Ön a Depeche Mode legnagyobb rajongója? Bizonyítsa be!

Most jó igazán Depeche Mode rajongónak lenni Magyarországon, ugyanis a zenekar rövid időn belül harmadszor tér vissza Magyarországra. Tavaly játszottak Budapesten a Groupama Arénában, idén februárban a Papp László Sportarénát töltötték meg, most pedig Sopronban lépnek fel a Volt fesztivál első napján. És más szempontból is első lesz ez a koncert: a Depeche Mode korábban még sosem játszott hazai fesztiválon.

Az újabb fellépés örömére készítettünk egy kvízt, amit valószínűleg csak Dave Gahanék legnagyobb rajongói tudnak csak hibátlanul kitölteni, és kenni-vágni kell hozzá a zenekar történelmét, hogy mi történt a korábbi magyarországi koncerteken, és még egy kicsit a bulvárral is tisztában kell lenni. Játsszon velünk, és ossza meg a kvízt rajongó ismerőseivel is!

