Trump és Weinstein is feltűnik Justin Timberlake új klipjében

Ismét összeszedtük a heti kliptermés legjavát: Justin Timberlake és Pharrell Williams dalához Dave Meyers rendezett klipet, amiben a szemfülesek Harvey Weinsteint, Kevin Spacey-t és Donald Trumpot is kiszúrhatják. Az amerikai elnök ráadásul a U2 új videójában is felbukkan, Beck és a Prawn pedig ezúttal a kutyákra helyezte a fókuszt.

U2: Get Out Of Your Own Way

rendezte: Broken Fingaz Crew

Donald Trump, masírozó Ku Klux Klan-tagok és Aljan, a hároméves korában a török partoknál elhunyt szír kisfiú, akinek a fényképe a menekülthelyzet csúcsán bejárta a világsajtót – a U2 új animációs klipje velük reagál korunk politikai történéseire. A videót készítő Broken Fingaz Crew szerint 2017 a fasiszták felemelkedésének éve volt, amit mindenekelőtt Trumpnak és a többi olyan vezetőnek köszönhet a világ, akik az emberek félelemérzetét kihasználva húznak falakat, kerítéseket, és távolítanak el embereket egymástól. Erre szerettek volna reagálni a Get Out Of Your Own Way klipjével.

CupcakKe: Duck Duck Goose (18+)

Zavarbaejtő számhoz zavarbaejtő videó dukál, a chicagói rapper, CupcakKe mostani klipjét pedig még én is pironkodva néztem végig a szerkesztőségben, abban reménykedve, hogy a kollégáim még véletlenül sem pillantanak a monitorom felé. A szexuálisan túlfutott dalszöveg mellé egy rakás dildó társul a Duck Duck Goose klipjében, az egyáltalán nem szégyenlős CupcakKe pedig azt is megmutatja, hogy mi mindent tud kezdeni velük. A kedvenc részem pedig egyértelműen az, amikor egy barna műbrokival kezdi el ütlegelni a New York-i Szabadság szobor kicsinyített mását. A szám egyébként a múlt héten megjelent, Ephorize című lemezen hallható, ha valaki esetleg nagyobb mennyiségben is élvezné CupcakKe munkásságát.

Beck: Fix Me

rendezte: Brook Linder

Az erotika után következzen valami cukiság: Beck legújabb videójában egy tüneményes kislány a főszereplő, akit két kutyus nevel fel, őket nézhetjük mindenféle kedves családi pillanatban több mint három percen keresztül. Tényleg borzasztó kedves az egész. A Fix Me című dal egyébként a zenész tavaly októberben megjelent, Colors című albumán szerepel, egész pontosan ez a zárószáma.

Prawn: Rooftops

rendezte: Mike Maroney

Ha nem lett volna elég a kutyusokból, itt egy másik bűbájos videó, amit a New Jersey-ben székelő Prawn szállított. A Rooftops című szám a városi lét feszültségeiről szól, illetve az elvágyódásról, a természethez való visszatérésről, vagy valami ilyesmiről, és ehhez idomul a hozzá készült klip is, méghozzá egy őrületes kutyabulival.

Young Fathers: In My View

rendezte: Jack Whiteley

Négy évvel a Mercury-díjas bemutatkozóalbuma, a Dead után hozza ki harmadik nagylemezét a Young Fathers. A skót art-rapper trió tavaly októberben egy Lord című számot már bemutatott az albumról, a héten pedig az In My View című szerzeményükkel harangozták be a 2015-ös White Men Are Black Men Too-t követő lemezüket, amihez Jack Whiteley rendezett nagyon szép klipet. A 12 számos anyag Cocoa Sugar címmel jön majd ki a Ninja Tune-nál, március első felében.

Justin Timberlake: Supplies

rendezte: Dave Meyers

Február másodikán fut majd be Justin Timberlake ötödik nagylemeze, a Man of the Woods, az énekes pedig annyira komolyan vette a promóvideóból is ismert "vissza a természetbe"-hangulatot, hogy a héten többek között hangyákat és szöcskéket szolgált fel a vendégeknek a manhattani lemezmeghallgató buliján. A Pharrell Williams (ő is felbukkan a klipben) közreműködésével készült Suppliest a kommentelők és az újságírók sem kímélik, a hozzá készült videót viszont Dave Meyers veterán kliprendező jegyzi, ám ő sem tudta megmenteni a produkciót. A klip női főszereplője egyébként Eiza González mexikói színész- és énekesnő, aki különböző szappanoperákkal lett ismert hazájában, a magyar mozinézők pedig elsősorban a tavalyi, Nyomd, Bébi, nyomd! című filmből ismerhetik. Az apokaliptikus hangulatú videóban a tévéképernyőkön a szemfülesek Harvey Weinsteint, Kevin Spacey-t és Donald Trumpot is kiszúrhatják, 2:02-nél pedig az egyik szereplő egy "Pussy grabs back" feliratú pólóban nyom a feje felé egy autót, amelynek a motorháztetőjén az énekes csücsül – Timberlake tehát egyértelműen jelzi, hogy kivel, kikkel volt, illetve van a zaklatási botrányok ideje alatt.