Bárcsak megint gyerek lennék. Ülnék abban a magányos, székekkel és lócákkal telepakolt vidéki moziban, és arra várnék, hogy széthúzzák a függönyt, és elkezdődjön életem egyik legizgalmasabb kalandja.

Gyerekként, persze, minden egyszerre tűnik csodásnak és bonyolultan világosnak, de az is lehet, csak egy kiskamasz érzi igazán, milyen is a végtelen. Világába, ami körülveszi, minden belefér: álom, apu, anyu, testvér, iskola, barát, néhány szerelem, de legfőképp a remény, hogy a holnap legalább annyira izgalmas lesz, mint a ma. Miközben azt sem tudja, mi vár rá a következő percben. Mégsem érdekli, hiszen a világ, és benne az élet, végtelen.

Bárcsak megint ott ülnék abban a székben. Száma is van: 9. sor, 11-es szék. Várnám, hogy a csengő megszólaljon. A mozikban akkoriban csengettek. Jelezték, hogy kezdődik a vetítés. A vásznat – volt idő, amikor csak fehérre meszelt fal volt – függöny fedte, annak szárnyai csúsztak oldalra, ha a lámpafény kialudt. Egyszer valaki kitalálta, hogy a mozi filmszínház. A teátrumban minden előadásnál felmegy a függöny. Lám, mire képes egy szövet: eltűnik, bepillantást enged a mögötte kavargó, csodákkal teli univerzumba.

Itt történt, egyszer, nem is olyan régen, a végtelenhez mérve mintha tegnap történt volna, hogy a csengőszó után a függönyt széthúzták, és a vásznon megjelent egy felirat: A long time ago in a galaxy far, far away. Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban... A film címe: A New Hope, Egy új remény.

Akkor még nem sokat lehetett tudni arról, hogy a Csillagok háborúja az emberiség egyik legújabb meséje. Vetítésekor a moziban néma csönd honolt. Máskor az üljél már odébb, a húzd le a fejed, nem látok bekiabálástól volt hangos a terem.

Most szotyihéj sem roppant.

Akkor a filmet bemutatták, észre sem vettük, hogy valaminek a negyedik részét látjuk. Nekünk ez az első, a felejthetetlen. Naná, hogy a vetítés után mindenki Jedi akart lenni, Han Solóhoz hasonlóan szabadon akart élni. A jó annyira jó volt benne, hogy szinte fájt, a gonosz meg annyira sötét, hogy alig hihető. A történet elvitte a fókuszt a technikai megvalósítás döccenőiről, simán elhittük, hogy amit látunk, az akár lehetne valóság is. Valahol a messzi-messzi jövőben, persze.

És ott, abban a csöndben, amikor a filmet néztük, felébredt bennünk valami, ami mindig is a lelkünk mélyén szunnyadt. Egyfajta erő. Nem az, amit a filmben láttunk, hanem a sajátunk. Hihetővé vált mindaz, amiről addig csak álmodoztunk:

Ha akarjuk, valóra válhat.

Közhelyes, persze, de ha sokat mondjuk, hihető. Talán ezért is alakult úgy, hogy amikor moziba mentem, éveken át mindig ugyanabba a székbe ültem: 9. sor, 11-es. Lehet, azért, mert az élményre vágytam, ami a Csillagok háborújával megfogott, és megnyitotta előttem a végtelen történetek birodalmát.

A mozi azóta a múlté. Elbontották. Székeit elhordták, lócáiból tüzelő lett. A helyén nem épül semmi. Sebhelyként virít. Olykor, ha arra járok, sétálok a ritkásan növő fűcsomók között. Elképzelem, hogy csöngetnek, felmegy a függöny. Képzeletben leülök a 9. sor, 11-es székre. Behunyom a szemem, utazom a múltba. Próbálom elképzelni, amikor még hittem, hogy nemcsak a világ végtelen, hanem az élet is.

New York, Amerikai Egyesült Államok, 1999. május 1. Rajongók várakoznak a Csillagok háborúja első részének bemutatójára a Ziegfeld Színház előtt (Fotó: New York Daily News Archive / Getty Images Hungary)

Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok, 1983 októbere. Carrie Fisher színésznő pózol a tengerparton (Fotó: Aaron Rapoport / Getty Images Hungary)

Newcastle, Egyesült Királyság, 1980. Darth Vadernek öltözött férfi a tömegben Newcastle város 900 éves jubileumi ünnepségén (Fotó: Mirrorpix / Getty Images Hungary)

Nevada, Amerikai Egyesült Államok, 1977. A Chewbacca-arcmaszk prototípusa az Egy új remény forgatásán (Fotó: Screen Archives / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1980. december 10. Freddie Mercury a Queen együttesből Darth Vader vállán ül a Wembley Aréna színpadán (Fotó: Pete Still / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1980. május 20. Chewbaccának, R2-D2-nak, C-3PO-nak és rohamosztagosoknak öltözött színészek A Birodalom visszavág premierjén (Fotó: Keystone / Getty Images Hungary)

New York, Amerikai Egyesült Államok, 1999. május 19. Rajongók várakoznak a Baljós árnyak bemutatójára a Ziegfeld Színház előtt (Fotó: Jonathan Elderfield / Getty Images Hungary)

Nevada, Amerikai Egyesült Államok, 1977. Dave Prowse Darth Vader jelmezében hűsöl az Egy új remény forgatásán (Fotó: Screen Archives / Getty Images Hungary)

Hollywood, Los Angeles, Amerikai Egyesült Államok, 1984. május 16. George Lucas és Steven Spielberg a Chinese Színház előtt (Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary)

Kalifornia, Los Angeles, 1978. április 3. Az 50. Oscar-gála a Dorothy Chandler Pavilonban (Fotó: ABC Photo Archives / Getty Images Hungary)

New York, Amerikai Egyesült Államok, 1999. május 19. Rajongó a Csillagok háborúja 1. részének premierjén a Ziegfeld Színház előtt (Fotó: New York Daily News Archive / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1980. A Birodalom visszavág sztárjai fotózáson vesznek részt a Savoy Hotel előtt (Fotó: Mirrorpix / Getty Images Hungary)

Amerikai Egyesült Államok, 1999 áprilisa. Rajongók állnak sorba mozijegyért a Baljós árnyak premierjén (Fotó: Frank Trapper / Getty Images Hungary)

Houston, Texas, Amerikai Egyesült Államok, 1983. május 25. Kígyózó sorok A Jedi visszatér vetítésének napján a Meyerland mozi előtt (Fotó: Houston Chronicle/Hearst Newspap / Getty Images Hungary)

Costa Mesa, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok, 1997. Darth Vadernek öltözött rajongó a Crystal Court Costa bevásárlóközpontban (Fotó: Glenn Koenig / Getty Images Hungary)

Death Valley Nemzeti Park, Nevada, Amerikai Egyesült Államok, 1977. Anthony Daniels (C-3PO) és George Lucas rendező-forgatókönyvíró az Egy új remény forgatásán (Fotó: Sunset Boulevard / Getty Images Hungary)

Nevada, Amerikai Egyesült Államok, 1977. George Lucas rendező az Egy új remény forgatásán (Fotó: Screen Archives / Getty Images Hungary)

Hollywood, Los Angeles, Amerikai Egyesült Államok, 1999. április 9. Csillagok háborúja-rajongók táboroznak a film első részének premierjére várva (Fotó: Bob Riha Jr / Getty Images Hungary)