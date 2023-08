Romok, pusztulás és otthontalanság az Aranyéletben

Emlékszem az időszakra, amikor minden ismerősöm Aranyélet-lázban égett. Úton-útfélen ajánlókat kaptam a sorozatról, vagy betekintést a történetszál részleteibe. Én sem bírtam sokáig, hamar függő lettem. Aztán elgondolkodtam, hogy a sztorin túl mi lehet az, ami engem és még számos magyar embert a képernyőhöz szegezett.

Mi lenne, ha azt mondanám, hogy a zene?

Az Aranyélet című hazai sorozat üstökösként robbant be 2015-ben. A finn Helppo elämä (magyarul Könnyű élet) remake-je, az HBO Magyarország harmadik szerializált remake-sorozata a Társas játék és a Terápia után. A széria fókuszában a Miklósi család áll, legfőképpen nekik drukkolunk. Romlás és javulás, gyerekesség a felnőtté válással szemben, lecsúszás és talpra állás, korrupció és becsület – folyamatos lavírozás a tisztességtelen és a tisztességes élet között. Ezekkel az ellentétpárokkal lehetne körülírni az HBO magyar sorozatát.

A széria szereplőgárdáján túl érdemes kiemelni még egy dramaturgiailag fontos elemet, ami nem más, mint a zene. Az Aranyélet zenei válogatását Weyer Balázsnak köszönhetjük mind a három évadban. Lássunk néhány hazai slágert, amely helyet kapott a népszerű sorozatban.

Irie Maffia – Slow Down Chale

A Slow Down Chale pozitív hangulata és chill out üzenete szervesen illeszkedik az Aranyélet sorozat karaktereinek és eseményeinek komplex világába. A dal lendületes ritmusa és vidám tónusa lehetőséget teremt a nézőknek arra, hogy egy kicsit kiszakadjanak a sorozat drámai fordulataiból, és élvezzék a könnyedebb pillanatokat.

Belau, Hegyi Dóri – Island of Promise

Az Island of Promise a sorozatban szereplők gondolatvilágát reprezentálja: a belső küzdelmeket, a boldog és szomorú pillanatokat. A dal által még inkább kedvenc karakterünk bőrébe bújhatunk néhány perc erejéig.

Ákos – Kihalt minden

Ákos Kihalt minden című dala az érzelmek és a dráma mélyebb rétegeit hozza felszínre. A sorozat karaktereinek élete tele van kihívásokkal, konfliktusokkal és váratlan fordulatokkal, amelyek kihatnak az érzelmi állapotukra. A dal pedig érzékeny, mély és introspektív hangvételével olyan érzéseket tükröz, amelyek a sorozat cselekményében is megjelennek.

Quimby – Az otthontalanság otthona

A sorozat tele van bonyolult karakterekkel, akik különböző módon küzdenek az identitásukkal és keresik a helyüket a világban. A Quimby Az otthontalanság otthona című dala olyan érzéseket és gondolatokat fejez ki, amelyek párhuzamba állíthatók az Aranyélet karaktereinek belső konfliktusaival. A dalban megénekelt otthontalanság és a vágy az otthonhoz mélyen rezonálhat a sorozatban átélt eseményekkel és a karakterek sorsával. A sorozatban gyakran előfordul, hogy a karakterek a saját belső kuszaságukkal, elidegenedéssel és az otthonhoz való kötődéssel küzdenek.

Pál Utcai Fiúk – A Bál

A dal lendületes ritmusa és pozitív szövege a tánc, a zene és az öröm kifejezője, ami ellentétes lehet az Aranyélet drámai és konfliktusos jeleneteivel. A Bál című dal a buli és az ünnepi pillanatok hangulatát sugallja, amelyek olyan fontos szerepet játszanak az emberek életében, mint a karakterekében a sorozatban. Ez a zenei választás az ünneplés és öröm pozitív hangulatával ellentétet hoz létre az élet sötétebb oldalával, amit a sorozat bemutat.

Anima Sound System – ’68

A sorozat karakterei a vállalkozás, a család és a bűnözői élet közötti dilemmákkal és kihívásokkal küzdenek, miközben a múltjuk is meghatározza őket. Az Anima Sound System ’68 című dala visszatekint a múltba, konkrétan az 1968-as eseményekre, amelyek az ifjúság lázadását és változás iránti vágyát jelképezik. A dal szövege és hangulata a korszak szelleme és a változás keresése körül forog. A 68 kifejezi a fiatalság és a társadalmi változások ösztönző erejét, ami párhuzamba állítható az Aranyélet karaktereinek a jobb életre és a személyes fejlődésre való örökös törekvésével. A dal és a sorozat kapcsolata a múlt és a jelen kölcsönhatását mutatja be, ahogy a karakterek a döntéseiket a korábbi élményeik és tapasztalataik alapján hozzák meg.

Turbo – Kingdom of Dust

Az Aranyélet című magyar sorozat és a Turbo zenekar Kingdom of Dust című dala közötti kapcsolat mélyebb érzelmi rétegeket hoz felszínre. A sorozatban számos karakter kénytelen szembenézni a bűnözői világ sötét oldalával, miközben a család, az identitás és a hűség témái is főszerepet játszanak. A Turbo Kingdom of Dust című dala sötétebb és mélyebb hangulatú kompozíció, amely a pusztulás és a romok közötti élet érzését hordozza magában. A dal szövege és atmoszférája a kilátástalanságot és a küzdelmet hivatott kifejezni, ami sokszor az Aranyélet karaktereinek sorsát jellemzi. A Kingdom of Dust mély érzelmi színárnyalatai és súlyosabb hangulata segíthet a nézőknek még mélyebben átérezni a sorozat karaktereinek dilemmáit és belső konfliktusait. A zenei választás a sorozat drámai elemével összhangban áll, amelyben a karakterek kénytelenek szembenézni a választásaik és tetteik következményeivel.

SONYA – Krypta – Tales of Youth

A sorozat számos karakterének életében jelen vannak a családi és személyes konfliktusok, a múlt fájdalmai és az identitás keresése. SONYA Krypta című dala a fiatal évek történeteit hivatott elmesélni, emlékezve a múltra és azokra az élményekre, amelyek formálták az embereket. A Krypta különleges hangulata és érzelmekre hatása erősíti az élményt, és segít mélyebben belemerülni a karakterek fejlődésébe és érzelmi utazásába a sorozatban.

Bin-Jip – Heavy

A sorozat karakterei gyakran cipelnek magukkal nehéz titkokat, dilemmákat és érzelmi terheket, míg a Bin-Jip Heavy című dala a lelki terhek és a mély érzelmek tematikáját járja körül. A dal atmoszférája és mondanivalója szorosan kapcsolódik az Aranyélet karaktereinek belső konfliktusaihoz és drámáihoz. A Heavy zenei és szöveges tartalma azokat a nyomasztó és súlyos érzéseket idézi elő, amelyeket a karakterek érezhetnek a sorozat eseményeinek következtében.

Middlemist Red – Multicoloured Drive

A sorozatban a karakterek gyakran kerülnek olyan helyzetekbe, amelyekben a menekülés vagy a szabadulás vágya hajtja őket, miközben küzdenek a bonyolult helyzetekkel és belső konfliktusaikkal. A Multicoloured Drive dal ugyanezt a vágyat és érzést hordozza magában, ami egy színes és szabad kalandot sugall. A dal lendületes hangulata és a szabadon útra kelő érzés megteremti a szorosabb kapcsolatot az Aranyélet karaktereinek vágyaival és cselekedeteivel. A dal energiája és üzenete arra emlékeztetheti a nézőket, hogy néha a menekülés vagy a változtatás vágya lehet az, ami megoldást kínál a nehéz helyzetekre.

Ezek mellett még hallható a Hobo Blues Bandtől a Hajtók dala, az R-GO-tól a Ballag a katona, a Tankcsapda Mennyország Tourist című száma és a Koráltól a Homok a szélben. És többek között hallhatók dalok még a Volkova Sisterstől, a Bin-Jiptől, az Anima Sound Systemtől, a Bikinitől és a Halott Pénztől is.

Weyer Balázs elmondása szerint a film és a betétdal képesek támogatni egymást, intenzívebb élményt nyújtva a nézőknek. Szerinte egy zenei betétnek nem fontos önmagában jónak lenni ahhoz, hogy egy jelenethez megfelelő legyen, olyannak kell lennie, ami az adott jelenet hangulatához, a történet értelmezéséhez illik. A megfelelő zenéket/melódiákat „kézműves” módon, a részletek alapos átgondolásával választotta ki. Mivel szeretné, hogy a film szeretete is megmaradjon munkája közben, évente csak egy mozifilm és egy sorozatévad munkálatait vállalja.

A sorozat szereplőihez válogatott, más-más zenei világot jelképező playlist megtalálható a Spotify-on is. A magyar előadók repertoárjából választott dalok stílusban széles skálát képviselve támogatják a sorozatkészítők azon célját, hogy görbe tükröt tartsanak a társadalomnak. Klasszikusok és mai feltörekvő tehetségek szerzeményei egyaránt képviseltetik magukat. Mindenki megtalálhatja kedvenceit, így intuitív módon a zenén keresztül jobban képes azonosulni a sorozattal és annak szereplőivel.

A Weyer Balázs által választott dalok jól illenek a cselekmény fordulataihoz és a karakterek ábrázolásához. A Spotify, illetve a popkulturális.hu válogatását hallgatva az Aranyélet sorozat világában találhatjuk magunkat, és újra átélhetünk néhány emlékezetes jelenetet. Amennyiben ismeretlen még a sorozat, indulhat a maraton a legütősebb hazai slágerek kíséretében.

A zenék szerzőiről további információkat a popkulturalis.hu-n olvashat.