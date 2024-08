27 éve egyszerre szorult össze a világ szíve

27 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Diana hercegné, miután a paparazzik elől menekülve szerelmével, Dodi Fayeddel együtt balesetet szenvedtek egy párizsi alagútban. A nép hercegnéjének is nevezett Diana az egyik leginkább kedvelt tagja volt a királyi családnak, ám nem érezte annyira otthonosan magát ebben a közegben.



Diana hercegné az akkor még herceg Károllyal összeházasodva a legelőkelőbb arisztokraták közé került, és édesapja révén ő maga is a nemesekhez tartozott, viszont a protokollok és íratlan szabályok uralta világ nem volt neki való. Hétköznapi életet szánt gyermekeinek, amivel a királyi család tagjaként gondjai adódtak. A famíliából nála könnyebben senki nem tudott szót érteni a néppel, és megannyi jótékony ügy mellett állt ki. A taposóaknák felszámolásáért küzdve Angola egyik veszélyes terepének frissen megtisztított részén sétált, illetve kezet rázott egy AIDS-beteggel, amiről a 90-es években sokak a tudatlanságuk miatt úgy vélték, az felér egy halálos ítélettel.



A hercegné ugyan a nép szemében előkelő helyen szerepelt, akkori férje mégis egy másik nő mellett találta meg a boldogságot. Erről az elhíresült Panorama-interjúban is szót ejtett, kiemelve, egy harmadik fél férkőzött be a házasságukba. Diana egyáltalán nem találta a helyét a családban, ráadásul trónörökös párja a monarchia érdekeit nézte, így mindezek, illetve a média iránta tanúsított érdeklődésének súlya alatt megroppant. Bulimiás lett, és egyéb egészségügyi panaszokkal is küzdött, amelyek arra késztették, hogy új életet kezdjen.





Hivatalosan 1996-ban vált el az akkor még herceg Károlytól, és hamar rátalált a szerelem Dodi Fayed személyében, akivel sok helyen megfordultak a világon. 1997. augusztus 31-én épp Párizsban voltak, ahol paparazzik vették üldözőbe őket. Egy alagúton áthajtva szenvedtek balesetet, amivel kapcsolatban máig sok összeesküvés-elmélet születik, amelyek azt taglalják, ki volt a vétkes fél. A tragédiát követően a hercegnét egy világ gyászolta, a temetését több mint 2,5 milliárdan nézték a tévében világszerte, és akadnak, akik máig nem hiszik el, hogy a nép hercegnéjének csak 36 év jutott ezen a földön.

1980. május 13. –Lady Diana Spencer, körülötte a sajtófotósok és Howard Foster riporter nem sokkal azelőtt, hogy bejelentette eljegyzését Károly walesi herceggel (Fotó: Ian Tyas / Getty Images Hungary)

Sandringham, Egyesült Királyság, 1962. július 1. – Lady Diana Spencer, Károly herceg későbbi felesége, első születésnapján (Fotó: Hulton Archive / Getty Images Hungary)

Nyugat Sussex – Itchenor, Egyesült Királyság, 1971. – Lady Diana Spencer, Károly herceg későbbi felesége egy nyári vakáción (Fotó: Central Press / Getty Images Hungary)

1974. – A 14 éves Lady Diana Spencer, Károly herceg későbbi felesége, Scuffle nevű pónilovával (Fotó: Hulton Archive / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1981. február 24. – Károly herceg és Lady Diana Spencer a Buckingham-palotában, eljegyzésük bejelentése után (Fotó: Hulton Deutsch / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1981. július 29. – Károly walesi herceg megcsókolja feleségét, Diana hercegnét a londoni Buckingham-palota erkélyén, az esküvőjük után (Fotó: Keystone / Getty Images Hungary)

Balmoral, Skócia, Egyesült Királyság, 1981. május 6. – Lady Diana Spencer, a későbbi Diana walesi hercegné a skóciai Balmoralban található Craigowan Lodge-ot látogatja meg vőlegényével, Károly herceggel (Fotó: Tim Graham / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1981. november 4. – Diana walesi hercegné az esküvőjén használt üvegkocsin utazik a Parlament állami megnyitójára Anna hercegnővel (Fotó: Anwar Hussein / Getty Images Hungary)

Balmoral, Skócia, Egyesült Királyság, 1981. augusztus 19. – Károly walesi herceg és Diana walesi hercegné a skóciai Balmoral kastély területén, nászútjukon (Fotó: Central Press / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1982. október 26. – Károly herceg és Diana hercegné egy koncerten vesz részt a londoni Barbican Centre-ben. Diana egy Graham Wren által készített zöld báli ruhát visel (Fotó: Terry Fincher / Getty Images Hungary)

1982. augusztus 4. – Diana walesi hercegné (középen) Károly walesi herceggel, Fülöp edinburghi herceggel, II. Erzsébet királynővel (balra) és Erzsébet anyakirálynővel a Buckingham-palotában, Vilmos herceg keresztelője után (Fotó: Tim Graham / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1984. szeptember 16. – Diana walesi hercegné és Károly herceg az újszülött Harry herceggel távoznak a St. Mary's kórházból. Diana egy Jan Van Velden által tervezett ruhát viselt (Fotó: Steve Wood / Getty Images Hungary)

Tetbury, Egyesült Királyság, 1986. július 14. – Károly walesi herceg és Diana walesi hercegné fiaikkal, Vilmos herceggel és Harry herceggel a Highgrove-i vadvirágos réten (Fotó: Tim Graham / Getty Images Hungary)

Gloucestershire, Egyesült Királyság, 1986. július 18. – Vilmos és Harry herceg édesanyjukkal, Diana walesi hercegnével a Highgrove House kertjében (Fotó: Tim Graham / Getty Images Hungary)

Torontó, Kanada, 1991. október 25. – Diana hercegné kezet fog a Casey House egyik lakójával, egy AIDS-hospice-ben (Fotó: Tim Graham / Getty Images Hungary)

Staines Rd, Egyesült Királyság, 1993. április 13. – Diana walesi hercegné, Vilmos herceg és Harry herceg meglátogatja a Thorpe Park vidámparkot (Fotó: Julian Parker / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1994. június 1. – Diana hercegné érkezik a londoni Serpentine Galériába, Christina Stambolian ruhájában (Fotó: Jayne Fincher / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1995. november 20. – Martin Bashir interjút készít Diana hercegnével a Kensington-palotában, a Panorama című televíziós műsor részére (Fotó: Tim Graham / Getty Images Hungary)

Saint-Tropez, Franciaország, 1997. július – Lady Diana és Dodi Fayed nyaralásukon Saint Tropez-ben (Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto)

Luanda, Angola, 1997. január 14. – Diana walesi hercegné egy ortopédiai műhelyben, az angolai Luandában, ahol aknák áldozatai vannak (Fotó: Tim Graham / Getty Images Hungary)

Huambo, Angola, 1997. január 15. – Diana walesi hercegné a Charity Halo Trust által megtisztított területen sétál át védőpáncélt és napellenzőt viselve (Fotó: Tim Graham / Getty Images Hungary)

Párizs, Franciaország, 1997. augusztus 31. – A halálos autóbaleset: egy alig felismerhető autó, a széttört szélvédő, a leeresztett légzsákok és a törött motor. Diana hercegné és Dodi Fayed a Ritz Hotelből indult el, amikor a baleset történt a Pont d'Alma alagútban (Fotó: Various / Northfoto)

London, Egyesült Királyság, 1997. szeptember 6. –Károly walesi herceg, Harry herceg, Earl Spencer, Vilmos herceg és Edinburgh hercege Diana walesi hercegné temetésén, a londoni Westminster-apátságban (Fotó: Julian Parker / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1997. augusztus 31. – A gyászoló emberek több mint egymillió virágcsokrot, plüssállatot és pezsgőt hagytak a Kensington-palotánál, a Buckingham-palotánál és a Szent Jakab-palotánál a tragikus autóbaleset után, amelyben Diana walesi hercegné életét vesztette (Fotó: Peter Turnley / Getty Images Hungary)

London, Anglia, 1997. szeptember 6. – Fülöp edinburghi herceg, Vilmos herceg, Spencer gróf, Harry herceg és Károly walesi herceg követik Diana walesi hercegné koporsóját. A királyi család tagjai a koporsó mögött haladtak, valamint legalább egymillió ember sorakozott fel London központjában, hogy végignézze a Kensington-palotából a Westminster-apátságba tartó menetet (Fotó: Anwar Hussein / Getty Images Hungary)