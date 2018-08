Idén szinte biztosan rekordot dönt a Sziget

Amit már tudunk az idei Szigetről

Egymilliárd forinttal többet költött a Sziget idén a fellépőkre, összesen 8,6 milliárd forintot

A Festipay kártya (és vele az 500 forintos letéti díj) megszűnik, idéntől a karszalag is alkalmas lesz fizetésre

A karszalagot applikáción keresztül lehet feltölteni, a 300 forint feletti összeget, amit nem használt fel, mindenki visszakapja a kártyájára, nem kell sorban állni a pénz visszaszerzése miatt (vagy benthagyni a maradék pénzt)

Idén re:pohár lesz, hogy másfél millió eldobható műanyag poharat váltsanak ki vele. Ezért egyszer kell 450 forintot fizetni és utána ingyenesen mindig cserélik. Ha valaki nem akarja állandóan magánál tartani, akkor a pultokban kérhető egy token, hogy ne kelljen újra fizetni érte.

Több nap is lehet teltház

Az idei line-up megtette a hatását, sokkal jobban fogynak a jegyek, mint tavaly, vagyis a 2017-ben tapasztalt üdítő szellősség idén nem lesz jellemző a fesztiválra.

A hétfői napijegyek bármelyik pillanatban elfogyhatnak, de a szerdát és a csütörtököt leszámítva mindegyik napra már csak viszonylag kevés jegy áll rendelkezésre. Kádár Tamás, főszervező szerint minden jel arra mutat, hogy

idén megdöntik a rekordot és 500 ezer látogató felett zárják az idei évet.

Nagyon fontos, hogy a jegyeket továbbra is csak személyigazolvánnyal együtt lehet átvenni, így anélkül továbbra sem tanácsos elindulni a Szigetre. A nagyobb érdeklődés miatt érdemes minél hamarabb elindulni a Szigetre, kalkulálni a sorban állás idejével is, különösen a hétvégén, illetve hétfőn is.

Nincs többé külön bejárat és kijárat a Partisátornál

A helyszínekkel kapcsolatos legnagyobb újdonság, hogy a Party Aréna és az A38 sátor körül is megszűnt a kordon, illetve a szigorúan ellenőrzött be- és kijárat. Erre korábban biztonsági előírások miatt volt szükség, így látták biztosítottnak, hogy veszély esetén mindenki épségben tudja elhagyni a területet. Továbbá így tudják a szervezők is ellenőrizni, hogy ne menjen be túl sok ember a sátorba. Ez idéntől megszűnik, egyik sátor sincs körülvéve úgynevezett buffer zónával, bárhol szabadon lehet be és ki menni. Ez papíron egy remek változás, de a teltházas napokon így is könnyen előfordulhat, hogy nem fér be valaki a sátorba. Továbbá jellemző volt még a korábbi években, hogy az A38 és a Nagyszínpad közötti területen 11 és éjfél között óriási tumultus alakul ki. Kádár Tamás az Indexnek elmondta, hogy tudnak róla, hogy ez egy különösen fontos pontja a fesztiválnak, ha túl sok ember gyűlik majd össze, akkor forgalomtereléssel igyekeznek majd elkerülni a tömegjeleneteket.

Óriási hőség lesz

Az előrejelzések szerint végig a kánikula lesz a Szigeten, fontos megjegyezni, hogy mindenki hozhat be magával 2 és fél liter vizet, illetve nem kereskedelmi mennyiségben ételt is. Emellett érdemes napszemüveggel, kalappal készülni, mert bár a szervezők igyekeztek növelni az árnyékos területek arányát, azért így is sok helyen elkerülhetetlen a tűző nap, pláne a délutáni koncertek során.

A hőség miatt az idei Sziget egyik legkedveltebb pontja biztosan a Sziget Beach lesz. A szervezőknek szerencséjük volt, mert a Duna alacsony vízállása miatt az eddigieknél nagyobb területet tudtak kialakítani, ahol a fesztiválozók bemehetnek a vízbe. Kádár Tamás főszervező szerint

egyszerre összesen 1000 ember tud majd a vízben fürdőzni.

A Sziget Beach idén is a sziget északi részén található a Cökxpon Chill Garden mögött, ahol árnyékos területen lehet pihenni, vagy társasozni, illetve bizonyos időpontokban akár jógázni is.

Fotó: Szilágyi Anna

Környezetbarát villával lehet enni a gyros tálat

Már tavaly is azt írtuk, hogy soha nem volt még ilyen széles ételválaszték a Szigeten, de idén még így is sikerült 1-2 újdonságot észrevenni. Egyre több helyen kínálnak például vegán ételeket, de van már gluténmentes pizza is. A fesztivál nemzetközi jellege itt is megjelenik, számos olasz, kínai, görög, mexikói konyha, természetesen a szokásos streetfoodokkal együtt.

A kaját átlagosan 2000 forintért mérik, egy gyrost pitában 1500-1800 forintért árulnak, a tál az 2300-2500 körül indul, egy nagyobb méretű burger is 1800 forintnál kezdődik, de ha kérünk bele mondjuk sajtot, vagy mellé egy krumplit, akkor máris bőven 2000 forint felett járunk. A hotdog ára 1000 és 1800 forint között alakul, egy kisebb adag tészta 1900 egy nagyobb 2300 és ebben szintén nincs benne például a sajt, ami plusz 300 forint. Ezeket, a tavaly már megszokott módon, csak lebomló evőeszközökkel lehet elfogyasztani, nincsenek műanyag evőeszközök és

a szívószálakat is csak akkor adják az italokhoz, ha valaki külön kéri.

A dobozos Dreher sörök idén 800 forintért mennek, lehet kapni a sima változat mellett hidegkomlós és tripla komlós változatot is. Csapolt sört láttunk 550-ért, amihez még hozzájön a re:pohár egyszeri, 450 forintos ára, így az első sörért majdnem ezer forintot kell otthagyni. Fröccsbe a bor decijét 450 forintért mérik, a borfaluban elég komoly választékot lehet találni, de itt előfordul, hogy a jobbért többet is kérnek, bőven vannak drágább, 500-600 forint/deci áron árul borok is. A röviditalok drágultak kicsit a tavalyi 1150 forinthoz képest, idén 1250-et kérnek a vodkáért a pálinkáért és minden másért. A koktélok 1700-1800 forintos árról indulnak, természetesen több helyen árulják őket vödrös kiszerelésben is, sok ezer forintért.

Ledek, ameddig csak a szem ellát

Új külsőt kapott a Nagyszínpad, ez leginkább ott érhető tetten, hogy

középről eltűnt a hatalmas Sziget logó,

így sokkal laposabbnak tűnik az egész, pedig valójában ugyanaz a szerkezet, mint tavaly is volt. A színpadot minden irányból led frízek veszik körül, amiken mehet majd az extra vizuál a koncerteken.

A Szigetre való beköltözés már vasárnap elindult, azóta folyamatosan érkeznek a kempingekbe, amik jelentős része kedd délutánra meg is telt.

Ezek között a legnagyobb újdonságot az jelenti, hogy idén először van ecokemping, aminek nincs ökológiai lábnyoma, az energiát napelemről nyerik és ebben a szikrázó napsütésben olyan sokat tudnak termelni, hogy egy részét a fesztivál egyéb területein is hasznosítják. Benis Dániel műszaki igazgató elmondása alapján ezt próbajelleggel indították el, szándékosan kis léptékben. Hosszú távú céljuk viszont, hogy az itt szerzett tapasztalatok alapján a Sziget kempingjei közül minél több olyan legyen, ami maximálisan környezetbarát, ahol még a takarítószerek is környezetkímélőek. Az ecokempingben egyébként biopiac és közösségi reggeli is várja a lakókat.

Fotó: Szilágyi Anna

Sok év után először fordul elő a Szigeten, hogy

nem Hollandiából érkezik a legtöbb vendég, hanem Angliából.

Ez több tényezőnek is köszönhető, újfajta kampánnyal jelent meg a piacon a Sziget, de az is sokat segített, hogy idén nem volt Glastonbury fesztivál. Az innen érkező vendégek általában line-up alapján döntenek a fesztiválok mellett, és ez is egy visszajelzés arra, hogy sikerült kurrens neveket találni a Nagyszínpadra, ami az utóbbi években egyre ritkábban sikerült. Kádár elmondta, hogy nem egyszer fellángolásról van szó, már zajlik a jövő évi fesztivál előkészítése és az ideihez mérhető sztárokkal terveznek 2019-ben is.

Új helyszín idén a Karaván Sátor, ami az egykori Roma sátor legfrissebb reinkarnációja. Itt etnikai kisebbségeké lesz a főszerep, lesznek kurd zenészek, fellép a mohácsi tamburazenekar, de ezenkívül mindennap főznek valamilyen különleges, helyi ételt, továbbá filmvetítéseket is tartanak. A Civil Sziget egyébként új helyszínre költözött, ugyanazon az út mentén található ahol eddig, de eggyel közelebb került a bejárathoz, Kádár Tamás szerint így szebb környezetben mutathatják be programjaikat a civil szervezetek.

Egyebek:

A Szigeten felállítottak egy 600 fős egészségügyi bázist, ahol sok orvos és ápoló látja el azokat, akikkel valamilyen baleset történik a fesztivál ideje alatt. Ezenkívül 300 tűzoltó, 1200 biztonsági őr és még további 100 biztonsági személy foglalkozik azzal, hogy mindenki épségben maradjon.

Még több díszt helyeztek ki, mint tavaly, már 40 kilométernyi fényfűzér található a Szigeten, ehhez jön még hozzá 1000 lampion, illetve egyéb művészeti alkotások.

1200 mobil wc, 600 angol wc szolgálja ki a fesztiválozókat, de a legjobb újdonság, hogy sok helyen pakoltak ki kézfertőtlenítőket, és több helyen is hangsúlyozzák ennek a fontosságát.

Idén sincs óriáskerék.

