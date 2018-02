Quincy Jones elnézést kért a botrányos interjúk miatt

"Nem vagyok tökéletes, és nem félek ezt kimondani. Sajnálom, és nem félek ezt kimondani" – írta csütörtöki bocsánatkérő üzenetében Quincy Jones producerlegenda, aki nemrég két interjúban is egészen meredekeket mondott, többek között Michael Jacksonról, a Trump családról, a Beatlesről és Marlon Brandóról is.

A közlemény szerint Jonest a lányai figyelmeztették, hogy a kijelentéseivel nagyon elszúrta a dolgokat, amiért rendkívül hálás nekik, és nagyon büszke rájuk. A 85 éves producer a szövegében kiemeli, hogy megtanulta a leckét, és még ennyi idősen is képes okulni a hibáiból. Most pedig hibázott, nem is keveset.

Mint írja, a még élő érintettektől már privátban elnézést kért, de ennek ellenére úgy érzi, hogy a nyilvánosság előtt is bocsánatot kell kérnie. Csütörtöki posztjában megbocsáthatatlannak nevezi azt a fajta lekezelő sztorizást, amit a közelmúltban két interjúban is elkövetett, és ami szerinte ellentmond azoknak az értékeknek, amiket valójában képvisel.

Annak ellenére, hogy gyakran nehéz elfogadni a kritikát vagy a büntetést (főleg a nyilvánosság előtt), szeretném, ha tudnátok, hogy hallak benneteket. Hallom MINDANNYIÓTOKAT, és köszönöm

– áll a csütörtöki közleményben.

Quincy Jones nemrég a Vulture magazinnak beszélt többek között arról, hogy Michael Jackson több dalához is lopott, a U2 zenéje szar, randizott Ivanka Trumppal, de az apját nem bírja, a Beatles tagjai voltak a legrosszabb zenészek, akikkel valaha találkozott, Marlon Brando pedig még egy postaládát is megdugott volna, nem csoda tehát, hogy lefeküdt James Baldwinnal, Richard Pryorral és Marvin Gaye-jel is. (via The Daily Beast)