Nick Cave újra Budapestre jön

2018 nyarán újra Budapesten játszik a Nick Cave & The Bad Seeds. Cave és zenekara a Papp László Budapest Arénában játszik majd június 21-én, pont azon a csütörtöki napon, amelyiken a Queens Of The Stone Age is koncertezik a Budapest Parkban – emiatt több rajongó is elégedetlenkedik az esemény Facebook-oldalán.

Nick Cave-et és a Bad Seeds nevű zenekarát utoljára Bécsben láttuk tavaly novemberben, miután az akkori turnéjukkal pont elkerülték Magyarországot. "Sokkal nagyobbat üt, ha egy koncert olyasmiket tud adni, amiknek semmi közük nincs a lemezhez. Meg amúgy semmihez, amit addig láttunk vagy hallottunk" – írtuk lelkesen a koncertbeszámolónkban.

Cave 2016-ban jelentette meg legutóbbi, Skeleton Tree című nagylemezét, amelyen egyik ikerfiát siratta el, aki egy szikláról lezuhanva halt szörnyet. "A fia elvesztése után Nick Cave elért pályafutása legsötétebb pontjára" – írtuk a lemezről, amit kritikánkban egyenesen az év legfájdalmasabb albumának neveztünk.