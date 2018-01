Jack White kitiltotta a telefonokat a koncertjeiről

Március 23-án jelenik meg Jack White új szólóalbuma, a Boarding House Reach, amelynek anyagával a zenész hamarosan Európát is útba ejti. A közelgő koncertdátumok apropóján az egykori White Stipes duó férfi fele közleményben tudatta a rajongókkal, hogy a fellépések 100 százalékig okostelefon-mentesek lesznek, semmilyen hang- vagy képrögzítésre alkalmas eszközt nem lehet majd a koncertek közben használni.

Mint a zenész által közzétett szövegből kiderül, a helyszínre érve a koncertlátogatók készülékeit a Yondr automatikusan záródó tokjaiba száműzik, amelyek lényege, hogy egy ideig megakadályozzák a telefonok használatát, és csak a koncert vége után lehet azokat kinyittatni a szervezők segítségével. Ha valakinek mégis halaszthatatlan elintéznivalója akadna, a koncerttermen kívül, az előcsarnokban, hozzáférhet majd a készülékéhez. (Ugyanezt a technikát alkalmazta Alicia Keys is, amikor kitiltotta a telefonokat a koncertjeiről.)

Jack és a mögötte álló stáb természetesen azokra is gondolt, akik szerint ha nincs róla valami elképesztően béna fotód, akkor ott sem voltál életed buliján. A socialmedia-függőknek azt javasolják, bátran osszák újra a hivatalos turnéfotós fényképeit és videóit, amelyek rögtön a koncertek után felkerülnek majd a zenész honlapjára vagy az új, kifejezetten koncertfotókat gyűjtő Instagram-oldalára. Cserébe "telefonmentes, 100 százalékig emberi" élményeket ígérnek azoknak, akik belépőt váltottak.

White már három éve is erősen savazta azokat, akik a telefonjaikkal a kezükben állják végig a bulikat, úgy fogalmazott, hogy csak az idejét vesztegeti olyan emberek között, akik még csak tapsolni sem képesek, mert az egyik kezükben az istenverte telefonjaikat szorongatják, a másikban meg valószínűleg valami piát. Egy évvel később aztán Marky Ramone, a Ramones Magyarországot is megjárt dobosa is előállt egy zseniálisan egyszerű találmánnyal azok ellen, akik a telefonjaikkal a kezükben állnak végig egy-egy koncertet. (via NME)