó gyerekek az egyik dunaújvárosi lakótelepen