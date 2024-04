Leleplezték azt az ominózus Ziffer-képet, amely száztíz évig lapult, most pedig a pesti FreylerArt Galériában talált méltó otthonra. A műértők eddig csak katalógusokban, semmint élőben gyönyörködhettek a keletkezését tekintve 1910–11 közé datált A Luxemburg Párisban című mázolmányban.

Sajtónyilvános esemény keretében rántotta le a szürke leplet F. Tóth Zoltán, a galéria tulajdonosa a nagybányai festőmozgalom egyik kiemelkedő alakjának képéről 2024. április 4-én. Ziffer Sándor munkássága főleg Erdélyhez köthető, de a francia fővárosban is alkotott: a kép is ott született, méghozzá Párizs egy központi kertjében, a Luxembourgban.

Ziffer alkotásai zömében Erdélyben és Magyarországon vannak, emellett számos képe található Berlinben, Hamburgban és Münchenben, hiszen ezekben a városokban tanult és dolgozott. Néha azonban felbukkan egy-egy Ziffer-darab Párizsban, illetve Franciaország más tájain is.

A tavaly megtalált festmény egy jó nevű vidéki orvos és családja tulajdonában volt körülbelül az ötvenes évektől. A képet a doktor édesanyjának művészetszeretete miatt vásárolták meg, csakhogy akkor Rippl-Rónai-festményként ajánlotta figyelmükbe egy képkereskedő. A festmény aztán a családnál maradt, akik, bár az értékét nem tudták, drága képnek vélték, lévén egy Rippl-Rónai…

Az átküldött fotókon láttuk, hogy egy nagyon jó kezű piktor alkotása, az időszakot is belőttük 1910 körülire, és azt is tudtuk a képet nézve, hogy nem Rippl-Rónai. A kedves beinvitálás után a nappali asztalán megpillantottuk a képet, majd vizsgálni kezdtük. Miután engedélyt kértem a tulajdonosoktól, hogy a keretből kivegyük, és üveg nélkül is megtekintsük, kivittük a napsütötte teraszra a festményt. A védőüveghez a kép felőli oldalon nem mertek nyúlni, így az évtizedek alatt itt-ott foltos lett, és sem a színek, sem a részletek nem látszottak annyira