Egy egyperces videóval harangozta be legújabb, immár ötödik albumát Justin Timberlake. A promóvideóból kiderül, hogy az anyag Man of the Woods címmel jelenik majd meg február másodikán, és állítólag nagyon személyes lesz, hiszen a fia, a felesége, a családja és persze Tennessee inspirálta.

Ha a videóról a Bon Iver zenéje vagy világa ugrik be, az bizonyára nem véletlenül van.