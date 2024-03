Charlie 77 címmel lép fel április 2-án Nagykanizsán Horváth Charlie. Hosszú karrierjét több évtizednyi külföldi muzsikálás tarkítja. A Krokus zenekarral nemzetközi sztár lehetett volna. Megkockáztatom, akkor is, ha ezzel a hanggal nem Vas vármegyében, hanem Bristolban születik. Igaz, Adam Stewart, avagy Axl Magyarországon látta meg a napvilágot, mégis zenekara, a Stardust már két lemezt készített a Frontiers Musicnál. Adam Stewart polgári neve Horváth Ákos, ő Charlie fia.

Az olasz kiadó olyan világsztárokkal dolgozik, mint Alan Parsons, az Asia, a Blackmore's Night, a Blue Oyster Cult, Bobby Kimball, a Boston, a Chicago, a Def Leppard, Dennis DeYoung, az Electric Light Orchestra, a Foreigner, Glenn Hughes, John Wetton, a Journey, Michael Bolton, a Nazareth, Sammy Hagar, Ted Nugent, a Toto, a Uriah Heep, a Whitesnake, a Yes... Nem gyenge névsor, ráadásul sorolhatnám még. Itt kapott a Stardust négylemezes szerződést nyolc évre. Mindez pedig köszönhető egy rádiósnak, aki elküldte egyik demójukat a Frontiershez.

Bejárta a világot, de a világhír elmaradt

Ákost apja révén már pólyásként zene vette körül. Charlie a balettintézetben – ahol Markó Iván évfolyam- és Somló Tamás osztálytársa volt – szeretett bele a muzsikába, olyannyira, hogy megtanult trombitálni, zongorázni.

Charlie, mint az Olympia énekese, aki gitározott, trombitált, kongázott és pozanozott,

hosszú ideig a belgrádi Majestic Hotelben muzsikált. Onnan egy kartúmi szállodába szerződtek, majd Bejrútba, Bahreinbe, Dubajba. Ez utóbbi városban zárt körű fellépésen játszottak Arisztotelész Onasszisznak és a Rothschild-család néhány tagjának. A Közel-Keletről két és fél évre Afrikába költözött, és az Africa zenekarral tolta a funkyt, mások mellett öccse, Csaba, valamint Tátrai Tibor társaságában.

„A zenegép közismert volt és népszerű”

A Generál énekesét, Révész Sándort a Piramis, gitáros-énekesét, Karácsony Jánost az LGT szipkázta el. Várkonyi Mátyás és Novai Gábor újraalakították a bandát, mégpedig az 1975-ben hazaérkező Tibusszal és Charlie-val. A funk-rockot produkáló csapat külföldön jóval nagyobbat futott, mint idehaza, ezért

Erdős Péter arra jutott, második lemezük legyen mulatós.

A műfaj akkortájt pop-rockos formában még nem létezett, kizárólag a hagyományos, kávéházi zene képében (A csipkés kombiné például 1900-as dal, Szenes Andortól, Szenes Iván apukájától), ám Erdős doktor megérezte az eljövőt. A Piros bicikli lemez felvételein Tátrai Tibor és Charlie nem vettek részt mindvégig. A Generál megszűnt. Charlie az újraszervezett Olympiával skandináv és svájci vendéglátós turnéra ment.

Horváth Charlie és a Krokus

„Mehettem volna az Amerikában befutott, nálunk is jól ismert svájci Krokus együttesbe, de akkor alighanem disszidálnom kellett volna. Itt koncerteztek az Ifjúsági Parkban. Én vittem nekik a keverőgépet, amikor is a basszusgitáros-énekes felém fordult, és azt kérdezte: te vagy a Charlie? Mondom, igen, majd folytatta: a Szabó Misi – ő volt az Olympia zenekar billentyűse és zeneszerzője – azt mondta, te vagy a világ legjobb énekese. Nem akarlak meghallgatni, két hét múlva gyere Londonba, ott felénekelheted az új lemezünket, az énekesünk ugyanis New Yorkba szerződött” – mesélte egy tavalyi interjúban Charlie.

Helyette az 1982-ben alakult Pannonia Expresst választotta, hogy nyolc évig járja velük a világot.

Közben Tátrai Tibusz rágta a fülét, hagyja a vendéglátózást, jöjjön haza, csináljanak egy bandát.

Végre a rendszerváltás után ráállt, jött és indult a Tátrai Band. Kisvártatva azzal párhuzamosan elkezdődött szólókarrierje Lerch Istvánnal és László Attilával.

A vér nem válik vízzé

Charlie fia, Horváth Ákos metálgitárosnak indult. Amikor végzett a Kőbányai Zenei Stúdió gitár szakán, alapítója lett a Mantra zenekarnak, és házuk pincéjében rögzítették bemutatkozó demójukat.

Egy idő után kilépett a Mantrából, és olyan bandát hozott össze, amelyik már nem metált nyomott. Nagyon nem, tudniillik a Nightfly főképp Hiram Bullock-, Stevie Wonder-, Earth Wind & Fire- meg Tower of Power-nótákat játszott majd' egy évtizeden keresztül.

2008-ban aztán megjelent szólólemeze, Mintha volna szíved címmel. Ennek társszerzője a szövegíró Horváth Attila volt. Ezután szünet.

Megszületett kisfia, s a muzsikus vele foglalkozott.

Amíg gitárja a szögön lógott, kereste-kutatta, hogyan tovább. Eltökélte, megpróbálja magát a nemzetközi piacon, méghozzá olyan muzsikával, csakis olyannal, ami igazán az övé.

Csillagpor

Megalapította a Stardust együttest. 2016-ban kiadták első single lemezüket, amit elküldött Michael Wagener producer-hangmérnöknek Hamburgba – aki mások mellett Ozzy-, Accept-, Predator-albumokon dolgozott. A producer elvállalta háromdalos kislemezük masterolását, keverését.

Ebből a korongból rendelt egy német rádiós, aki megmutatta azt a Frontier Records vezérének.

Emberünknek olyannyira megtetszett az anyag, hogy négyalbumos szerződést kínált a bandának.

A Stardust négy esztendeje jött ki első nagylemezével, tavaly pedig a másodikkal, s Charlie fiának együttese már készül a következő korongra, amelynek munkálataiba bevontak több Frontier Records-os muzsikust zeneszerzőnek. Úgy tűnik, a west coast kedvelőknek nagyon bejön a Stardust az egész világon.