Megint bejelentett egy rakás fellépőt a Fishing On Orfű

Újabb 5 helyszín fellépőit jelentette be a Fishing on Orfű fesztivál, amit idén június 20. és 23. között rendeznek meg, értelemszerűen Orfűn. A korábban bejelentett fellépőkről itt írtunk.

Ráadásul van egy meglepetéshelyszín is, a Magam adom színpad egyrészt utcazenés hangulatú lesz, másrészt a Made in Pécs Fesztivál is fog delegálni előadókat, harmadrészt pedig a FOO indít áprilisban egy tehetségkutatót, amivel szintén be lehet kerülni a műsorba.

Amúgy a fesztiválon lesz Kispál András (ráadásul Egyedi Péterrel együtt!), Lovasi András, Kiss Tibi, Beck Zoli, Bérczesi Robi, Anna & The Barbies, Csaknekedkislány, Szeder, és Ricsárdgír is. De akkor nézzük a helyszíneket, a sajtóközlemény alapján:

A tűzhöz közel: itt lesz zongoraszó, komolyzene, délután Frankó Roni fog beszélgetni olyan zenészekkel, mint Ujj Zsuzsi és Darvas Kristóf, Noémo, a Gyík zenekar vagy Kristóf Norbert, lesznek családi koncertek (például fellép az Esti Kornél testvérpárja), itt lesz Beck Zoli és Sárközy Papa estje, a Kettő, Kiss Tibi és Vastag Gábor duója, az Aranyakkord, vagy Lovasi András és Heidl

György produkciója, a Véletlen. Este elektronika.

Víziszínpad: Itt lesz Anna & the Barbies, Csaknekedkislány és Szeder, és a Ricsárdgír, pécsi zenekarok közül pedig a Rokokó Rosé, a D.O.G. és a Junkie Jack Flash.



FOO Színházkert: Itt lesz Mácsai Pál (Azt meséld el, Pista!), Udvaros Dorottya (Mégis szép), Jordán Tamás (Széllel szembe), Stohl András és Szabó Győző, (Jó zsaru - rossz zsaru), valamint Katona László és Molnár Gusztáv (A kézmosás fontosságáról). Ezekre az előadásokra külön kell jegyet venni, például ezen vagy ezen a linken.

Magam adom színpad: ez az idei új helyszín, ami Kispál András és Egyedi Péter közös koncertjével indul, és itt keveredik majd az utcazenész-hangulat a Made In Pécs Fesztivál által ajánlott zenekarokkal.

Unicum Music Bár: Oké, persze, lesznek DJ-szettek, de a legfontosabb, hogy „többek között itt kisérheti majd figyelemmel minden érdeklődő a futball VB mérkőzéseit is.”

De minden részletet meg lehet találni a fesztivál honlapján.