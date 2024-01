Hatodik alkalommal nyitja meg kapuit Magyarország legnagyobb klasszikus és kortárs képzőművészeti vására, az Art and Antique Budapest. 2014. február 29. és március 3. között a IX. kerületi Bálnában rekordszámú galéria képviselteti magát. A kiállítók standján festményeket, szobrokat, ékszereket, különleges szőnyegeket, bútorokat, antik könyveket nézegethetnek és vásárolhatnak meg az érdeklődők.

A vásáron részt vevő negyven galéria a hazai műkereskedelem krémjét alkotja. A bemutatott műtárgyak spektruma igen széles, a több száz millió forintos festményektől a megfizethető darabokig terjed, ám a minőség alapvető feltétel.

Az Art and Antique-ot minden évben hatalmas érdeklődés övezi. Ez az egyetlen monstre kortárs és klasszikus művészeti esemény Magyarországon, ahol a legnagyobb gyűjtők és az érdeklődő laikusok is megtalálják a számításukat. Büszkék vagyunk arra, hogy évről évre betekintést nyújtunk a műkereskedelem izgalmas és kicsit titokzatos világába egy látványos rendezvény keretein belül. Idén igazi összművészeti ünnepre készülünk – több ezer magas kvalitású festmény, szobor, ékszer, antik könyv, sőt szőnyegek és egyéb műtárgyak is szerepelnek a kínálatban