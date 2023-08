„Mindig lesznek rockerek…” – Mi történt a Pokolgéppel?

Körülbelül hatéves lehettem, amikor édesapám először mutatott nekem Pokolgép-dalokat. Máig nosztalgiával gondolok a Pokoli mesék albumra. A Sajtot oszt a róka hamar klasszikus lett az esti mesék között, és az iskolában is könnyen tanultam meg Ady versét a zenekarnak köszönhetően. Az együttes végigkísérte a gyermekkoromat.

A ruhám bőr és nem ballon Az arcszeszem is csak Pitralon De jegyezd meg jól, míg a Föld kerek Mindig lesznek Rockerek!

– hallható a Pokolgép 1986-os dalában, a Gép-indulóban. A 90-es évek hard rock- és metálkedvelőinek nem szükséges bemutatni a Pokolgépet, az Ossiant, az Oment vagy a Lordot, hiszen számos telt házas koncerten tombolhattak együtt ezekkel az együttesekkel. A Gép-induló a magyar metál világának egyik himnuszává vált. Felmerült bennem a kérdés, hogy mi történhetett a múlt legsikeresebb heavy metal legendáival és hol tartanak ma?

Tehetségkutatón lett ismert

A Pokolgép 1982-ben alakult. A Kukovecz Gábor gitáros és Paksi Endre basszusgitáros által alapított zenekar Kalapács József énekessel egészült ki. Az 1983-as Ki mit tud? hozta meg számukra az országos ismertséget. Az évtized második felében a Moby Dick és Stress mellett az egyik legnépszerűbb heavy metal együttes volt Magyarországon. Növekvő népszerűségüknek köszönhetően olyan zenekarok előtt játszhattak, mint az Omega, a P. Box vagy a P.Mobil, sőt

1984 szeptemberében a Motörhead budapesti koncertjén is ők melegíthették a közönséget.

Ők készítették el az első magyar heavy metal albumot, az 1986-ban megjelent Totális metált, melynek egyik legismertebb dala a Gép-induló. A Pokolgép klasszikus felállásából 1990-ben vált ki Kalapács József és Nagyfi László, akik megalakították az Omen zenekart. Az új frontember Rudán Joe lett. Vele két újabb stúdióalbumot készített a zenekar.

Bár a következő években az új felállásban is több sikeres nagylemezt jelentettek meg, mégsem tudtak a rendszerváltozás után drasztikusan átalakuló zenepiacon talpon maradni, így 1994-ben feloszlottak. Kukovecz más társakkal Gép néven próbálkozott, mérsékelt sikerrel.

A Kukovecz Gábor és Rudán Joe körül újjászerveződött Pokolgép 1999-ben tért vissza. Az újra megerősödő hazai heavy metal színtéren ők is megtalálták a helyüket. 1999-től újabb albumok születtek, mint például a 2000-ben megjelent Csakazértis, a Te sem vagy más 2002-ből, A túlélő 2004-ből, az Oblatio 2006-ból és a 2007-es Pokoli mesék.

A lemezek mellett sikerrel koncerteznek itthon, valamint az országhatáron túl. Húsz év után, 2010 tavaszán távozott az együttesből Rudán Joe énekes, akinek utódja Tóth Attila lett. Már az új énekessel született meg a Metálbomba 2015-ben.

Ebben az évben a legnagyobb hatású magyar metalalbumok listájára a Pokolgép négy lemeze is felkerült, a klasszikus első három Pokolgép-lemez, illetve az 1991-es Adj új erőt nagylemez.

Mi történt azóta?

Tavaly év végén az alapító gitáros és szövegíró Kukovecz Gábor szólólemezt adott ki. A „Tiszta szívvel Pokolgép” – József Attila Tiszta Szívvel című verse ihletése alapján – azt mutatja, hogy a zenész életében a Pokolgép a legfontosabb. A korong 17 dala egészen a Pokolgép kezdetéig repít vissza, onnan pedig a jelenbe, majd a jövőbe nyit kapukat. A lemezen található klasszikusokat és újdonságokat Kukovecz Gábor énekével hallhatja a közönség.

A munkálatokban a zenekar többi tagja is részt vett. A Roncsoló című műsorban említést tettek arról, hogy Tóth Attilával készül az új lemezük, amelyből részleteket a decemberi koncertjükön mutatnak be a rajongóiknak. A 2023-as nagykoncertet december 31-én tartják a Barba Negrában. Az előadásban az újabb szerzeményekből is felcsendülnek dallamok.

A legfrissebb Pokolgép-korong megjelenését október-novemberre ígéri a zenekar.

Kukovecz Gábor abba is beavatta a közönséget, hogy 2024-re egy különleges gyűjtemény készül, amely 13 magyar költő megzenésített verseit foglalja magában. Ebből néhányat már megismertünk, mint például Ady Endre Az én menyasszonyom című költeményének feldolgozását, amely a Pokoli meséken jelent meg.

A jelenlegi felállásban Tóth Attila énekel, Kukovecz Gábor, illetve Z. Kiss Zalán gitározik, Pintér Csaba basszusgitározik és Veress Márton dobol.

Kalapács József a mai napig aktív, a Pokolgép, Omen, Kalapács, Hard, Kalapács és az Akusztika együttesekben játszott, utóbbiakban jelenleg is játszik. H-Music néven saját webshopot üzemeltet.

Rudán Joe szintén aktív előadó. Életrajzi könyve már megvásárolható. Önálló fellépésein túl közös előadásokban is hallható Kalapács Józseffel és a hazai heavy metal meghatározó szereplőivel.

A Pokolgép idén augusztusban többször is hallható élőben, 12-én koncertet ad Rócházán, 13-án Fonyódon, a RockBalatonon, és 19-én Gutorföldén is.

Érdemes figyelni weboldalukat, illetve a popkulturalis.hu-t további tartalmakért.